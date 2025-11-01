OpenxAI Network (OPENX) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на OpenxAI Network за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне OPENX през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на OpenxAI Network % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.3682 $0.3682 $0.3682 -8.54% USD Действително Прогноза OpenxAI Network Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) OpenxAI Network (OPENX) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, OpenxAI Network може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.3682. OpenxAI Network (OPENX) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, OpenxAI Network може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.386610. OpenxAI Network (OPENX) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на OPENX е $ 0.405940 с темп на растеж 10.25%. OpenxAI Network (OPENX) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на OPENX е $ 0.426237 с темп на растеж 15.76%. OpenxAI Network (OPENX) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от OPENX за 2029 г. е $ 0.447549 заедно с темп на растеж 21.55%. OpenxAI Network (OPENX) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от OPENX за 2030 г. е $ 0.469926 заедно с темп на растеж 27.63%. OpenxAI Network (OPENX) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на OpenxAI Network може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.765461. OpenxAI Network (OPENX) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на OpenxAI Network може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 1.2468. Година Цена Растеж 2025 $ 0.3682 0.00%

2026 $ 0.386610 5.00%

2027 $ 0.405940 10.25%

2028 $ 0.426237 15.76%

2029 $ 0.447549 21.55%

2030 $ 0.469926 27.63%

2031 $ 0.493423 34.01%

2032 $ 0.518094 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.543999 47.75%

2034 $ 0.571199 55.13%

2035 $ 0.599759 62.89%

2036 $ 0.629746 71.03%

2037 $ 0.661234 79.59%

2038 $ 0.694296 88.56%

2039 $ 0.729010 97.99%

2040 $ 0.765461 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на OpenxAI Network за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.3682 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.368250 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.368553 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.369713 0.41% Прогноза за цената на OpenxAI Network (OPENX) за деня Прогнозната цена за OPENX на November 1, 2025(Днес) е $0.3682 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на OpenxAI Network (OPENX) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за OPENX, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.368250 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. OpenxAI Network (OPENX) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за OPENX, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.368553 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. OpenxAI Network (OPENX) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за OPENX е $0.369713 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на OpenxAI Network Текуща цена $ 0.3682$ 0.3682 $ 0.3682 Промяна в цената (24 часа) -8.54% Пазарна капитализация $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M Циркулиращо предлагане 10.00M 10.00M 10.00M Обем (24 часа) $ 70.59K$ 70.59K $ 70.59K Обем (24 часа) -- Последната цена на OPENX е $ 0.3682. Има 24-часова промяна от -8.54%, с 24-часов обем на търговия от $ 70.59K. Освен това OPENX има предлагане в обръщение от 10.00M и обща пазарна капитализация от $ 3.68M. Преглед на цената на OPENX на живо

Историческа цена на OpenxAI Network Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на OpenxAI Network, текущата цена на OpenxAI Network е 0.3682USD. Циркулиращото предлагане на OpenxAI Network(OPENX) е 0.00 OPENX , което дава пазарна капитализация от $3.68M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.09% $ -0.037599 $ 0.413 $ 0.36

7 дни 0.12% $ 0.038000 $ 0.5519 $ 0.3125

30 дни -0.54% $ -0.4328 $ 0.935 $ 0.1963 24-часово представяне През последните 24 часа за OpenxAI Network имаше движение в цената от $-0.037599 , което представлява -0.09% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни OpenxAI Network се търгуваше при най-висока стойност от $0.5519 и съответно при най-ниска стойност от $0.3125 . Имаше промяна в цената от 0.12% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на OPENX за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец OpenxAI Network бе предмет на промяна от -0.54% , което отразява приблизително $-0.4328 към стойността. Това указва, че за OPENX в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на OpenxAI Network за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на OPENX

Как работи модулът за прогноза за цената на OpenxAI Network (OPENX)? Модулът за прогноза за цената на OpenxAI Network е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на OPENX на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за OpenxAI Network през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на OPENX и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на OpenxAI Network. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на OPENX. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на OPENX, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на OpenxAI Network.

Защо е важна прогнозата за цената на OPENX?

Прогнозните цени на OPENX са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в OPENX сега? Според вашите прогнози, OPENX ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на OPENX през следващия месец? Според OpenxAI Network (OPENX) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната OPENX цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 OPENX през 2026 г.? Цената на 1 OpenxAI Network (OPENX) днес е $0.3682 . Според горния модул за прогнози OPENX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на OPENX през 2027 г.? OpenxAI Network (OPENX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 OPENX до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на OPENXпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, OpenxAI Network (OPENX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на OPENXпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, OpenxAI Network (OPENX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 OPENX през 2030 г.? Цената на 1 OpenxAI Network (OPENX) днес е $0.3682 . Според горния модул за прогнози OPENX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на OPENX през 2040 г.? OpenxAI Network (OPENX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 OPENX до 2040 г. Регистрирайте се сега