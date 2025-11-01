SPDR S P 500 ETF (SPYON) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на SPDR S P 500 ETF за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне SPYON през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Текуща статистика на цените на SPDR S P 500 ETF Текуща цена $ 690.81$ 690.81 $ 690.81 Промяна в цената (24 часа) +1.01% Пазарна капитализация $ 25.47M$ 25.47M $ 25.47M Циркулиращо предлагане 36.88K 36.88K 36.88K Обем (24 часа) $ 57.73K$ 57.73K $ 57.73K Обем (24 часа) -- Последната цена на SPYON е $ 690.81. Има 24-часова промяна от +1.01%, с 24-часов обем на търговия от $ 57.73K. Освен това SPYON има предлагане в обръщение от 36.88K и обща пазарна капитализация от $ 25.47M. Преглед на цената на SPYON на живо

Историческа цена на SPDR S P 500 ETF Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на SPDR S P 500 ETF, текущата цена на SPDR S P 500 ETF е 690.81USD. Циркулиращото предлагане на SPDR S P 500 ETF(SPYON) е 0.00 SPYON , което дава пазарна капитализация от $25.47M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.01% $ 4.5700 $ 691.17 $ 678.96

7 дни 0.01% $ 9.9000 $ 712.92 $ 634.83

30 дни 0.03% $ 20.8100 $ 712.92 $ 634.83 24-часово представяне През последните 24 часа за SPDR S P 500 ETF имаше движение в цената от $4.5700 , което представлява 0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни SPDR S P 500 ETF се търгуваше при най-висока стойност от $712.92 и съответно при най-ниска стойност от $634.83 . Имаше промяна в цената от 0.01% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на SPYON за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец SPDR S P 500 ETF бе предмет на промяна от 0.03% , което отразява приблизително $20.8100 към стойността. Това указва, че за SPYON в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на SPDR S P 500 ETF за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на SPYON

Как работи модулът за прогноза за цената на SPDR S P 500 ETF (SPYON)? Модулът за прогноза за цената на SPDR S P 500 ETF е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на SPYON на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за SPDR S P 500 ETF през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на SPYON и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на SPDR S P 500 ETF. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на SPYON. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на SPYON, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на SPDR S P 500 ETF.

Защо е важна прогнозата за цената на SPYON?

Прогнозните цени на SPYON са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

