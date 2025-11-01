Nyx Eternal (NYX) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Nyx Eternal за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне NYX през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Текуща статистика на цените на Nyx Eternal Текуща цена $ 0.0001318$ 0.0001318 $ 0.0001318 Промяна в цената (24 часа) -17.88% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 54.92K$ 54.92K $ 54.92K Обем (24 часа) -- Последната цена на NYX е $ 0.0001318. Има 24-часова промяна от -17.88%, с 24-часов обем на търговия от $ 54.92K. Освен това NYX има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на NYX на живо

Историческа цена на Nyx Eternal Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Nyx Eternal, текущата цена на Nyx Eternal е 0.000131USD. Циркулиращото предлагане на Nyx Eternal(NYX) е 0.00 NYX , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.28% $ 0.000028 $ 0.000162 $ 0.000102

7 дни -0.12% $ -0.000019 $ 0.000511 $ 0.000101

30 дни -0.92% $ -0.001656 $ 0.002699 $ 0.000101 24-часово представяне През последните 24 часа за Nyx Eternal имаше движение в цената от $0.000028 , което представлява 0.28% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Nyx Eternal се търгуваше при най-висока стойност от $0.000511 и съответно при най-ниска стойност от $0.000101 . Имаше промяна в цената от -0.12% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на NYX за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Nyx Eternal бе предмет на промяна от -0.92% , което отразява приблизително $-0.001656 към стойността. Това указва, че за NYX в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Nyx Eternal за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на NYX

Как работи модулът за прогноза за цената на Nyx Eternal (NYX)? Модулът за прогноза за цената на Nyx Eternal е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на NYX на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Nyx Eternal през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на NYX и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Nyx Eternal. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на NYX. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на NYX, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Nyx Eternal.

Защо е важна прогнозата за цената на NYX?

Прогнозните цени на NYX са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

