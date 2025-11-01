Spheron Network (SPON) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Spheron Network за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне SPON през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Spheron Network % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.01527 $0.01527 $0.01527 +0.06% USD Действително Прогноза Spheron Network Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Spheron Network (SPON) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Spheron Network може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.01527. Spheron Network (SPON) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Spheron Network може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.016033. Spheron Network (SPON) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на SPON е $ 0.016835 с темп на растеж 10.25%. Spheron Network (SPON) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на SPON е $ 0.017676 с темп на растеж 15.76%. Spheron Network (SPON) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SPON за 2029 г. е $ 0.018560 заедно с темп на растеж 21.55%. Spheron Network (SPON) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SPON за 2030 г. е $ 0.019488 заедно с темп на растеж 27.63%. Spheron Network (SPON) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Spheron Network може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.031745. Spheron Network (SPON) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Spheron Network може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.051709. Година Цена Растеж 2025 $ 0.01527 0.00%

2026 $ 0.016033 5.00%

2027 $ 0.016835 10.25%

2028 $ 0.017676 15.76%

2029 $ 0.018560 21.55%

2030 $ 0.019488 27.63%

2031 $ 0.020463 34.01%

2032 $ 0.021486 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.022560 47.75%

2034 $ 0.023688 55.13%

2035 $ 0.024873 62.89%

2036 $ 0.026116 71.03%

2037 $ 0.027422 79.59%

2038 $ 0.028793 88.56%

2039 $ 0.030233 97.99%

2040 $ 0.031745 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Spheron Network за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.01527 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.015272 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.015284 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.015332 0.41% Прогноза за цената на Spheron Network (SPON) за деня Прогнозната цена за SPON на November 1, 2025(Днес) е $0.01527 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Spheron Network (SPON) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за SPON, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.015272 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Spheron Network (SPON) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за SPON, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.015284 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Spheron Network (SPON) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за SPON е $0.015332 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Spheron Network Текуща цена $ 0.01527$ 0.01527 $ 0.01527 Промяна в цената (24 часа) +0.06% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 126.81K$ 126.81K $ 126.81K Обем (24 часа) -- Последната цена на SPON е $ 0.01527. Има 24-часова промяна от +0.06%, с 24-часов обем на търговия от $ 126.81K. Освен това SPON има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на SPON на живо

Историческа цена на Spheron Network Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Spheron Network, текущата цена на Spheron Network е 0.01523USD. Циркулиращото предлагане на Spheron Network(SPON) е 0.00 SPON , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.00% $ -0.000129 $ 0.01568 $ 0.01495

7 дни -0.08% $ -0.001459 $ 0.01694 $ 0.0147

30 дни -0.56% $ -0.019989 $ 0.0424 $ 0.0147 24-часово представяне През последните 24 часа за Spheron Network имаше движение в цената от $-0.000129 , което представлява -0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Spheron Network се търгуваше при най-висока стойност от $0.01694 и съответно при най-ниска стойност от $0.0147 . Имаше промяна в цената от -0.08% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на SPON за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Spheron Network бе предмет на промяна от -0.56% , което отразява приблизително $-0.019989 към стойността. Това указва, че за SPON в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Spheron Network за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на SPON

Как работи модулът за прогноза за цената на Spheron Network (SPON)? Модулът за прогноза за цената на Spheron Network е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на SPON на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Spheron Network през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на SPON и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Spheron Network. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на SPON. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на SPON, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Spheron Network.

Защо е важна прогнозата за цената на SPON?

Прогнозните цени на SPON са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

