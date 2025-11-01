Marinade Finance (MNDE) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Marinade Finance за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне MNDE през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на MNDE

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Marinade Finance % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.1075 $0.1075 $0.1075 +0.18% USD Действително Прогноза Marinade Finance Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Marinade Finance (MNDE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Marinade Finance може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.1075. Marinade Finance (MNDE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Marinade Finance може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.112875. Marinade Finance (MNDE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MNDE е $ 0.118518 с темп на растеж 10.25%. Marinade Finance (MNDE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MNDE е $ 0.124444 с темп на растеж 15.76%. Marinade Finance (MNDE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MNDE за 2029 г. е $ 0.130666 заедно с темп на растеж 21.55%. Marinade Finance (MNDE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MNDE за 2030 г. е $ 0.137200 заедно с темп на растеж 27.63%. Marinade Finance (MNDE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Marinade Finance може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.223484. Marinade Finance (MNDE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Marinade Finance може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.364033. Година Цена Растеж 2025 $ 0.1075 0.00%

2026 $ 0.112875 5.00%

2027 $ 0.118518 10.25%

2028 $ 0.124444 15.76%

2029 $ 0.130666 21.55%

2030 $ 0.137200 27.63%

2031 $ 0.144060 34.01%

2032 $ 0.151263 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.158826 47.75%

2034 $ 0.166767 55.13%

2035 $ 0.175106 62.89%

2036 $ 0.183861 71.03%

2037 $ 0.193054 79.59%

2038 $ 0.202707 88.56%

2039 $ 0.212842 97.99%

2040 $ 0.223484 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Marinade Finance за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.1075 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.107514 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.107603 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.107941 0.41% Прогноза за цената на Marinade Finance (MNDE) за деня Прогнозната цена за MNDE на November 1, 2025(Днес) е $0.1075 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Marinade Finance (MNDE) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за MNDE, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.107514 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Marinade Finance (MNDE) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MNDE, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.107603 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Marinade Finance (MNDE) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MNDE е $0.107941 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Marinade Finance Текуща цена $ 0.1075$ 0.1075 $ 0.1075 Промяна в цената (24 часа) +0.18% Пазарна капитализация $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Циркулиращо предлагане 0.00 0.00 0.00 Обем (24 часа) $ 55.34K$ 55.34K $ 55.34K Обем (24 часа) -- Последната цена на MNDE е $ 0.1075. Има 24-часова промяна от +0.18%, с 24-часов обем на търговия от $ 55.34K. Освен това MNDE има предлагане в обръщение от 0.00 и обща пазарна капитализация от $ 0.00. Преглед на цената на MNDE на живо

Как да купя Marinade Finance (MNDE) Опитвате се да купите MNDE? Вече можете да пазарувате MNDE с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите Marinade Finance и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите MNDE сега

Историческа цена на Marinade Finance Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Marinade Finance, текущата цена на Marinade Finance е 0.1075USD. Циркулиращото предлагане на Marinade Finance(MNDE) е 0.00 MNDE , което дава пазарна капитализация от $0.00 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.02% $ 0.001599 $ 0.1078 $ 0.1042

7 дни -0.02% $ -0.002700 $ 0.1173 $ 0.1042

30 дни -0.24% $ -0.035599 $ 0.1475 $ 0.0993 24-часово представяне През последните 24 часа за Marinade Finance имаше движение в цената от $0.001599 , което представлява 0.02% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Marinade Finance се търгуваше при най-висока стойност от $0.1173 и съответно при най-ниска стойност от $0.1042 . Имаше промяна в цената от -0.02% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MNDE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Marinade Finance бе предмет на промяна от -0.24% , което отразява приблизително $-0.035599 към стойността. Това указва, че за MNDE в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Marinade Finance за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на MNDE

Как работи модулът за прогноза за цената на Marinade Finance (MNDE)? Модулът за прогноза за цената на Marinade Finance е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MNDE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Marinade Finance през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MNDE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Marinade Finance. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MNDE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MNDE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Marinade Finance.

Защо е важна прогнозата за цената на MNDE?

Прогнозните цени на MNDE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в MNDE сега? Според вашите прогнози, MNDE ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на MNDE през следващия месец? Според Marinade Finance (MNDE) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната MNDE цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 MNDE през 2026 г.? Цената на 1 Marinade Finance (MNDE) днес е $0.1075 . Според горния модул за прогнози MNDE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на MNDE през 2027 г.? Marinade Finance (MNDE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MNDE до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на MNDEпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Marinade Finance (MNDE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на MNDEпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Marinade Finance (MNDE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 MNDE през 2030 г.? Цената на 1 Marinade Finance (MNDE) днес е $0.1075 . Според горния модул за прогнози MNDE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на MNDE през 2040 г.? Marinade Finance (MNDE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MNDE до 2040 г. Регистрирайте се сега