Zypher Network (POP) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Zypher Network за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне POP през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на POP

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Zypher Network % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.006913 $0.006913 $0.006913 -0.04% USD Действително Прогноза Zypher Network Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Zypher Network (POP) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Zypher Network може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.006913. Zypher Network (POP) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Zypher Network може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.007258. Zypher Network (POP) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на POP е $ 0.007621 с темп на растеж 10.25%. Zypher Network (POP) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на POP е $ 0.008002 с темп на растеж 15.76%. Zypher Network (POP) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от POP за 2029 г. е $ 0.008402 заедно с темп на растеж 21.55%. Zypher Network (POP) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от POP за 2030 г. е $ 0.008822 заедно с темп на растеж 27.63%. Zypher Network (POP) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Zypher Network може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.014371. Zypher Network (POP) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Zypher Network може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.023409. Година Цена Растеж 2025 $ 0.006913 0.00%

2026 $ 0.007258 5.00%

2027 $ 0.007621 10.25%

2028 $ 0.008002 15.76%

2029 $ 0.008402 21.55%

2030 $ 0.008822 27.63%

2031 $ 0.009264 34.01%

2032 $ 0.009727 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.010213 47.75%

2034 $ 0.010724 55.13%

2035 $ 0.011260 62.89%

2036 $ 0.011823 71.03%

2037 $ 0.012414 79.59%

2038 $ 0.013035 88.56%

2039 $ 0.013687 97.99%

2040 $ 0.014371 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Zypher Network за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.006913 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.006913 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.006919 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.006941 0.41% Прогноза за цената на Zypher Network (POP) за деня Прогнозната цена за POP на November 1, 2025(Днес) е $0.006913 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Zypher Network (POP) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за POP, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.006913 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Zypher Network (POP) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за POP, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.006919 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Zypher Network (POP) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за POP е $0.006941 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Zypher Network Текуща цена $ 0.006913$ 0.006913 $ 0.006913 Промяна в цената (24 часа) -0.04% Пазарна капитализация $ 10.40M$ 10.40M $ 10.40M Циркулиращо предлагане 1.50B 1.50B 1.50B Обем (24 часа) $ 58.83K$ 58.83K $ 58.83K Обем (24 часа) -- Последната цена на POP е $ 0.006913. Има 24-часова промяна от -0.04%, с 24-часов обем на търговия от $ 58.83K. Освен това POP има предлагане в обръщение от 1.50B и обща пазарна капитализация от $ 10.40M. Преглед на цената на POP на живо

Как да купя Zypher Network (POP) Опитвате се да купите POP? Вече можете да пазарувате POP с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите Zypher Network и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите POP сега

Историческа цена на Zypher Network Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Zypher Network, текущата цена на Zypher Network е 0.006913USD. Циркулиращото предлагане на Zypher Network(POP) е 0.00 POP , което дава пазарна капитализация от $10.40M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0.000028 $ 0.007727 $ 0.006782

7 дни 0.07% $ 0.000480 $ 0.008038 $ 0.006171

30 дни -0.39% $ -0.004448 $ 0.011822 $ 0.002747 24-часово представяне През последните 24 часа за Zypher Network имаше движение в цената от $0.000028 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Zypher Network се търгуваше при най-висока стойност от $0.008038 и съответно при най-ниска стойност от $0.006171 . Имаше промяна в цената от 0.07% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на POP за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Zypher Network бе предмет на промяна от -0.39% , което отразява приблизително $-0.004448 към стойността. Това указва, че за POP в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Zypher Network за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на POP

Как работи модулът за прогноза за цената на Zypher Network (POP)? Модулът за прогноза за цената на Zypher Network е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на POP на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Zypher Network през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на POP и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Zypher Network. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на POP. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на POP, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Zypher Network.

Защо е важна прогнозата за цената на POP?

Прогнозните цени на POP са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в POP сега? Според вашите прогнози, POP ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на POP през следващия месец? Според Zypher Network (POP) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната POP цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 POP през 2026 г.? Цената на 1 Zypher Network (POP) днес е $0.006913 . Според горния модул за прогнози POP ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на POP през 2027 г.? Zypher Network (POP) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 POP до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на POPпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Zypher Network (POP) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на POPпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Zypher Network (POP) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 POP през 2030 г.? Цената на 1 Zypher Network (POP) днес е $0.006913 . Според горния модул за прогнози POP ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на POP през 2040 г.? Zypher Network (POP) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 POP до 2040 г. Регистрирайте се сега