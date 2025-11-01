MULTIVERSE MONKEY (MMON) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на MULTIVERSE MONKEY за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне MMON през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на MULTIVERSE MONKEY % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.00451 $0.00451 $0.00451 -9.80% USD Действително Прогноза MULTIVERSE MONKEY Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) MULTIVERSE MONKEY (MMON) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, MULTIVERSE MONKEY може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.00451. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, MULTIVERSE MONKEY може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.004735. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MMON е $ 0.004972 с темп на растеж 10.25%. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MMON е $ 0.005220 с темп на растеж 15.76%. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MMON за 2029 г. е $ 0.005481 заедно с темп на растеж 21.55%. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MMON за 2030 г. е $ 0.005756 заедно с темп на растеж 27.63%. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на MULTIVERSE MONKEY може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.009375. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на MULTIVERSE MONKEY може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.015272. Година Цена Растеж 2025 $ 0.00451 0.00%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.004528 0.41% Прогноза за цената на MULTIVERSE MONKEY (MMON) за деня Прогнозната цена за MMON на November 1, 2025(Днес) е $0.00451 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на MULTIVERSE MONKEY (MMON) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за MMON, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.004510 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MMON, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.004514 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MMON е $0.004528 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Историческа цена на MULTIVERSE MONKEY Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на MULTIVERSE MONKEY, текущата цена на MULTIVERSE MONKEY е 0.00451USD. Циркулиращото предлагане на MULTIVERSE MONKEY(MMON) е 0.00 MMON , което дава пазарна капитализация от $0.00 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.30% $ -0.002009 $ 0.00659 $ 0.0045

7 дни -0.32% $ -0.002199 $ 0.00836 $ 0.00314

30 дни -0.60% $ -0.00698 $ 0.01245 $ 0.00314 24-часово представяне През последните 24 часа за MULTIVERSE MONKEY имаше движение в цената от $-0.002009 , което представлява -0.30% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни MULTIVERSE MONKEY се търгуваше при най-висока стойност от $0.00836 и съответно при най-ниска стойност от $0.00314 . Имаше промяна в цената от -0.32% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MMON за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец MULTIVERSE MONKEY бе предмет на промяна от -0.60% , което отразява приблизително $-0.00698 към стойността. Това указва, че за MMON в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на MULTIVERSE MONKEY за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на MMON

Как работи модулът за прогноза за цената на MULTIVERSE MONKEY (MMON)? Модулът за прогноза за цената на MULTIVERSE MONKEY е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MMON на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за MULTIVERSE MONKEY през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MMON и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на MULTIVERSE MONKEY. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MMON. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MMON, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на MULTIVERSE MONKEY.

Защо е важна прогнозата за цената на MMON?

Прогнозните цени на MMON са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в MMON сега? Според вашите прогнози, MMON ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на MMON през следващия месец? Според MULTIVERSE MONKEY (MMON) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната MMON цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 MMON през 2026 г.? Цената на 1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) днес е $0.00451 . Според горния модул за прогнози MMON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на MMON през 2027 г.? MULTIVERSE MONKEY (MMON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MMON до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на MMONпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, MULTIVERSE MONKEY (MMON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на MMONпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, MULTIVERSE MONKEY (MMON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 MMON през 2030 г.? Цената на 1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) днес е $0.00451 . Според горния модул за прогнози MMON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на MMON през 2040 г.? MULTIVERSE MONKEY (MMON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MMON до 2040 г. Регистрирайте се сега