Получете прогнози за цената на Mavryk Network за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне MVRK през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Mavryk Network % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.0239 $0.0239 $0.0239 +0.42% USD Действително Прогноза Mavryk Network Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Mavryk Network (MVRK) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Mavryk Network може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.0239. Mavryk Network (MVRK) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Mavryk Network може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.025095. Mavryk Network (MVRK) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MVRK е $ 0.026349 с темп на растеж 10.25%. Mavryk Network (MVRK) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MVRK е $ 0.027667 с темп на растеж 15.76%. Mavryk Network (MVRK) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MVRK за 2029 г. е $ 0.029050 заедно с темп на растеж 21.55%. Mavryk Network (MVRK) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MVRK за 2030 г. е $ 0.030503 заедно с темп на растеж 27.63%. Mavryk Network (MVRK) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Mavryk Network може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.049686. Mavryk Network (MVRK) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Mavryk Network може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.080933. Година Цена Растеж 2025 $ 0.0239 0.00%

2026 $ 0.025095 5.00%

2027 $ 0.026349 10.25%

2028 $ 0.027667 15.76%

2029 $ 0.029050 21.55%

2030 $ 0.030503 27.63%

2031 $ 0.032028 34.01%

2032 $ 0.033629 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.035311 47.75%

2034 $ 0.037076 55.13%

2035 $ 0.038930 62.89%

2036 $ 0.040877 71.03%

2037 $ 0.042920 79.59%

2038 $ 0.045067 88.56%

2039 $ 0.047320 97.99%

2040 $ 0.049686 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Mavryk Network за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.0239 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.023903 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.023922 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.023998 0.41% Прогноза за цената на Mavryk Network (MVRK) за деня Прогнозната цена за MVRK на November 1, 2025(Днес) е $0.0239 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Mavryk Network (MVRK) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за MVRK, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.023903 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Mavryk Network (MVRK) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MVRK, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.023922 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Mavryk Network (MVRK) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MVRK е $0.023998 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Mavryk Network Текуща цена $ 0.0239$ 0.0239 $ 0.0239 Промяна в цената (24 часа) +0.42% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 854.25$ 854.25 $ 854.25 Обем (24 часа) +854.25% Последната цена на MVRK е $ 0.0239. Има 24-часова промяна от +0.42%, с 24-часов обем на търговия от $ 854.25. Освен това MVRK има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на MVRK на живо

Историческа цена на Mavryk Network Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Mavryk Network, текущата цена на Mavryk Network е 0.0239USD. Циркулиращото предлагане на Mavryk Network(MVRK) е 0.00 MVRK , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.00% $ -0.000199 $ 0.0247 $ 0.0232

7 дни -0.42% $ -0.017899 $ 0.0469 $ 0.0229

30 дни -0.66% $ -0.047299 $ 0.098 $ 0.0229 24-часово представяне През последните 24 часа за Mavryk Network имаше движение в цената от $-0.000199 , което представлява -0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Mavryk Network се търгуваше при най-висока стойност от $0.0469 и съответно при най-ниска стойност от $0.0229 . Имаше промяна в цената от -0.42% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MVRK за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Mavryk Network бе предмет на промяна от -0.66% , което отразява приблизително $-0.047299 към стойността. Това указва, че за MVRK в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Mavryk Network за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на MVRK

Как работи модулът за прогноза за цената на Mavryk Network (MVRK)? Модулът за прогноза за цената на Mavryk Network е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MVRK на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Mavryk Network през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MVRK и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Mavryk Network. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MVRK. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MVRK, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Mavryk Network.

Защо е важна прогнозата за цената на MVRK?

Прогнозните цени на MVRK са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в MVRK сега? Според вашите прогнози, MVRK ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на MVRK през следващия месец? Според Mavryk Network (MVRK) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната MVRK цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 MVRK през 2026 г.? Цената на 1 Mavryk Network (MVRK) днес е $0.0239 . Според горния модул за прогнози MVRK ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на MVRK през 2027 г.? Mavryk Network (MVRK) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MVRK до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на MVRKпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Mavryk Network (MVRK) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на MVRKпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Mavryk Network (MVRK) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 MVRK през 2030 г.? Цената на 1 Mavryk Network (MVRK) днес е $0.0239 . Според горния модул за прогнози MVRK ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на MVRK през 2040 г.? Mavryk Network (MVRK) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MVRK до 2040 г.