Micron Technology (MUON) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Micron Technology за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне MUON през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на MUON

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Micron Technology % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $222.77 $222.77 $222.77 +0.01% USD Действително Прогноза Micron Technology Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Micron Technology (MUON) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Micron Technology може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 222.77. Micron Technology (MUON) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Micron Technology може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 233.9085. Micron Technology (MUON) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MUON е $ 245.6039 с темп на растеж 10.25%. Micron Technology (MUON) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MUON е $ 257.8841 с темп на растеж 15.76%. Micron Technology (MUON) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MUON за 2029 г. е $ 270.7783 заедно с темп на растеж 21.55%. Micron Technology (MUON) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MUON за 2030 г. е $ 284.3172 заедно с темп на растеж 27.63%. Micron Technology (MUON) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Micron Technology може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 463.1228. Micron Technology (MUON) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Micron Technology може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 754.3782. Година Цена Растеж 2025 $ 222.77 0.00%

2026 $ 233.9085 5.00%

2027 $ 245.6039 10.25%

2028 $ 257.8841 15.76%

2029 $ 270.7783 21.55%

2030 $ 284.3172 27.63%

2031 $ 298.5331 34.01%

2032 $ 313.4597 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 329.1327 47.75%

2034 $ 345.5893 55.13%

2035 $ 362.8688 62.89%

2036 $ 381.0122 71.03%

2037 $ 400.0629 79.59%

2038 $ 420.0660 88.56%

2039 $ 441.0693 97.99%

2040 $ 463.1228 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Micron Technology за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 222.77 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 222.8005 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 222.9836 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 223.6854 0.41% Прогноза за цената на Micron Technology (MUON) за деня Прогнозната цена за MUON на November 1, 2025(Днес) е $222.77 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Micron Technology (MUON) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за MUON, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $222.8005 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Micron Technology (MUON) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MUON, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $222.9836 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Micron Technology (MUON) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MUON е $223.6854 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Micron Technology Текуща цена $ 222.77$ 222.77 $ 222.77 Промяна в цената (24 часа) +0.01% Пазарна капитализация $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Циркулиращо предлагане 7.35K 7.35K 7.35K Обем (24 часа) $ 57.03K$ 57.03K $ 57.03K Обем (24 часа) -- Последната цена на MUON е $ 222.77. Има 24-часова промяна от +0.01%, с 24-часов обем на търговия от $ 57.03K. Освен това MUON има предлагане в обръщение от 7.35K и обща пазарна капитализация от $ 1.64M. Преглед на цената на MUON на живо

Как да купя Micron Technology (MUON) Опитвате се да купите MUON? Вече можете да пазарувате MUON с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите Micron Technology и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите MUON сега

Историческа цена на Micron Technology Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Micron Technology, текущата цена на Micron Technology е 222.77USD. Циркулиращото предлагане на Micron Technology(MUON) е 0.00 MUON , което дава пазарна капитализация от $1.64M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.03% $ -7.8600 $ 231.09 $ 219.44

7 дни 0.01% $ 2.9099 $ 231.99 $ 214.71

30 дни 0.21% $ 38.97 $ 231.99 $ 175.61 24-часово представяне През последните 24 часа за Micron Technology имаше движение в цената от $-7.8600 , което представлява -0.03% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Micron Technology се търгуваше при най-висока стойност от $231.99 и съответно при най-ниска стойност от $214.71 . Имаше промяна в цената от 0.01% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MUON за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Micron Technology бе предмет на промяна от 0.21% , което отразява приблизително $38.97 към стойността. Това указва, че за MUON в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Micron Technology за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на MUON

Как работи модулът за прогноза за цената на Micron Technology (MUON)? Модулът за прогноза за цената на Micron Technology е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MUON на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Micron Technology през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MUON и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Micron Technology. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MUON. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MUON, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Micron Technology.

Защо е важна прогнозата за цената на MUON?

Прогнозните цени на MUON са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в MUON сега? Според вашите прогнози, MUON ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на MUON през следващия месец? Според Micron Technology (MUON) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната MUON цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 MUON през 2026 г.? Цената на 1 Micron Technology (MUON) днес е $222.77 . Според горния модул за прогнози MUON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на MUON през 2027 г.? Micron Technology (MUON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MUON до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на MUONпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Micron Technology (MUON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на MUONпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Micron Technology (MUON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 MUON през 2030 г.? Цената на 1 Micron Technology (MUON) днес е $222.77 . Според горния модул за прогнози MUON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на MUON през 2040 г.? Micron Technology (MUON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MUON до 2040 г. Регистрирайте се сега