Taiwan Semiconductor (TSMON) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Taiwan Semiconductor за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне TSMON през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на TSMON

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Taiwan Semiconductor % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $303.61 $303.61 $303.61 +0.57% USD Действително Прогноза Taiwan Semiconductor Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Taiwan Semiconductor (TSMON) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Taiwan Semiconductor може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 303.61. Taiwan Semiconductor (TSMON) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Taiwan Semiconductor може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 318.7905. Taiwan Semiconductor (TSMON) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на TSMON е $ 334.7300 с темп на растеж 10.25%. Taiwan Semiconductor (TSMON) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на TSMON е $ 351.4665 с темп на растеж 15.76%. Taiwan Semiconductor (TSMON) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от TSMON за 2029 г. е $ 369.0398 заедно с темп на растеж 21.55%. Taiwan Semiconductor (TSMON) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от TSMON за 2030 г. е $ 387.4918 заедно с темп на растеж 27.63%. Taiwan Semiconductor (TSMON) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Taiwan Semiconductor може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 631.1833. Taiwan Semiconductor (TSMON) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Taiwan Semiconductor може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 1,028.1312. Година Цена Растеж 2025 $ 303.61 0.00%

2026 $ 318.7905 5.00%

2027 $ 334.7300 10.25%

2028 $ 351.4665 15.76%

2029 $ 369.0398 21.55%

2030 $ 387.4918 27.63%

2031 $ 406.8664 34.01%

2032 $ 427.2097 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 448.5702 47.75%

2034 $ 470.9987 55.13%

2035 $ 494.5486 62.89%

2036 $ 519.2761 71.03%

2037 $ 545.2399 79.59%

2038 $ 572.5019 88.56%

2039 $ 601.1270 97.99%

2040 $ 631.1833 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Taiwan Semiconductor за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 303.61 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 303.6515 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 303.9011 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 304.8577 0.41% Прогноза за цената на Taiwan Semiconductor (TSMON) за деня Прогнозната цена за TSMON на November 1, 2025(Днес) е $303.61 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Taiwan Semiconductor (TSMON) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за TSMON, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $303.6515 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Taiwan Semiconductor (TSMON) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за TSMON, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $303.9011 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Taiwan Semiconductor (TSMON) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за TSMON е $304.8577 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Taiwan Semiconductor Текуща цена $ 303.61$ 303.61 $ 303.61 Промяна в цената (24 часа) +0.57% Пазарна капитализация $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Циркулиращо предлагане 3.90K 3.90K 3.90K Обем (24 часа) $ 54.77K$ 54.77K $ 54.77K Обем (24 часа) -- Последната цена на TSMON е $ 303.61. Има 24-часова промяна от +0.57%, с 24-часов обем на търговия от $ 54.77K. Освен това TSMON има предлагане в обръщение от 3.90K и обща пазарна капитализация от $ 1.18M. Преглед на цената на TSMON на живо

Как да купя Taiwan Semiconductor (TSMON) Опитвате се да купите TSMON? Вече можете да пазарувате TSMON с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите Taiwan Semiconductor и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите TSMON сега

Историческа цена на Taiwan Semiconductor Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Taiwan Semiconductor, текущата цена на Taiwan Semiconductor е 303.61USD. Циркулиращото предлагане на Taiwan Semiconductor(TSMON) е 0.00 TSMON , което дава пазарна капитализация от $1.18M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.00% $ -2.5900 $ 308.06 $ 297.71

7 дни 0.01% $ 4.1599 $ 309.25 $ 294.79

30 дни 0.04% $ 12.1099 $ 317.23 $ 275.92 24-часово представяне През последните 24 часа за Taiwan Semiconductor имаше движение в цената от $-2.5900 , което представлява -0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Taiwan Semiconductor се търгуваше при най-висока стойност от $309.25 и съответно при най-ниска стойност от $294.79 . Имаше промяна в цената от 0.01% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на TSMON за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Taiwan Semiconductor бе предмет на промяна от 0.04% , което отразява приблизително $12.1099 към стойността. Това указва, че за TSMON в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Taiwan Semiconductor за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на TSMON

Как работи модулът за прогноза за цената на Taiwan Semiconductor (TSMON)? Модулът за прогноза за цената на Taiwan Semiconductor е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на TSMON на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Taiwan Semiconductor през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на TSMON и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Taiwan Semiconductor. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на TSMON. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на TSMON, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Taiwan Semiconductor.

Защо е важна прогнозата за цената на TSMON?

Прогнозните цени на TSMON са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в TSMON сега? Според вашите прогнози, TSMON ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на TSMON през следващия месец? Според Taiwan Semiconductor (TSMON) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната TSMON цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 TSMON през 2026 г.? Цената на 1 Taiwan Semiconductor (TSMON) днес е $303.61 . Според горния модул за прогнози TSMON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на TSMON през 2027 г.? Taiwan Semiconductor (TSMON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 TSMON до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на TSMONпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Taiwan Semiconductor (TSMON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на TSMONпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Taiwan Semiconductor (TSMON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 TSMON през 2030 г.? Цената на 1 Taiwan Semiconductor (TSMON) днес е $303.61 . Според горния модул за прогнози TSMON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на TSMON през 2040 г.? Taiwan Semiconductor (TSMON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 TSMON до 2040 г. Регистрирайте се сега