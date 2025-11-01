Titans Tap (TIT) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Titans Tap за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне TIT през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на TIT

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Titans Tap % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.000784 $0.000784 $0.000784 -0.25% USD Действително Прогноза Titans Tap Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Titans Tap (TIT) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Titans Tap може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000784. Titans Tap (TIT) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Titans Tap може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000823. Titans Tap (TIT) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на TIT е $ 0.000864 с темп на растеж 10.25%. Titans Tap (TIT) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на TIT е $ 0.000907 с темп на растеж 15.76%. Titans Tap (TIT) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от TIT за 2029 г. е $ 0.000952 заедно с темп на растеж 21.55%. Titans Tap (TIT) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от TIT за 2030 г. е $ 0.001000 заедно с темп на растеж 27.63%. Titans Tap (TIT) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Titans Tap може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001629. Titans Tap (TIT) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Titans Tap може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.002654. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000784 0.00%

2026 $ 0.000823 5.00%

2027 $ 0.000864 10.25%

2028 $ 0.000907 15.76%

2029 $ 0.000952 21.55%

2030 $ 0.001000 27.63%

2031 $ 0.001050 34.01%

2032 $ 0.001103 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.001158 47.75%

2034 $ 0.001216 55.13%

2035 $ 0.001277 62.89%

2036 $ 0.001340 71.03%

2037 $ 0.001407 79.59%

2038 $ 0.001478 88.56%

2039 $ 0.001552 97.99%

2040 $ 0.001629 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Titans Tap за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000784 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000784 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000784 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000787 0.41% Прогноза за цената на Titans Tap (TIT) за деня Прогнозната цена за TIT на November 1, 2025(Днес) е $0.000784 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Titans Tap (TIT) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за TIT, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000784 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Titans Tap (TIT) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за TIT, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000784 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Titans Tap (TIT) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за TIT е $0.000787 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Titans Tap Текуща цена $ 0.000784$ 0.000784 $ 0.000784 Промяна в цената (24 часа) -0.25% Пазарна капитализация $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Циркулиращо предлагане 0.00 0.00 0.00 Обем (24 часа) $ 32.59K$ 32.59K $ 32.59K Обем (24 часа) -- Последната цена на TIT е $ 0.000784. Има 24-часова промяна от -0.25%, с 24-часов обем на търговия от $ 32.59K. Освен това TIT има предлагане в обръщение от 0.00 и обща пазарна капитализация от $ 0.00. Преглед на цената на TIT на живо

Как да купя Titans Tap (TIT) Опитвате се да купите TIT? Вече можете да пазарувате TIT с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите Titans Tap и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите TIT сега

Историческа цена на Titans Tap Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Titans Tap, текущата цена на Titans Tap е 0.000784USD. Циркулиращото предлагане на Titans Tap(TIT) е 0.00 TIT , което дава пазарна капитализация от $0.00 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.01% $ 0.000005 $ 0.000786 $ 0.000778

7 дни -0.38% $ -0.00049 $ 0.001798 $ 0.000777

30 дни -0.02% $ -0.000016 $ 0.0023 $ 0.000425 24-часово представяне През последните 24 часа за Titans Tap имаше движение в цената от $0.000005 , което представлява 0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Titans Tap се търгуваше при най-висока стойност от $0.001798 и съответно при най-ниска стойност от $0.000777 . Имаше промяна в цената от -0.38% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на TIT за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Titans Tap бе предмет на промяна от -0.02% , което отразява приблизително $-0.000016 към стойността. Това указва, че за TIT в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Titans Tap за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на TIT

Как работи модулът за прогноза за цената на Titans Tap (TIT)? Модулът за прогноза за цената на Titans Tap е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на TIT на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Titans Tap през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на TIT и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Titans Tap. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на TIT. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на TIT, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Titans Tap.

Защо е важна прогнозата за цената на TIT?

Прогнозните цени на TIT са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в TIT сега? Според вашите прогнози, TIT ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на TIT през следващия месец? Според Titans Tap (TIT) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната TIT цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 TIT през 2026 г.? Цената на 1 Titans Tap (TIT) днес е $0.000784 . Според горния модул за прогнози TIT ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на TIT през 2027 г.? Titans Tap (TIT) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 TIT до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на TITпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Titans Tap (TIT) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на TITпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Titans Tap (TIT) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 TIT през 2030 г.? Цената на 1 Titans Tap (TIT) днес е $0.000784 . Според горния модул за прогнози TIT ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на TIT през 2040 г.? Titans Tap (TIT) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 TIT до 2040 г. Регистрирайте се сега