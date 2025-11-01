Swarm Network (TRUTH) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Swarm Network за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне TRUTH през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Swarm Network % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.01292 $0.01292 $0.01292 +1.65% USD Действително Прогноза Swarm Network Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Swarm Network (TRUTH) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Swarm Network може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.01292. Swarm Network (TRUTH) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Swarm Network може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.013566. Swarm Network (TRUTH) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на TRUTH е $ 0.014244 с темп на растеж 10.25%. Swarm Network (TRUTH) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на TRUTH е $ 0.014956 с темп на растеж 15.76%. Swarm Network (TRUTH) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от TRUTH за 2029 г. е $ 0.015704 заедно с темп на растеж 21.55%. Swarm Network (TRUTH) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от TRUTH за 2030 г. е $ 0.016489 заедно с темп на растеж 27.63%. Swarm Network (TRUTH) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Swarm Network може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.026859. Swarm Network (TRUTH) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Swarm Network може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.043751. Година Цена Растеж 2025 $ 0.01292 0.00%

2026 $ 0.013566 5.00%

2027 $ 0.014244 10.25%

2028 $ 0.014956 15.76%

2029 $ 0.015704 21.55%

2030 $ 0.016489 27.63%

2031 $ 0.017314 34.01%

2032 $ 0.018179 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.019088 47.75%

2034 $ 0.020043 55.13%

2035 $ 0.021045 62.89%

2036 $ 0.022097 71.03%

2037 $ 0.023202 79.59%

2038 $ 0.024362 88.56%

2039 $ 0.025580 97.99%

2040 $ 0.026859 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Swarm Network за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.01292 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.012921 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.012932 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.012973 0.41% Прогноза за цената на Swarm Network (TRUTH) за деня Прогнозната цена за TRUTH на November 1, 2025(Днес) е $0.01292 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Swarm Network (TRUTH) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за TRUTH, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.012921 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Swarm Network (TRUTH) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за TRUTH, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.012932 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Swarm Network (TRUTH) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за TRUTH е $0.012973 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Swarm Network Текуща цена $ 0.01292$ 0.01292 $ 0.01292 Промяна в цената (24 часа) +1.65% Пазарна капитализация $ 26.94M$ 26.94M $ 26.94M Циркулиращо предлагане 2.09B 2.09B 2.09B Обем (24 часа) $ 141.33K$ 141.33K $ 141.33K Обем (24 часа) -- Последната цена на TRUTH е $ 0.01292. Има 24-часова промяна от +1.65%, с 24-часов обем на търговия от $ 141.33K. Освен това TRUTH има предлагане в обръщение от 2.09B и обща пазарна капитализация от $ 26.94M. Преглед на цената на TRUTH на живо

Историческа цена на Swarm Network Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Swarm Network, текущата цена на Swarm Network е 0.01292USD. Циркулиращото предлагане на Swarm Network(TRUTH) е 0.00 TRUTH , което дава пазарна капитализация от $26.94M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.03% $ -0.000480 $ 0.01428 $ 0.01257

7 дни -0.11% $ -0.001730 $ 0.01714 $ 0.01247

30 дни -0.08% $ -0.001160 $ 0.02057 $ 0.00891 24-часово представяне През последните 24 часа за Swarm Network имаше движение в цената от $-0.000480 , което представлява -0.03% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Swarm Network се търгуваше при най-висока стойност от $0.01714 и съответно при най-ниска стойност от $0.01247 . Имаше промяна в цената от -0.11% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на TRUTH за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Swarm Network бе предмет на промяна от -0.08% , което отразява приблизително $-0.001160 към стойността. Това указва, че за TRUTH в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Swarm Network за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на TRUTH

Как работи модулът за прогноза за цената на Swarm Network (TRUTH)? Модулът за прогноза за цената на Swarm Network е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на TRUTH на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Swarm Network през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на TRUTH и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Swarm Network. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на TRUTH. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на TRUTH, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Swarm Network.

Защо е важна прогнозата за цената на TRUTH?

Прогнозните цени на TRUTH са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в TRUTH сега? Според вашите прогнози, TRUTH ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на TRUTH през следващия месец? Според Swarm Network (TRUTH) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната TRUTH цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 TRUTH през 2026 г.? Цената на 1 Swarm Network (TRUTH) днес е $0.01292 . Според горния модул за прогнози TRUTH ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на TRUTH през 2027 г.? Swarm Network (TRUTH) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 TRUTH до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на TRUTHпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Swarm Network (TRUTH) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на TRUTHпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Swarm Network (TRUTH) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 TRUTH през 2030 г.? Цената на 1 Swarm Network (TRUTH) днес е $0.01292 . Според горния модул за прогнози TRUTH ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на TRUTH през 2040 г.? Swarm Network (TRUTH) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 TRUTH до 2040 г.