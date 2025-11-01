Ulalo HealthPassport (ULA) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Ulalo HealthPassport за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне ULA през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на ULA

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Ulalo HealthPassport % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.003048 $0.003048 $0.003048 -0.48% USD Действително Прогноза Ulalo HealthPassport Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Ulalo HealthPassport (ULA) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Ulalo HealthPassport може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.003048. Ulalo HealthPassport (ULA) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Ulalo HealthPassport може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.003200. Ulalo HealthPassport (ULA) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ULA е $ 0.003360 с темп на растеж 10.25%. Ulalo HealthPassport (ULA) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ULA е $ 0.003528 с темп на растеж 15.76%. Ulalo HealthPassport (ULA) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ULA за 2029 г. е $ 0.003704 заедно с темп на растеж 21.55%. Ulalo HealthPassport (ULA) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ULA за 2030 г. е $ 0.003890 заедно с темп на растеж 27.63%. Ulalo HealthPassport (ULA) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Ulalo HealthPassport може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.006336. Ulalo HealthPassport (ULA) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Ulalo HealthPassport може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.010321. Година Цена Растеж 2025 $ 0.003048 0.00%

2026 $ 0.003200 5.00%

2027 $ 0.003360 10.25%

2028 $ 0.003528 15.76%

2029 $ 0.003704 21.55%

2030 $ 0.003890 27.63%

2031 $ 0.004084 34.01%

2032 $ 0.004288 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.004503 47.75%

2034 $ 0.004728 55.13%

2035 $ 0.004964 62.89%

2036 $ 0.005213 71.03%

2037 $ 0.005473 79.59%

2038 $ 0.005747 88.56%

2039 $ 0.006034 97.99%

2040 $ 0.006336 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Ulalo HealthPassport за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.003048 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.003048 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.003050 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.003060 0.41% Прогноза за цената на Ulalo HealthPassport (ULA) за деня Прогнозната цена за ULA на November 1, 2025(Днес) е $0.003048 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Ulalo HealthPassport (ULA) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за ULA, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.003048 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Ulalo HealthPassport (ULA) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ULA, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.003050 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Ulalo HealthPassport (ULA) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ULA е $0.003060 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Ulalo HealthPassport Текуща цена $ 0.003048$ 0.003048 $ 0.003048 Промяна в цената (24 часа) -0.48% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 86.87K$ 86.87K $ 86.87K Обем (24 часа) -- Последната цена на ULA е $ 0.003048. Има 24-часова промяна от -0.48%, с 24-часов обем на търговия от $ 86.87K. Освен това ULA има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на ULA на живо

Как да купя Ulalo HealthPassport (ULA) Опитвате се да купите ULA? Вече можете да пазарувате ULA с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите Ulalo HealthPassport и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите ULA сега

Историческа цена на Ulalo HealthPassport Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Ulalo HealthPassport, текущата цена на Ulalo HealthPassport е 0.003048USD. Циркулиращото предлагане на Ulalo HealthPassport(ULA) е 0.00 ULA , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.01% $ 0.000023 $ 0.003091 $ 0.003014

7 дни -0.01% $ -0.000034 $ 0.003225 $ 0.002946

30 дни -0.15% $ -0.000560 $ 0.003836 $ 0.002946 24-часово представяне През последните 24 часа за Ulalo HealthPassport имаше движение в цената от $0.000023 , което представлява 0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Ulalo HealthPassport се търгуваше при най-висока стойност от $0.003225 и съответно при най-ниска стойност от $0.002946 . Имаше промяна в цената от -0.01% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ULA за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Ulalo HealthPassport бе предмет на промяна от -0.15% , което отразява приблизително $-0.000560 към стойността. Това указва, че за ULA в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Ulalo HealthPassport за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на ULA

Как работи модулът за прогноза за цената на Ulalo HealthPassport (ULA)? Модулът за прогноза за цената на Ulalo HealthPassport е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ULA на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Ulalo HealthPassport през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ULA и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Ulalo HealthPassport. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ULA. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ULA, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Ulalo HealthPassport.

Защо е важна прогнозата за цената на ULA?

Прогнозните цени на ULA са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в ULA сега? Според вашите прогнози, ULA ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на ULA през следващия месец? Според Ulalo HealthPassport (ULA) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната ULA цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 ULA през 2026 г.? Цената на 1 Ulalo HealthPassport (ULA) днес е $0.003048 . Според горния модул за прогнози ULA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на ULA през 2027 г.? Ulalo HealthPassport (ULA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ULA до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на ULAпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Ulalo HealthPassport (ULA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на ULAпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Ulalo HealthPassport (ULA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 ULA през 2030 г.? Цената на 1 Ulalo HealthPassport (ULA) днес е $0.003048 . Според горния модул за прогнози ULA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на ULA през 2040 г.? Ulalo HealthPassport (ULA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ULA до 2040 г. Регистрирайте се сега