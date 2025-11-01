NVIDIA xStock (NVDAX) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на NVIDIA xStock за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне NVDAX през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на NVDAX

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на NVIDIA xStock % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $202.92 $202.92 $202.92 -0.58% USD Действително Прогноза NVIDIA xStock Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) NVIDIA xStock (NVDAX) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, NVIDIA xStock може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 202.92. NVIDIA xStock (NVDAX) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, NVIDIA xStock може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 213.066. NVIDIA xStock (NVDAX) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на NVDAX е $ 223.7193 с темп на растеж 10.25%. NVIDIA xStock (NVDAX) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на NVDAX е $ 234.9052 с темп на растеж 15.76%. NVIDIA xStock (NVDAX) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от NVDAX за 2029 г. е $ 246.6505 заедно с темп на растеж 21.55%. NVIDIA xStock (NVDAX) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от NVDAX за 2030 г. е $ 258.9830 заедно с темп на растеж 27.63%. NVIDIA xStock (NVDAX) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на NVIDIA xStock може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 421.8561. NVIDIA xStock (NVDAX) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на NVIDIA xStock може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 687.1591. Година Цена Растеж 2025 $ 202.92 0.00%

2026 $ 213.066 5.00%

2027 $ 223.7193 10.25%

2028 $ 234.9052 15.76%

2029 $ 246.6505 21.55%

2030 $ 258.9830 27.63%

2031 $ 271.9322 34.01%

2032 $ 285.5288 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 299.8052 47.75%

2034 $ 314.7955 55.13%

2035 $ 330.5352 62.89%

2036 $ 347.0620 71.03%

2037 $ 364.4151 79.59%

2038 $ 382.6359 88.56%

2039 $ 401.7677 97.99%

2040 $ 421.8561 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на NVIDIA xStock за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 202.92 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 202.9477 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 203.1145 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 203.7539 0.41% Прогноза за цената на NVIDIA xStock (NVDAX) за деня Прогнозната цена за NVDAX на November 1, 2025(Днес) е $202.92 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на NVIDIA xStock (NVDAX) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за NVDAX, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $202.9477 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. NVIDIA xStock (NVDAX) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за NVDAX, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $203.1145 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. NVIDIA xStock (NVDAX) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за NVDAX е $203.7539 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на NVIDIA xStock Текуща цена $ 202.92$ 202.92 $ 202.92 Промяна в цената (24 часа) -0.58% Пазарна капитализация $ 21.02M$ 21.02M $ 21.02M Циркулиращо предлагане 103.55K 103.55K 103.55K Обем (24 часа) $ 63.18K$ 63.18K $ 63.18K Обем (24 часа) -- Последната цена на NVDAX е $ 202.92. Има 24-часова промяна от -0.58%, с 24-часов обем на търговия от $ 63.18K. Освен това NVDAX има предлагане в обръщение от 103.55K и обща пазарна капитализация от $ 21.02M. Преглед на цената на NVDAX на живо

Как да купя NVIDIA xStock (NVDAX) Опитвате се да купите NVDAX? Вече можете да пазарувате NVDAX с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите NVIDIA xStock и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите NVDAX сега

Историческа цена на NVIDIA xStock Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на NVIDIA xStock, текущата цена на NVIDIA xStock е 202.97USD. Циркулиращото предлагане на NVIDIA xStock(NVDAX) е 0.00 NVDAX , което дава пазарна капитализация от $21.02M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.01% $ -2.2199 $ 208.16 $ 202.21

7 дни 0.09% $ 16.7700 $ 211.97 $ 185.1

30 дни 0.08% $ 15.5200 $ 211.97 $ 177.01 24-часово представяне През последните 24 часа за NVIDIA xStock имаше движение в цената от $-2.2199 , което представлява -0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни NVIDIA xStock се търгуваше при най-висока стойност от $211.97 и съответно при най-ниска стойност от $185.1 . Имаше промяна в цената от 0.09% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на NVDAX за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец NVIDIA xStock бе предмет на промяна от 0.08% , което отразява приблизително $15.5200 към стойността. Това указва, че за NVDAX в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на NVIDIA xStock за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на NVDAX

Как работи модулът за прогноза за цената на NVIDIA xStock (NVDAX)? Модулът за прогноза за цената на NVIDIA xStock е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на NVDAX на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за NVIDIA xStock през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на NVDAX и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на NVIDIA xStock. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на NVDAX. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на NVDAX, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на NVIDIA xStock.

Защо е важна прогнозата за цената на NVDAX?

Прогнозните цени на NVDAX са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в NVDAX сега? Според вашите прогнози, NVDAX ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на NVDAX през следващия месец? Според NVIDIA xStock (NVDAX) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната NVDAX цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 NVDAX през 2026 г.? Цената на 1 NVIDIA xStock (NVDAX) днес е $202.92 . Според горния модул за прогнози NVDAX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на NVDAX през 2027 г.? NVIDIA xStock (NVDAX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 NVDAX до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на NVDAXпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, NVIDIA xStock (NVDAX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на NVDAXпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, NVIDIA xStock (NVDAX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 NVDAX през 2030 г.? Цената на 1 NVIDIA xStock (NVDAX) днес е $202.92 . Според горния модул за прогнози NVDAX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на NVDAX през 2040 г.? NVIDIA xStock (NVDAX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 NVDAX до 2040 г. Регистрирайте се сега