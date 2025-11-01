Sogni AI (SOGNI) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Sogni AI за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне SOGNI през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Sogni AI (SOGNI) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Sogni AI може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.004773. Sogni AI (SOGNI) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Sogni AI може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.005011. Sogni AI (SOGNI) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на SOGNI е $ 0.005262 с темп на растеж 10.25%. Sogni AI (SOGNI) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на SOGNI е $ 0.005525 с темп на растеж 15.76%. Sogni AI (SOGNI) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SOGNI за 2029 г. е $ 0.005801 заедно с темп на растеж 21.55%. Sogni AI (SOGNI) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SOGNI за 2030 г. е $ 0.006091 заедно с темп на растеж 27.63%. Sogni AI (SOGNI) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Sogni AI може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.009922. Sogni AI (SOGNI) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Sogni AI може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.016163.

2026 $ 0.005011 5.00%

2027 $ 0.005262 10.25%

2028 $ 0.005525 15.76%

2029 $ 0.005801 21.55%

2030 $ 0.006091 27.63%

2031 $ 0.006396 34.01%

2032 $ 0.006716 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.007051 47.75%

2034 $ 0.007404 55.13%

2035 $ 0.007774 62.89%

2036 $ 0.008163 71.03%

2037 $ 0.008571 79.59%

2038 $ 0.009000 88.56%

2039 $ 0.009450 97.99%

2040 $ 0.009922 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Sogni AI за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.004773 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.004773 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.004777 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.004792 0.41% Прогноза за цената на Sogni AI (SOGNI) за деня Прогнозната цена за SOGNI на November 1, 2025(Днес) е $0.004773 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Sogni AI (SOGNI) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за SOGNI, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.004773 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Sogni AI (SOGNI) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за SOGNI, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.004777 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Sogni AI (SOGNI) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за SOGNI е $0.004792 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Sogni AI Текуща цена $ 0.004773$ 0.004773 $ 0.004773 Промяна в цената (24 часа) +0.75% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 54.99K$ 54.99K $ 54.99K Обем (24 часа) -- Последната цена на SOGNI е $ 0.004773. Има 24-часова промяна от +0.75%, с 24-часов обем на търговия от $ 54.99K. Освен това SOGNI има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на SOGNI на живо

Историческа цена на Sogni AI Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Sogni AI, текущата цена на Sogni AI е 0.004773USD. Циркулиращото предлагане на Sogni AI(SOGNI) е 0.00 SOGNI , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.02% $ 0.000076 $ 0.004796 $ 0.004691

7 дни -0.04% $ -0.000224 $ 0.005109 $ 0.004655

30 дни 0.41% $ 0.001380 $ 0.005355 $ 0.003368 24-часово представяне През последните 24 часа за Sogni AI имаше движение в цената от $0.000076 , което представлява 0.02% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Sogni AI се търгуваше при най-висока стойност от $0.005109 и съответно при най-ниска стойност от $0.004655 . Имаше промяна в цената от -0.04% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на SOGNI за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Sogni AI бе предмет на промяна от 0.41% , което отразява приблизително $0.001380 към стойността. Това указва, че за SOGNI в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Sogni AI за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на SOGNI

Как работи модулът за прогноза за цената на Sogni AI (SOGNI)? Модулът за прогноза за цената на Sogni AI е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на SOGNI на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Sogni AI през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на SOGNI и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Sogni AI. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на SOGNI. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на SOGNI, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Sogni AI.

Защо е важна прогнозата за цената на SOGNI?

Прогнозните цени на SOGNI са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в SOGNI сега? Според вашите прогнози, SOGNI ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на SOGNI през следващия месец? Според Sogni AI (SOGNI) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната SOGNI цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 SOGNI през 2026 г.? Цената на 1 Sogni AI (SOGNI) днес е $0.004773 . Според горния модул за прогнози SOGNI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на SOGNI през 2027 г.? Sogni AI (SOGNI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SOGNI до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на SOGNIпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Sogni AI (SOGNI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на SOGNIпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Sogni AI (SOGNI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 SOGNI през 2030 г.? Цената на 1 Sogni AI (SOGNI) днес е $0.004773 . Според горния модул за прогнози SOGNI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на SOGNI през 2040 г.? Sogni AI (SOGNI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SOGNI до 2040 г. Регистрирайте се сега