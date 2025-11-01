Sunrise Layer (RISE) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Sunrise Layer за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне RISE през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на RISE

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Sunrise Layer % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.009096 $0.009096 $0.009096 -0.19% USD Действително Прогноза Sunrise Layer Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Sunrise Layer (RISE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Sunrise Layer може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.009096. Sunrise Layer (RISE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Sunrise Layer може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.009550. Sunrise Layer (RISE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на RISE е $ 0.010028 с темп на растеж 10.25%. Sunrise Layer (RISE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на RISE е $ 0.010529 с темп на растеж 15.76%. Sunrise Layer (RISE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от RISE за 2029 г. е $ 0.011056 заедно с темп на растеж 21.55%. Sunrise Layer (RISE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от RISE за 2030 г. е $ 0.011609 заедно с темп на растеж 27.63%. Sunrise Layer (RISE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Sunrise Layer може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.018909. Sunrise Layer (RISE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Sunrise Layer може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.030802. Година Цена Растеж 2025 $ 0.009096 0.00%

2026 $ 0.009550 5.00%

2027 $ 0.010028 10.25%

2028 $ 0.010529 15.76%

2029 $ 0.011056 21.55%

2030 $ 0.011609 27.63%

2031 $ 0.012189 34.01%

2032 $ 0.012798 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.013438 47.75%

2034 $ 0.014110 55.13%

2035 $ 0.014816 62.89%

2036 $ 0.015557 71.03%

2037 $ 0.016335 79.59%

2038 $ 0.017151 88.56%

2039 $ 0.018009 97.99%

2040 $ 0.018909 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Sunrise Layer за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.009096 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.009097 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.009104 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.009133 0.41% Прогноза за цената на Sunrise Layer (RISE) за деня Прогнозната цена за RISE на November 1, 2025(Днес) е $0.009096 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Sunrise Layer (RISE) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за RISE, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.009097 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Sunrise Layer (RISE) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за RISE, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.009104 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Sunrise Layer (RISE) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за RISE е $0.009133 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Sunrise Layer Текуща цена $ 0.009096$ 0.009096 $ 0.009096 Промяна в цената (24 часа) -0.19% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 122.29K$ 122.29K $ 122.29K Обем (24 часа) -- Последната цена на RISE е $ 0.009096. Има 24-часова промяна от -0.19%, с 24-часов обем на търговия от $ 122.29K. Освен това RISE има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на RISE на живо

Как да купя Sunrise Layer (RISE) Опитвате се да купите RISE? Вече можете да пазарувате RISE с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите Sunrise Layer и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите RISE сега

Историческа цена на Sunrise Layer Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Sunrise Layer, текущата цена на Sunrise Layer е 0.009096USD. Циркулиращото предлагане на Sunrise Layer(RISE) е 0.00 RISE , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0.000021 $ 0.009176 $ 0.008915

7 дни 0.01% $ 0.000080 $ 0.0094 $ 0.008587

30 дни -0.12% $ -0.001285 $ 0.011998 $ 0.008457 24-часово представяне През последните 24 часа за Sunrise Layer имаше движение в цената от $0.000021 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Sunrise Layer се търгуваше при най-висока стойност от $0.0094 и съответно при най-ниска стойност от $0.008587 . Имаше промяна в цената от 0.01% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на RISE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Sunrise Layer бе предмет на промяна от -0.12% , което отразява приблизително $-0.001285 към стойността. Това указва, че за RISE в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Sunrise Layer за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на RISE

Как работи модулът за прогноза за цената на Sunrise Layer (RISE)? Модулът за прогноза за цената на Sunrise Layer е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на RISE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Sunrise Layer през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на RISE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Sunrise Layer. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на RISE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на RISE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Sunrise Layer.

Защо е важна прогнозата за цената на RISE?

Прогнозните цени на RISE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в RISE сега? Според вашите прогнози, RISE ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на RISE през следващия месец? Според Sunrise Layer (RISE) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната RISE цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 RISE през 2026 г.? Цената на 1 Sunrise Layer (RISE) днес е $0.009096 . Според горния модул за прогнози RISE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на RISE през 2027 г.? Sunrise Layer (RISE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 RISE до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на RISEпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Sunrise Layer (RISE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на RISEпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Sunrise Layer (RISE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 RISE през 2030 г.? Цената на 1 Sunrise Layer (RISE) днес е $0.009096 . Според горния модул за прогнози RISE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на RISE през 2040 г.? Sunrise Layer (RISE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 RISE до 2040 г. Регистрирайте се сега