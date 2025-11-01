Metti Token (MTT) Прогноза за цената (USD)

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Metti Token % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $34.11 $34.11 $34.11 -0.46% USD Действително Прогноза Metti Token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Metti Token (MTT) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Metti Token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 34.11. Metti Token (MTT) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Metti Token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 35.8155. Metti Token (MTT) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MTT е $ 37.6062 с темп на растеж 10.25%. Metti Token (MTT) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MTT е $ 39.4865 с темп на растеж 15.76%. Metti Token (MTT) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MTT за 2029 г. е $ 41.4609 заедно с темп на растеж 21.55%. Metti Token (MTT) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MTT за 2030 г. е $ 43.5339 заедно с темп на растеж 27.63%. Metti Token (MTT) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Metti Token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 70.9122. Metti Token (MTT) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Metti Token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 115.5085. Година Цена Растеж 2025 $ 34.11 0.00%

2026 $ 35.8155 5.00%

2027 $ 37.6062 10.25%

2028 $ 39.4865 15.76%

2029 $ 41.4609 21.55%

2030 $ 43.5339 27.63%

2031 $ 45.7106 34.01%

2032 $ 47.9961 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 50.3960 47.75%

2034 $ 52.9158 55.13%

2035 $ 55.5615 62.89%

2036 $ 58.3396 71.03%

2037 $ 61.2566 79.59%

2038 $ 64.3194 88.56%

2039 $ 67.5354 97.99%

2040 $ 70.9122 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Metti Token за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 34.11 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 34.1146 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 34.1427 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 34.2501 0.41% Прогноза за цената на Metti Token (MTT) за деня Прогнозната цена за MTT на November 1, 2025(Днес) е $34.11 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Metti Token (MTT) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за MTT, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $34.1146 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Metti Token (MTT) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MTT, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $34.1427 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Metti Token (MTT) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MTT е $34.2501 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Metti Token Текуща цена $ 34.11$ 34.11 $ 34.11 Промяна в цената (24 часа) -0.45% Пазарна капитализация $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Циркулиращо предлагане 0.00 0.00 0.00 Обем (24 часа) $ 413.39K$ 413.39K $ 413.39K Обем (24 часа) -- Последната цена на MTT е $ 34.11. Има 24-часова промяна от -0.46%, с 24-часов обем на търговия от $ 413.39K. Освен това MTT има предлагане в обръщение от 0.00 и обща пазарна капитализация от $ 0.00. Преглед на цената на MTT на живо

Историческа цена на Metti Token Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Metti Token, текущата цена на Metti Token е 34.13USD. Циркулиращото предлагане на Metti Token(MTT) е 0.00 MTT , което дава пазарна капитализация от $0.00 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.00% $ -0.339999 $ 35.97 $ 34

7 дни -0.08% $ -3.1700 $ 38.83 $ 34

30 дни -0.40% $ -23.21 $ 57.56 $ 34 24-часово представяне През последните 24 часа за Metti Token имаше движение в цената от $-0.339999 , което представлява -0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Metti Token се търгуваше при най-висока стойност от $38.83 и съответно при най-ниска стойност от $34 . Имаше промяна в цената от -0.08% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MTT за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Metti Token бе предмет на промяна от -0.40% , което отразява приблизително $-23.21 към стойността. Това указва, че за MTT в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Metti Token за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на MTT

Как работи модулът за прогноза за цената на Metti Token (MTT)? Модулът за прогноза за цената на Metti Token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MTT на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Metti Token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MTT и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Metti Token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MTT. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MTT, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Metti Token.

Защо е важна прогнозата за цената на MTT?

Прогнозните цени на MTT са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в MTT сега? Според вашите прогнози, MTT ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на MTT през следващия месец? Според Metti Token (MTT) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната MTT цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 MTT през 2026 г.? Цената на 1 Metti Token (MTT) днес е $34.11 . Според горния модул за прогнози MTT ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на MTT през 2027 г.? Metti Token (MTT) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MTT до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на MTTпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Metti Token (MTT) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на MTTпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Metti Token (MTT) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 MTT през 2030 г.? Цената на 1 Metti Token (MTT) днес е $34.11 . Според горния модул за прогнози MTT ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на MTT през 2040 г.? Metti Token (MTT) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MTT до 2040 г.