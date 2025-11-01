Minutes Networ (MNTX) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Minutes Networ за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне MNTX през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на MNTX

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Minutes Networ % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.1702 $0.1702 $0.1702 -4.38% USD Действително Прогноза Minutes Networ Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Minutes Networ (MNTX) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Minutes Networ може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.1702. Minutes Networ (MNTX) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Minutes Networ може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.17871. Minutes Networ (MNTX) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MNTX е $ 0.187645 с темп на растеж 10.25%. Minutes Networ (MNTX) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MNTX е $ 0.197027 с темп на растеж 15.76%. Minutes Networ (MNTX) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MNTX за 2029 г. е $ 0.206879 заедно с темп на растеж 21.55%. Minutes Networ (MNTX) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MNTX за 2030 г. е $ 0.217223 заедно с темп на растеж 27.63%. Minutes Networ (MNTX) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Minutes Networ може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.353833. Minutes Networ (MNTX) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Minutes Networ може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.576357. Година Цена Растеж 2025 $ 0.1702 0.00%

2026 $ 0.17871 5.00%

2027 $ 0.187645 10.25%

2028 $ 0.197027 15.76%

2029 $ 0.206879 21.55%

2030 $ 0.217223 27.63%

2031 $ 0.228084 34.01%

2032 $ 0.239488 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.251462 47.75%

2034 $ 0.264036 55.13%

2035 $ 0.277237 62.89%

2036 $ 0.291099 71.03%

2037 $ 0.305654 79.59%

2038 $ 0.320937 88.56%

2039 $ 0.336984 97.99%

2040 $ 0.353833 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Minutes Networ за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.1702 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.170223 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.170363 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.170899 0.41% Прогноза за цената на Minutes Networ (MNTX) за деня Прогнозната цена за MNTX на November 1, 2025(Днес) е $0.1702 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Minutes Networ (MNTX) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за MNTX, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.170223 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Minutes Networ (MNTX) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MNTX, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.170363 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Minutes Networ (MNTX) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MNTX е $0.170899 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Minutes Networ Текуща цена $ 0.1702$ 0.1702 $ 0.1702 Промяна в цената (24 часа) -4.38% Пазарна капитализация $ 13.22M$ 13.22M $ 13.22M Циркулиращо предлагане 77.67M 77.67M 77.67M Обем (24 часа) $ 623.04$ 623.04 $ 623.04 Обем (24 часа) +623.04% Последната цена на MNTX е $ 0.1702. Има 24-часова промяна от -4.38%, с 24-часов обем на търговия от $ 623.04. Освен това MNTX има предлагане в обръщение от 77.67M и обща пазарна капитализация от $ 13.22M. Преглед на цената на MNTX на живо

Как да купя Minutes Networ (MNTX) Опитвате се да купите MNTX? Вече можете да пазарувате MNTX с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите Minutes Networ и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите MNTX сега

Историческа цена на Minutes Networ Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Minutes Networ, текущата цена на Minutes Networ е 0.1702USD. Циркулиращото предлагане на Minutes Networ(MNTX) е 0.00 MNTX , което дава пазарна капитализация от $13.22M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.01% $ -0.001799 $ 0.1805 $ 0.1637

7 дни -0.04% $ -0.007900 $ 0.22 $ 0.1631

30 дни -0.31% $ -0.079200 $ 0.271 $ 0.1552 24-часово представяне През последните 24 часа за Minutes Networ имаше движение в цената от $-0.001799 , което представлява -0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Minutes Networ се търгуваше при най-висока стойност от $0.22 и съответно при най-ниска стойност от $0.1631 . Имаше промяна в цената от -0.04% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MNTX за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Minutes Networ бе предмет на промяна от -0.31% , което отразява приблизително $-0.079200 към стойността. Това указва, че за MNTX в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Minutes Networ за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на MNTX

Как работи модулът за прогноза за цената на Minutes Networ (MNTX)? Модулът за прогноза за цената на Minutes Networ е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MNTX на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Minutes Networ през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MNTX и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Minutes Networ. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MNTX. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MNTX, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Minutes Networ.

Защо е важна прогнозата за цената на MNTX?

Прогнозните цени на MNTX са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в MNTX сега? Според вашите прогнози, MNTX ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на MNTX през следващия месец? Според Minutes Networ (MNTX) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната MNTX цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 MNTX през 2026 г.? Цената на 1 Minutes Networ (MNTX) днес е $0.1702 . Според горния модул за прогнози MNTX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на MNTX през 2027 г.? Minutes Networ (MNTX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MNTX до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на MNTXпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Minutes Networ (MNTX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на MNTXпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Minutes Networ (MNTX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 MNTX през 2030 г.? Цената на 1 Minutes Networ (MNTX) днес е $0.1702 . Според горния модул за прогнози MNTX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на MNTX през 2040 г.? Minutes Networ (MNTX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MNTX до 2040 г. Регистрирайте се сега