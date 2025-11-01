Tuna Chain (TUNACHAIN) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Tuna Chain за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне TUNACHAIN през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Tuna Chain % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.0012157 $0.0012157 $0.0012157 -0.84% USD Действително Прогноза Tuna Chain Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Tuna Chain (TUNACHAIN) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Tuna Chain може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.001215. Tuna Chain (TUNACHAIN) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Tuna Chain може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.001276. Tuna Chain (TUNACHAIN) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на TUNACHAIN е $ 0.001340 с темп на растеж 10.25%. Tuna Chain (TUNACHAIN) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на TUNACHAIN е $ 0.001407 с темп на растеж 15.76%. Tuna Chain (TUNACHAIN) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от TUNACHAIN за 2029 г. е $ 0.001477 заедно с темп на растеж 21.55%. Tuna Chain (TUNACHAIN) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от TUNACHAIN за 2030 г. е $ 0.001551 заедно с темп на растеж 27.63%. Tuna Chain (TUNACHAIN) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Tuna Chain може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.002527. Tuna Chain (TUNACHAIN) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Tuna Chain може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.004116. Година Цена Растеж 2025 $ 0.001215 0.00%

2026 $ 0.001276 5.00%

2027 $ 0.001340 10.25%

2028 $ 0.001407 15.76%

2029 $ 0.001477 21.55%

2030 $ 0.001551 27.63%

2031 $ 0.001629 34.01%

2032 $ 0.001710 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.001796 47.75%

2034 $ 0.001885 55.13%

2035 $ 0.001980 62.89%

2036 $ 0.002079 71.03%

2037 $ 0.002183 79.59%

2038 $ 0.002292 88.56%

2039 $ 0.002407 97.99%

2040 $ 0.002527 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Tuna Chain за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.001215 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.001215 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.001216 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.001220 0.41% Прогноза за цената на Tuna Chain (TUNACHAIN) за деня Прогнозната цена за TUNACHAIN на November 1, 2025(Днес) е $0.001215 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Tuna Chain (TUNACHAIN) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за TUNACHAIN, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.001215 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Tuna Chain (TUNACHAIN) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за TUNACHAIN, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.001216 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Tuna Chain (TUNACHAIN) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за TUNACHAIN е $0.001220 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Tuna Chain Текуща цена $ 0.0012157$ 0.0012157 $ 0.0012157 Промяна в цената (24 часа) -0.84% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 55.03K$ 55.03K $ 55.03K Обем (24 часа) -- Последната цена на TUNACHAIN е $ 0.0012157. Има 24-часова промяна от -0.84%, с 24-часов обем на търговия от $ 55.03K. Освен това TUNACHAIN има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на TUNACHAIN на живо

Историческа цена на Tuna Chain Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Tuna Chain, текущата цена на Tuna Chain е 0.001215USD. Циркулиращото предлагане на Tuna Chain(TUNACHAIN) е 0.00 TUNACHAIN , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.01% $ -0.000014 $ 0.001232 $ 0.001209

7 дни -0.14% $ -0.000209 $ 0.001434 $ 0.001209

30 дни 0.76% $ 0.000525 $ 0.001622 $ 0.000246 24-часово представяне През последните 24 часа за Tuna Chain имаше движение в цената от $-0.000014 , което представлява -0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Tuna Chain се търгуваше при най-висока стойност от $0.001434 и съответно при най-ниска стойност от $0.001209 . Имаше промяна в цената от -0.14% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на TUNACHAIN за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Tuna Chain бе предмет на промяна от 0.76% , което отразява приблизително $0.000525 към стойността. Това указва, че за TUNACHAIN в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Tuna Chain за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на TUNACHAIN

Как работи модулът за прогноза за цената на Tuna Chain (TUNACHAIN)? Модулът за прогноза за цената на Tuna Chain е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на TUNACHAIN на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Tuna Chain през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на TUNACHAIN и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Tuna Chain. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на TUNACHAIN. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на TUNACHAIN, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Tuna Chain.

Защо е важна прогнозата за цената на TUNACHAIN?

Прогнозните цени на TUNACHAIN са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

