Получете прогнози за цената на ROVR Network за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне ROVR през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на ROVR Network % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.009308 $0.009308 $0.009308 -0.19% USD Действително Прогноза ROVR Network Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) ROVR Network (ROVR) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, ROVR Network може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.009308. ROVR Network (ROVR) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, ROVR Network може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.009773. ROVR Network (ROVR) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ROVR е $ 0.010262 с темп на растеж 10.25%. ROVR Network (ROVR) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ROVR е $ 0.010775 с темп на растеж 15.76%. ROVR Network (ROVR) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ROVR за 2029 г. е $ 0.011313 заедно с темп на растеж 21.55%. ROVR Network (ROVR) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ROVR за 2030 г. е $ 0.011879 заедно с темп на растеж 27.63%. ROVR Network (ROVR) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на ROVR Network може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.019350. ROVR Network (ROVR) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на ROVR Network може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.031520. Година Цена Растеж 2025 $ 0.009308 0.00%

2026 $ 0.009773 5.00%

2027 $ 0.010262 10.25%

2028 $ 0.010775 15.76%

2029 $ 0.011313 21.55%

2030 $ 0.011879 27.63%

2031 $ 0.012473 34.01%

2032 $ 0.013097 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.013752 47.75%

2034 $ 0.014439 55.13%

2035 $ 0.015161 62.89%

2036 $ 0.015919 71.03%

2037 $ 0.016715 79.59%

2038 $ 0.017551 88.56%

2039 $ 0.018429 97.99%

2040 $ 0.019350 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на ROVR Network за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.009308 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.009309 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.009316 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.009346 0.41% Прогноза за цената на ROVR Network (ROVR) за деня Прогнозната цена за ROVR на November 1, 2025(Днес) е $0.009308 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на ROVR Network (ROVR) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за ROVR, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.009309 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. ROVR Network (ROVR) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ROVR, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.009316 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. ROVR Network (ROVR) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ROVR е $0.009346 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на ROVR Network Текуща цена $ 0.009308$ 0.009308 $ 0.009308 Промяна в цената (24 часа) -0.19% Пазарна капитализация $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Циркулиращо предлагане 215.29M 215.29M 215.29M Обем (24 часа) $ 92.47K$ 92.47K $ 92.47K Обем (24 часа) -- Последната цена на ROVR е $ 0.009308. Има 24-часова промяна от -0.19%, с 24-часов обем на търговия от $ 92.47K. Освен това ROVR има предлагане в обръщение от 215.29M и обща пазарна капитализация от $ 2.00M. Преглед на цената на ROVR на живо

Историческа цена на ROVR Network Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на ROVR Network, текущата цена на ROVR Network е 0.009308USD. Циркулиращото предлагане на ROVR Network(ROVR) е 0.00 ROVR , което дава пазарна капитализация от $2.00M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.00% $ -0.000056 $ 0.009411 $ 0.009235

7 дни -0.07% $ -0.000743 $ 0.01023 $ 0.009235

30 дни -0.21% $ -0.002493 $ 0.01271 $ 0.009235 24-часово представяне През последните 24 часа за ROVR Network имаше движение в цената от $-0.000056 , което представлява -0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни ROVR Network се търгуваше при най-висока стойност от $0.01023 и съответно при най-ниска стойност от $0.009235 . Имаше промяна в цената от -0.07% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ROVR за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец ROVR Network бе предмет на промяна от -0.21% , което отразява приблизително $-0.002493 към стойността. Това указва, че за ROVR в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на ROVR Network за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на ROVR

Как работи модулът за прогноза за цената на ROVR Network (ROVR)? Модулът за прогноза за цената на ROVR Network е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ROVR на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за ROVR Network през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ROVR и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на ROVR Network. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ROVR. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ROVR, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на ROVR Network.

Защо е важна прогнозата за цената на ROVR?

Прогнозните цени на ROVR са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в ROVR сега? Според вашите прогнози, ROVR ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на ROVR през следващия месец? Според ROVR Network (ROVR) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната ROVR цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 ROVR през 2026 г.? Цената на 1 ROVR Network (ROVR) днес е $0.009308 . Според горния модул за прогнози ROVR ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на ROVR през 2027 г.? ROVR Network (ROVR) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ROVR до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на ROVRпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, ROVR Network (ROVR) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на ROVRпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, ROVR Network (ROVR) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 ROVR през 2030 г.? Цената на 1 ROVR Network (ROVR) днес е $0.009308 . Според горния модул за прогнози ROVR ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на ROVR през 2040 г.? ROVR Network (ROVR) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ROVR до 2040 г.