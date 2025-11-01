PROJECT RESCUE (RESCUE) Прогноза за цената (USD)

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на PROJECT RESCUE % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.2139 $0.2139 $0.2139 +0.32% USD Действително Прогноза PROJECT RESCUE Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) PROJECT RESCUE (RESCUE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, PROJECT RESCUE може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.2139. PROJECT RESCUE (RESCUE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, PROJECT RESCUE може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.224595. PROJECT RESCUE (RESCUE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на RESCUE е $ 0.235824 с темп на растеж 10.25%. PROJECT RESCUE (RESCUE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на RESCUE е $ 0.247615 с темп на растеж 15.76%. PROJECT RESCUE (RESCUE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от RESCUE за 2029 г. е $ 0.259996 заедно с темп на растеж 21.55%. PROJECT RESCUE (RESCUE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от RESCUE за 2030 г. е $ 0.272996 заедно с темп на растеж 27.63%. PROJECT RESCUE (RESCUE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на PROJECT RESCUE може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.444682. PROJECT RESCUE (RESCUE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на PROJECT RESCUE може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.724341. Година Цена Растеж 2025 $ 0.2139 0.00%

2026 $ 0.224595 5.00%

2027 $ 0.235824 10.25%

2028 $ 0.247615 15.76%

2029 $ 0.259996 21.55%

2030 $ 0.272996 27.63%

2031 $ 0.286646 34.01%

2032 $ 0.300978 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.316027 47.75%

2034 $ 0.331829 55.13%

2035 $ 0.348420 62.89%

2036 $ 0.365841 71.03%

2037 $ 0.384133 79.59%

2038 $ 0.403340 88.56%

2039 $ 0.423507 97.99%

2040 $ 0.444682 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на PROJECT RESCUE за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.2139 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.213929 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.214105 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.214779 0.41% Прогноза за цената на PROJECT RESCUE (RESCUE) за деня Прогнозната цена за RESCUE на November 1, 2025(Днес) е $0.2139 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на PROJECT RESCUE (RESCUE) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за RESCUE, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.213929 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. PROJECT RESCUE (RESCUE) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за RESCUE, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.214105 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. PROJECT RESCUE (RESCUE) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за RESCUE е $0.214779 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на PROJECT RESCUE Текуща цена $ 0.2139$ 0.2139 $ 0.2139 Промяна в цената (24 часа) +0.32% Пазарна капитализация $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Циркулиращо предлагане 0.00 0.00 0.00 Обем (24 часа) $ 98.97K$ 98.97K $ 98.97K Обем (24 часа) -- Последната цена на RESCUE е $ 0.2139. Има 24-часова промяна от +0.32%, с 24-часов обем на търговия от $ 98.97K. Освен това RESCUE има предлагане в обръщение от 0.00 и обща пазарна капитализация от $ 0.00. Преглед на цената на RESCUE на живо

Историческа цена на PROJECT RESCUE Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на PROJECT RESCUE, текущата цена на PROJECT RESCUE е 0.2139USD. Циркулиращото предлагане на PROJECT RESCUE(RESCUE) е 0.00 RESCUE , което дава пазарна капитализация от $0.00 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.01% $ -0.003500 $ 0.2185 $ 0.211

7 дни -0.01% $ -0.002700 $ 0.2185 $ 0.2005

30 дни 0.42% $ 0.063400 $ 0.2216 $ 0.1425 24-часово представяне През последните 24 часа за PROJECT RESCUE имаше движение в цената от $-0.003500 , което представлява -0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни PROJECT RESCUE се търгуваше при най-висока стойност от $0.2185 и съответно при най-ниска стойност от $0.2005 . Имаше промяна в цената от -0.01% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на RESCUE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец PROJECT RESCUE бе предмет на промяна от 0.42% , което отразява приблизително $0.063400 към стойността. Това указва, че за RESCUE в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на PROJECT RESCUE за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на RESCUE

Как работи модулът за прогноза за цената на PROJECT RESCUE (RESCUE)? Модулът за прогноза за цената на PROJECT RESCUE е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на RESCUE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за PROJECT RESCUE през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на RESCUE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на PROJECT RESCUE. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на RESCUE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на RESCUE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на PROJECT RESCUE.

Защо е важна прогнозата за цената на RESCUE?

Прогнозните цени на RESCUE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

