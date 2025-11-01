SHARDS (SHARD) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на SHARDS за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне SHARD през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на SHARD

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на SHARDS % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.002729 $0.002729 $0.002729 -0.03% USD Действително Прогноза SHARDS Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) SHARDS (SHARD) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, SHARDS може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.002729. SHARDS (SHARD) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, SHARDS може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.002865. SHARDS (SHARD) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на SHARD е $ 0.003008 с темп на растеж 10.25%. SHARDS (SHARD) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на SHARD е $ 0.003159 с темп на растеж 15.76%. SHARDS (SHARD) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SHARD за 2029 г. е $ 0.003317 заедно с темп на растеж 21.55%. SHARDS (SHARD) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SHARD за 2030 г. е $ 0.003482 заедно с темп на растеж 27.63%. SHARDS (SHARD) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на SHARDS може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.005673. SHARDS (SHARD) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на SHARDS може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.009241. Година Цена Растеж 2025 $ 0.002729 0.00%

2026 $ 0.002865 5.00%

2027 $ 0.003008 10.25%

2028 $ 0.003159 15.76%

2029 $ 0.003317 21.55%

2030 $ 0.003482 27.63%

2031 $ 0.003657 34.01%

2032 $ 0.003839 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.004031 47.75%

2034 $ 0.004233 55.13%

2035 $ 0.004445 62.89%

2036 $ 0.004667 71.03%

2037 $ 0.004900 79.59%

2038 $ 0.005145 88.56%

2039 $ 0.005403 97.99%

2040 $ 0.005673 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на SHARDS за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.002729 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.002729 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.002731 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.002740 0.41% Прогноза за цената на SHARDS (SHARD) за деня Прогнозната цена за SHARD на November 1, 2025(Днес) е $0.002729 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на SHARDS (SHARD) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за SHARD, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.002729 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. SHARDS (SHARD) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за SHARD, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.002731 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. SHARDS (SHARD) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за SHARD е $0.002740 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на SHARDS Текуща цена $ 0.002729$ 0.002729 $ 0.002729 Промяна в цената (24 часа) -0.03% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 54.82K$ 54.82K $ 54.82K Обем (24 часа) -- Последната цена на SHARD е $ 0.002729. Има 24-часова промяна от -0.03%, с 24-часов обем на търговия от $ 54.82K. Освен това SHARD има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на SHARD на живо

Как да купя SHARDS (SHARD) Опитвате се да купите SHARD? Вече можете да пазарувате SHARD с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите SHARDS и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите SHARD сега

Историческа цена на SHARDS Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на SHARDS, текущата цена на SHARDS е 0.002731USD. Циркулиращото предлагане на SHARDS(SHARD) е 0.00 SHARD , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0.000002 $ 0.002822 $ 0.002685

7 дни -0.23% $ -0.000817 $ 0.003566 $ 0.002549

30 дни -0.52% $ -0.003022 $ 0.006737 $ 0.002549 24-часово представяне През последните 24 часа за SHARDS имаше движение в цената от $0.000002 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни SHARDS се търгуваше при най-висока стойност от $0.003566 и съответно при най-ниска стойност от $0.002549 . Имаше промяна в цената от -0.23% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на SHARD за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец SHARDS бе предмет на промяна от -0.52% , което отразява приблизително $-0.003022 към стойността. Това указва, че за SHARD в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на SHARDS за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на SHARD

Как работи модулът за прогноза за цената на SHARDS (SHARD)? Модулът за прогноза за цената на SHARDS е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на SHARD на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за SHARDS през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на SHARD и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на SHARDS. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на SHARD. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на SHARD, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на SHARDS.

Защо е важна прогнозата за цената на SHARD?

Прогнозните цени на SHARD са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в SHARD сега? Според вашите прогнози, SHARD ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на SHARD през следващия месец? Според SHARDS (SHARD) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната SHARD цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 SHARD през 2026 г.? Цената на 1 SHARDS (SHARD) днес е $0.002729 . Според горния модул за прогнози SHARD ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на SHARD през 2027 г.? SHARDS (SHARD) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SHARD до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на SHARDпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, SHARDS (SHARD) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на SHARDпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, SHARDS (SHARD) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 SHARD през 2030 г.? Цената на 1 SHARDS (SHARD) днес е $0.002729 . Според горния модул за прогнози SHARD ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на SHARD през 2040 г.? SHARDS (SHARD) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SHARD до 2040 г. Регистрирайте се сега