Taker Protocol (TAKER) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Taker Protocol за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне TAKER през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на TAKER

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Taker Protocol % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.005287 $0.005287 $0.005287 +0.20% USD Действително Прогноза Taker Protocol Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Taker Protocol (TAKER) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Taker Protocol може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.005287. Taker Protocol (TAKER) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Taker Protocol може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.005551. Taker Protocol (TAKER) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на TAKER е $ 0.005828 с темп на растеж 10.25%. Taker Protocol (TAKER) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на TAKER е $ 0.006120 с темп на растеж 15.76%. Taker Protocol (TAKER) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от TAKER за 2029 г. е $ 0.006426 заедно с темп на растеж 21.55%. Taker Protocol (TAKER) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от TAKER за 2030 г. е $ 0.006747 заедно с темп на растеж 27.63%. Taker Protocol (TAKER) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Taker Protocol може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.010991. Taker Protocol (TAKER) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Taker Protocol може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.017903. Година Цена Растеж 2025 $ 0.005287 0.00%

2026 $ 0.005551 5.00%

2027 $ 0.005828 10.25%

2028 $ 0.006120 15.76%

2029 $ 0.006426 21.55%

2030 $ 0.006747 27.63%

2031 $ 0.007085 34.01%

2032 $ 0.007439 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.007811 47.75%

2034 $ 0.008201 55.13%

2035 $ 0.008611 62.89%

2036 $ 0.009042 71.03%

2037 $ 0.009494 79.59%

2038 $ 0.009969 88.56%

2039 $ 0.010467 97.99%

2040 $ 0.010991 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Taker Protocol за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.005287 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.005287 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.005292 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.005308 0.41% Прогноза за цената на Taker Protocol (TAKER) за деня Прогнозната цена за TAKER на November 1, 2025(Днес) е $0.005287 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Taker Protocol (TAKER) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за TAKER, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.005287 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Taker Protocol (TAKER) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за TAKER, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.005292 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Taker Protocol (TAKER) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за TAKER е $0.005308 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Taker Protocol Текуща цена $ 0.005287$ 0.005287 $ 0.005287 Промяна в цената (24 часа) +0.20% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 325.86K$ 325.86K $ 325.86K Обем (24 часа) -- Последната цена на TAKER е $ 0.005287. Има 24-часова промяна от +0.20%, с 24-часов обем на търговия от $ 325.86K. Освен това TAKER има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на TAKER на живо

Как да купя Taker Protocol (TAKER) Опитвате се да купите TAKER? Вече можете да пазарувате TAKER с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите Taker Protocol и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите TAKER сега

Историческа цена на Taker Protocol Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Taker Protocol, текущата цена на Taker Protocol е 0.005286USD. Циркулиращото предлагане на Taker Protocol(TAKER) е 0.00 TAKER , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.01% $ -0.000094 $ 0.00578 $ 0.005134

7 дни -0.07% $ -0.000447 $ 0.006226 $ 0.005098

30 дни -0.45% $ -0.004352 $ 0.018 $ 0.005098 24-часово представяне През последните 24 часа за Taker Protocol имаше движение в цената от $-0.000094 , което представлява -0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Taker Protocol се търгуваше при най-висока стойност от $0.006226 и съответно при най-ниска стойност от $0.005098 . Имаше промяна в цената от -0.07% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на TAKER за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Taker Protocol бе предмет на промяна от -0.45% , което отразява приблизително $-0.004352 към стойността. Това указва, че за TAKER в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Taker Protocol за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на TAKER

Как работи модулът за прогноза за цената на Taker Protocol (TAKER)? Модулът за прогноза за цената на Taker Protocol е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на TAKER на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Taker Protocol през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на TAKER и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Taker Protocol. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на TAKER. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на TAKER, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Taker Protocol.

Защо е важна прогнозата за цената на TAKER?

Прогнозните цени на TAKER са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в TAKER сега? Според вашите прогнози, TAKER ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на TAKER през следващия месец? Според Taker Protocol (TAKER) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната TAKER цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 TAKER през 2026 г.? Цената на 1 Taker Protocol (TAKER) днес е $0.005287 . Според горния модул за прогнози TAKER ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на TAKER през 2027 г.? Taker Protocol (TAKER) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 TAKER до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на TAKERпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Taker Protocol (TAKER) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на TAKERпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Taker Protocol (TAKER) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 TAKER през 2030 г.? Цената на 1 Taker Protocol (TAKER) днес е $0.005287 . Според горния модул за прогнози TAKER ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на TAKER през 2040 г.? Taker Protocol (TAKER) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 TAKER до 2040 г. Регистрирайте се сега