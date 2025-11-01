Refacta AI (REFACTA) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Refacta AI за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне REFACTA през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на REFACTA

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Refacta AI % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.03649 $0.03649 $0.03649 +1.24% USD Действително Прогноза Refacta AI Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Refacta AI (REFACTA) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Refacta AI може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.03649. Refacta AI (REFACTA) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Refacta AI може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.038314. Refacta AI (REFACTA) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на REFACTA е $ 0.040230 с темп на растеж 10.25%. Refacta AI (REFACTA) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на REFACTA е $ 0.042241 с темп на растеж 15.76%. Refacta AI (REFACTA) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от REFACTA за 2029 г. е $ 0.044353 заедно с темп на растеж 21.55%. Refacta AI (REFACTA) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от REFACTA за 2030 г. е $ 0.046571 заедно с темп на растеж 27.63%. Refacta AI (REFACTA) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Refacta AI може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.075860. Refacta AI (REFACTA) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Refacta AI може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.123568. Година Цена Растеж 2025 $ 0.03649 0.00%

2026 $ 0.038314 5.00%

2027 $ 0.040230 10.25%

2028 $ 0.042241 15.76%

2029 $ 0.044353 21.55%

2030 $ 0.046571 27.63%

2031 $ 0.048900 34.01%

2032 $ 0.051345 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.053912 47.75%

2034 $ 0.056607 55.13%

2035 $ 0.059438 62.89%

2036 $ 0.062410 71.03%

2037 $ 0.065530 79.59%

2038 $ 0.068807 88.56%

2039 $ 0.072247 97.99%

2040 $ 0.075860 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Refacta AI за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.03649 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.036494 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.036524 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.036639 0.41% Прогноза за цената на Refacta AI (REFACTA) за деня Прогнозната цена за REFACTA на November 1, 2025(Днес) е $0.03649 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Refacta AI (REFACTA) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за REFACTA, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.036494 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Refacta AI (REFACTA) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за REFACTA, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.036524 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Refacta AI (REFACTA) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за REFACTA е $0.036639 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Refacta AI Текуща цена $ 0.03649$ 0.03649 $ 0.03649 Промяна в цената (24 часа) +1.24% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 447.59K$ 447.59K $ 447.59K Обем (24 часа) -- Последната цена на REFACTA е $ 0.03649. Има 24-часова промяна от +1.24%, с 24-часов обем на търговия от $ 447.59K. Освен това REFACTA има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на REFACTA на живо

Как да купя Refacta AI (REFACTA) Опитвате се да купите REFACTA? Вече можете да пазарувате REFACTA с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите Refacta AI и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите REFACTA сега

Историческа цена на Refacta AI Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Refacta AI, текущата цена на Refacta AI е 0.03653USD. Циркулиращото предлагане на Refacta AI(REFACTA) е 0.00 REFACTA , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.00% $ -0.000230 $ 0.03729 $ 0.03509

7 дни 0.30% $ 0.00833 $ 0.04206 $ 0.02462

30 дни 0.88% $ 0.01714 $ 0.04206 $ 0.01139 24-часово представяне През последните 24 часа за Refacta AI имаше движение в цената от $-0.000230 , което представлява -0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Refacta AI се търгуваше при най-висока стойност от $0.04206 и съответно при най-ниска стойност от $0.02462 . Имаше промяна в цената от 0.30% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на REFACTA за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Refacta AI бе предмет на промяна от 0.88% , което отразява приблизително $0.01714 към стойността. Това указва, че за REFACTA в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Refacta AI за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на REFACTA

Как работи модулът за прогноза за цената на Refacta AI (REFACTA)? Модулът за прогноза за цената на Refacta AI е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на REFACTA на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Refacta AI през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на REFACTA и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Refacta AI. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на REFACTA. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на REFACTA, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Refacta AI.

Защо е важна прогнозата за цената на REFACTA?

Прогнозните цени на REFACTA са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в REFACTA сега? Според вашите прогнози, REFACTA ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на REFACTA през следващия месец? Според Refacta AI (REFACTA) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната REFACTA цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 REFACTA през 2026 г.? Цената на 1 Refacta AI (REFACTA) днес е $0.03649 . Според горния модул за прогнози REFACTA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на REFACTA през 2027 г.? Refacta AI (REFACTA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 REFACTA до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на REFACTAпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Refacta AI (REFACTA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на REFACTAпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Refacta AI (REFACTA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 REFACTA през 2030 г.? Цената на 1 Refacta AI (REFACTA) днес е $0.03649 . Според горния модул за прогнози REFACTA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на REFACTA през 2040 г.? Refacta AI (REFACTA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 REFACTA до 2040 г. Регистрирайте се сега