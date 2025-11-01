Vameon (VAMEON) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Vameon за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне VAMEON през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Vameon % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.00002363 $0.00002363 $0.00002363 +0.81% USD Действително Прогноза Vameon Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Vameon (VAMEON) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Vameon може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000023. Vameon (VAMEON) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Vameon може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000024. Vameon (VAMEON) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на VAMEON е $ 0.000026 с темп на растеж 10.25%. Vameon (VAMEON) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на VAMEON е $ 0.000027 с темп на растеж 15.76%. Vameon (VAMEON) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VAMEON за 2029 г. е $ 0.000028 заедно с темп на растеж 21.55%. Vameon (VAMEON) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VAMEON за 2030 г. е $ 0.000030 заедно с темп на растеж 27.63%. Vameon (VAMEON) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Vameon може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000049. Vameon (VAMEON) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Vameon може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000080. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000023 0.00%

2026 $ 0.000024 5.00%

2027 $ 0.000026 10.25%

2028 $ 0.000027 15.76%

2029 $ 0.000028 21.55%

2030 $ 0.000030 27.63%

2031 $ 0.000031 34.01%

2032 $ 0.000033 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000034 47.75%

2034 $ 0.000036 55.13%

2035 $ 0.000038 62.89%

2036 $ 0.000040 71.03%

2037 $ 0.000042 79.59%

2038 $ 0.000044 88.56%

2039 $ 0.000046 97.99%

2040 $ 0.000049 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Vameon за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000023 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000023 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000023 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000023 0.41% Прогноза за цената на Vameon (VAMEON) за деня Прогнозната цена за VAMEON на November 1, 2025(Днес) е $0.000023 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Vameon (VAMEON) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за VAMEON, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000023 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Vameon (VAMEON) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за VAMEON, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000023 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Vameon (VAMEON) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за VAMEON е $0.000023 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Vameon Текуща цена $ 0.00002363$ 0.00002363 $ 0.00002363 Промяна в цената (24 часа) +0.81% Пазарна капитализация $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Циркулиращо предлагане 249.41B 249.41B 249.41B Обем (24 часа) $ 319.17K$ 319.17K $ 319.17K Обем (24 часа) -- Последната цена на VAMEON е $ 0.00002363. Има 24-часова промяна от +0.81%, с 24-часов обем на търговия от $ 319.17K. Освен това VAMEON има предлагане в обръщение от 249.41B и обща пазарна капитализация от $ 5.89M. Преглед на цената на VAMEON на живо

Историческа цена на Vameon Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Vameon, текущата цена на Vameon е 0.000023USD. Циркулиращото предлагане на Vameon(VAMEON) е 0.00 VAMEON , което дава пазарна капитализация от $5.89M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0.000000 $ 0.000024 $ 0.000023

7 дни 0.08% $ 0.000001 $ 0.000026 $ 0.000021

30 дни -0.10% $ -0.000002 $ 0.000027 $ 0.000021 24-часово представяне През последните 24 часа за Vameon имаше движение в цената от $0.000000 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Vameon се търгуваше при най-висока стойност от $0.000026 и съответно при най-ниска стойност от $0.000021 . Имаше промяна в цената от 0.08% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на VAMEON за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Vameon бе предмет на промяна от -0.10% , което отразява приблизително $-0.000002 към стойността. Това указва, че за VAMEON в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Vameon за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на VAMEON

Как работи модулът за прогноза за цената на Vameon (VAMEON)? Модулът за прогноза за цената на Vameon е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на VAMEON на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Vameon през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на VAMEON и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Vameon. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на VAMEON. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на VAMEON, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Vameon.

Защо е важна прогнозата за цената на VAMEON?

Прогнозните цени на VAMEON са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в VAMEON сега? Според вашите прогнози, VAMEON ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на VAMEON през следващия месец? Според Vameon (VAMEON) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната VAMEON цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 VAMEON през 2026 г.? Цената на 1 Vameon (VAMEON) днес е $0.000023 . Според горния модул за прогнози VAMEON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на VAMEON през 2027 г.? Vameon (VAMEON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 VAMEON до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на VAMEONпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Vameon (VAMEON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на VAMEONпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Vameon (VAMEON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 VAMEON през 2030 г.? Цената на 1 Vameon (VAMEON) днес е $0.000023 . Според горния модул за прогнози VAMEON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на VAMEON през 2040 г.? Vameon (VAMEON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 VAMEON до 2040 г. Регистрирайте се сега