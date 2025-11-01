Overlay Protocol (OVL) Прогноза за цената (USD)

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Overlay Protocol % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.06752 $0.06752 $0.06752 -1.66% USD Действително Прогноза Overlay Protocol Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Overlay Protocol (OVL) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Overlay Protocol може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.06752. Overlay Protocol (OVL) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Overlay Protocol може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.070896. Overlay Protocol (OVL) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на OVL е $ 0.074440 с темп на растеж 10.25%. Overlay Protocol (OVL) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на OVL е $ 0.078162 с темп на растеж 15.76%. Overlay Protocol (OVL) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от OVL за 2029 г. е $ 0.082070 заедно с темп на растеж 21.55%. Overlay Protocol (OVL) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от OVL за 2030 г. е $ 0.086174 заедно с темп на растеж 27.63%. Overlay Protocol (OVL) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Overlay Protocol може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.140369. Overlay Protocol (OVL) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Overlay Protocol може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.228646. Година Цена Растеж 2025 $ 0.06752 0.00%

2026 $ 0.070896 5.00%

2027 $ 0.074440 10.25%

2028 $ 0.078162 15.76%

2029 $ 0.082070 21.55%

2030 $ 0.086174 27.63%

2031 $ 0.090483 34.01%

2032 $ 0.095007 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.099757 47.75%

2034 $ 0.104745 55.13%

2035 $ 0.109982 62.89%

2036 $ 0.115482 71.03%

2037 $ 0.121256 79.59%

2038 $ 0.127319 88.56%

2039 $ 0.133684 97.99%

2040 $ 0.140369 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Overlay Protocol за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.06752 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.067529 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.067584 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.067797 0.41% Прогноза за цената на Overlay Protocol (OVL) за деня Прогнозната цена за OVL на November 1, 2025(Днес) е $0.06752 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Overlay Protocol (OVL) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за OVL, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.067529 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Overlay Protocol (OVL) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за OVL, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.067584 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Overlay Protocol (OVL) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за OVL е $0.067797 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Overlay Protocol Текуща цена $ 0.06752$ 0.06752 $ 0.06752 Промяна в цената (24 часа) -1.66% Пазарна капитализация $ 736.76K$ 736.76K $ 736.76K Циркулиращо предлагане 10.91M 10.91M 10.91M Обем (24 часа) $ 64.90K$ 64.90K $ 64.90K Обем (24 часа) -- Последната цена на OVL е $ 0.06752. Има 24-часова промяна от -1.66%, с 24-часов обем на търговия от $ 64.90K. Освен това OVL има предлагане в обръщение от 10.91M и обща пазарна капитализация от $ 736.76K. Преглед на цената на OVL на живо

Историческа цена на Overlay Protocol Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Overlay Protocol, текущата цена на Overlay Protocol е 0.06751USD. Циркулиращото предлагане на Overlay Protocol(OVL) е 0.00 OVL , което дава пазарна капитализация от $736.76K . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.03% $ -0.002509 $ 0.0724 $ 0.06573

7 дни -0.22% $ -0.020019 $ 0.09617 $ 0.06573

30 дни -0.64% $ -0.12049 $ 0.2258 $ 0.06573 24-часово представяне През последните 24 часа за Overlay Protocol имаше движение в цената от $-0.002509 , което представлява -0.03% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Overlay Protocol се търгуваше при най-висока стойност от $0.09617 и съответно при най-ниска стойност от $0.06573 . Имаше промяна в цената от -0.22% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на OVL за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Overlay Protocol бе предмет на промяна от -0.64% , което отразява приблизително $-0.12049 към стойността. Това указва, че за OVL в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Overlay Protocol за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на OVL

Как работи модулът за прогноза за цената на Overlay Protocol (OVL)? Модулът за прогноза за цената на Overlay Protocol е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на OVL на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Overlay Protocol през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на OVL и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Overlay Protocol. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на OVL. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на OVL, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Overlay Protocol.

Защо е важна прогнозата за цената на OVL?

Прогнозните цени на OVL са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

