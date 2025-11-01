StablR USD (USDR) Прогноза за цената (USD)

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на StablR USD % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.979 $0.979 $0.979 -2.00% USD Действително Прогноза StablR USD Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) StablR USD (USDR) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, StablR USD може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.979. StablR USD (USDR) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, StablR USD може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 1.0279. StablR USD (USDR) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на USDR е $ 1.0793 с темп на растеж 10.25%. StablR USD (USDR) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на USDR е $ 1.1333 с темп на растеж 15.76%. StablR USD (USDR) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от USDR за 2029 г. е $ 1.1899 заедно с темп на растеж 21.55%. StablR USD (USDR) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от USDR за 2030 г. е $ 1.2494 заедно с темп на растеж 27.63%. StablR USD (USDR) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на StablR USD може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 2.0352. StablR USD (USDR) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на StablR USD може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 3.3152. Година Цена Растеж 2025 $ 0.979 0.00%

2026 $ 1.0279 5.00%

2027 $ 1.0793 10.25%

2028 $ 1.1333 15.76%

2029 $ 1.1899 21.55%

2030 $ 1.2494 27.63%

2031 $ 1.3119 34.01%

2032 $ 1.3775 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 1.4464 47.75%

2034 $ 1.5187 55.13%

2035 $ 1.5946 62.89%

2036 $ 1.6744 71.03%

2037 $ 1.7581 79.59%

2038 $ 1.8460 88.56%

2039 $ 1.9383 97.99%

2040 $ 2.0352 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на StablR USD за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.979 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.979134 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.979938 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.983023 0.41% Прогноза за цената на StablR USD (USDR) за деня Прогнозната цена за USDR на November 1, 2025(Днес) е $0.979 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на StablR USD (USDR) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за USDR, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.979134 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. StablR USD (USDR) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за USDR, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.979938 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. StablR USD (USDR) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за USDR е $0.983023 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на StablR USD Текуща цена $ 0.979$ 0.979 $ 0.979 Промяна в цената (24 часа) -2.00% Пазарна капитализация $ 8.62M$ 8.62M $ 8.62M Циркулиращо предлагане 8.80M 8.80M 8.80M Обем (24 часа) $ 15.99K$ 15.99K $ 15.99K Обем (24 часа) -- Последната цена на USDR е $ 0.979. Има 24-часова промяна от -2.00%, с 24-часов обем на търговия от $ 15.99K. Освен това USDR има предлагане в обръщение от 8.80M и обща пазарна капитализация от $ 8.62M. Преглед на цената на USDR на живо

Историческа цена на StablR USD Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на StablR USD, текущата цена на StablR USD е 0.979USD. Циркулиращото предлагане на StablR USD(USDR) е 0.00 USDR , което дава пазарна капитализация от $8.62M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.01% $ -0.019000 $ 1.205 $ 0.948

7 дни -0.02% $ -0.020000 $ 1.205 $ 0.948

30 дни -0.02% $ -0.021999 $ 1.205 $ 0.942 24-часово представяне През последните 24 часа за StablR USD имаше движение в цената от $-0.019000 , което представлява -0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни StablR USD се търгуваше при най-висока стойност от $1.205 и съответно при най-ниска стойност от $0.948 . Имаше промяна в цената от -0.02% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на USDR за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец StablR USD бе предмет на промяна от -0.02% , което отразява приблизително $-0.021999 към стойността. Това указва, че за USDR в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на StablR USD за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на USDR

Как работи модулът за прогноза за цената на StablR USD (USDR)? Модулът за прогноза за цената на StablR USD е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на USDR на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за StablR USD през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на USDR и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на StablR USD. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на USDR. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на USDR, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на StablR USD.

Защо е важна прогнозата за цената на USDR?

Прогнозните цени на USDR са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в USDR сега? Според вашите прогнози, USDR ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на USDR през следващия месец? Според StablR USD (USDR) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната USDR цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 USDR през 2026 г.? Цената на 1 StablR USD (USDR) днес е $0.979 . Според горния модул за прогнози USDR ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на USDR през 2027 г.? StablR USD (USDR) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 USDR до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на USDRпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, StablR USD (USDR) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на USDRпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, StablR USD (USDR) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 USDR през 2030 г.? Цената на 1 StablR USD (USDR) днес е $0.979 . Според горния модул за прогнози USDR ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на USDR през 2040 г.? StablR USD (USDR) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 USDR до 2040 г. Регистрирайте се сега