Получете прогнози за цената на Naoris Protocol за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне NAORIS през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Naoris Protocol % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.04771 $0.04771 $0.04771 -0.76% USD Действително Прогноза Naoris Protocol Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Naoris Protocol (NAORIS) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Naoris Protocol може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.04771. Naoris Protocol (NAORIS) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Naoris Protocol може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.050095. Naoris Protocol (NAORIS) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на NAORIS е $ 0.052600 с темп на растеж 10.25%. Naoris Protocol (NAORIS) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на NAORIS е $ 0.055230 с темп на растеж 15.76%. Naoris Protocol (NAORIS) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от NAORIS за 2029 г. е $ 0.057991 заедно с темп на растеж 21.55%. Naoris Protocol (NAORIS) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от NAORIS за 2030 г. е $ 0.060891 заедно с темп на растеж 27.63%. Naoris Protocol (NAORIS) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Naoris Protocol може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.099185. Naoris Protocol (NAORIS) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Naoris Protocol може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.161562.

Краткосрочна прогноза за цената на Naoris Protocol за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.04771 0.00%

Текуща статистика на цените на Naoris Protocol Текуща цена $ 0.04771$ 0.04771 $ 0.04771 Промяна в цената (24 часа) -0.76% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 90.33K$ 90.33K $ 90.33K Обем (24 часа) -- Последната цена на NAORIS е $ 0.04771. Има 24-часова промяна от -0.76%, с 24-часов обем на търговия от $ 90.33K. Освен това NAORIS има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на NAORIS на живо

Историческа цена на Naoris Protocol Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Naoris Protocol, текущата цена на Naoris Protocol е 0.04769USD. Циркулиращото предлагане на Naoris Protocol(NAORIS) е 0.00 NAORIS , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0.000150 $ 0.04862 $ 0.04545

7 дни 0.06% $ 0.002489 $ 0.0574 $ 0.04459

30 дни -0.13% $ -0.00723 $ 0.1477 $ 0.00687 24-часово представяне През последните 24 часа за Naoris Protocol имаше движение в цената от $0.000150 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Naoris Protocol се търгуваше при най-висока стойност от $0.0574 и съответно при най-ниска стойност от $0.04459 . Имаше промяна в цената от 0.06% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на NAORIS за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Naoris Protocol бе предмет на промяна от -0.13% , което отразява приблизително $-0.00723 към стойността. Това указва, че за NAORIS в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Naoris Protocol за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на NAORIS

Как работи модулът за прогноза за цената на Naoris Protocol (NAORIS)? Модулът за прогноза за цената на Naoris Protocol е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на NAORIS на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Naoris Protocol през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на NAORIS и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Naoris Protocol. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на NAORIS. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на NAORIS, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Naoris Protocol.

Защо е важна прогнозата за цената на NAORIS?

Прогнозните цени на NAORIS са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в NAORIS сега? Според вашите прогнози, NAORIS ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на NAORIS през следващия месец? Според Naoris Protocol (NAORIS) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната NAORIS цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 NAORIS през 2026 г.? Цената на 1 Naoris Protocol (NAORIS) днес е $0.04771 . Според горния модул за прогнози NAORIS ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на NAORIS през 2027 г.? Naoris Protocol (NAORIS) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 NAORIS до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на NAORISпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Naoris Protocol (NAORIS) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на NAORISпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Naoris Protocol (NAORIS) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 NAORIS през 2030 г.? Цената на 1 Naoris Protocol (NAORIS) днес е $0.04771 . Според горния модул за прогнози NAORIS ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на NAORIS през 2040 г.? Naoris Protocol (NAORIS) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 NAORIS до 2040 г.