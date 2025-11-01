SharpLink Gaming (SBETON) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на SharpLink Gaming за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне SBETON през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на SharpLink Gaming % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $13.82 $13.82 $13.82 +0.80% USD Действително Прогноза SharpLink Gaming Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) SharpLink Gaming (SBETON) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, SharpLink Gaming може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 13.82. SharpLink Gaming (SBETON) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, SharpLink Gaming може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 14.5110. SharpLink Gaming (SBETON) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на SBETON е $ 15.2365 с темп на растеж 10.25%. SharpLink Gaming (SBETON) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на SBETON е $ 15.9983 с темп на растеж 15.76%. SharpLink Gaming (SBETON) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SBETON за 2029 г. е $ 16.7982 заедно с темп на растеж 21.55%. SharpLink Gaming (SBETON) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SBETON за 2030 г. е $ 17.6382 заедно с темп на растеж 27.63%. SharpLink Gaming (SBETON) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на SharpLink Gaming може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 28.7307. SharpLink Gaming (SBETON) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на SharpLink Gaming може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 46.7994. Година Цена Растеж 2025 $ 13.82 0.00%

2040 $ 28.7307 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на SharpLink Gaming за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 13.82 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 13.8218 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 13.8332 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 13.8767 0.41% Прогноза за цената на SharpLink Gaming (SBETON) за деня Прогнозната цена за SBETON на November 1, 2025(Днес) е $13.82 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на SharpLink Gaming (SBETON) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за SBETON, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $13.8218 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. SharpLink Gaming (SBETON) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за SBETON, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $13.8332 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. SharpLink Gaming (SBETON) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за SBETON е $13.8767 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на SharpLink Gaming Текуща цена $ 13.82$ 13.82 $ 13.82 Промяна в цената (24 часа) +0.80% Пазарна капитализация $ 223.95K$ 223.95K $ 223.95K Циркулиращо предлагане 16.19K 16.19K 16.19K Обем (24 часа) $ 60.57K$ 60.57K $ 60.57K Обем (24 часа) -- Последната цена на SBETON е $ 13.82. Има 24-часова промяна от +0.80%, с 24-часов обем на търговия от $ 60.57K. Освен това SBETON има предлагане в обръщение от 16.19K и обща пазарна капитализация от $ 223.95K. Преглед на цената на SBETON на живо

Историческа цена на SharpLink Gaming Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на SharpLink Gaming, текущата цена на SharpLink Gaming е 13.83USD. Циркулиращото предлагане на SharpLink Gaming(SBETON) е 0.00 SBETON , което дава пазарна капитализация от $223.95K . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.06% $ 0.769999 $ 13.91 $ 13.04

7 дни -0.01% $ -0.169999 $ 15.06 $ 12.74

30 дни -0.21% $ -3.8800 $ 19.46 $ 12.74 24-часово представяне През последните 24 часа за SharpLink Gaming имаше движение в цената от $0.769999 , което представлява 0.06% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни SharpLink Gaming се търгуваше при най-висока стойност от $15.06 и съответно при най-ниска стойност от $12.74 . Имаше промяна в цената от -0.01% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на SBETON за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец SharpLink Gaming бе предмет на промяна от -0.21% , което отразява приблизително $-3.8800 към стойността. Това указва, че за SBETON в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на SharpLink Gaming за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на SBETON

Как работи модулът за прогноза за цената на SharpLink Gaming (SBETON)? Модулът за прогноза за цената на SharpLink Gaming е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на SBETON на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за SharpLink Gaming през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на SBETON и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на SharpLink Gaming. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на SBETON. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на SBETON, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на SharpLink Gaming.

Защо е важна прогнозата за цената на SBETON?

Прогнозните цени на SBETON са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в SBETON сега? Според вашите прогнози, SBETON ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на SBETON през следващия месец? Според SharpLink Gaming (SBETON) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната SBETON цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 SBETON през 2026 г.? Цената на 1 SharpLink Gaming (SBETON) днес е $13.82 . Според горния модул за прогнози SBETON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на SBETON през 2027 г.? SharpLink Gaming (SBETON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SBETON до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на SBETONпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, SharpLink Gaming (SBETON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на SBETONпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, SharpLink Gaming (SBETON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 SBETON през 2030 г.? Цената на 1 SharpLink Gaming (SBETON) днес е $13.82 . Според горния модул за прогнози SBETON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на SBETON през 2040 г.? SharpLink Gaming (SBETON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SBETON до 2040 г.