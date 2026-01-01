Mia Ko (MIA) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Mia Ko за 2027, 2028, 2029, 2030 и след това. Предвиждайте с колко може да нарасне MIA през следващите пет или повече години с незабавни прогнози, базирани на тенденциите и нагласите на пазара.

Купуване на MIA

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Mia Ko % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.00292 $0.00292 $0.00292 -2.11% USD Действително Прогноза Прогноза за цената на Mia Ko за 2026 – 2050 г. (USD) Прогноза за цената на Mia Ko (MIA) за 2026 (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Mia Ko може да очаква ръст от 0.00%. Може да достигне цена за търговия от $ 0.00292 през 2026. Прогноза за цената на Mia Ko (MIA) за 2027 (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Mia Ko може да очаква ръст от 5.00%. Може да достигне цена за търговия от $ 0.003066 през 2027. Прогноза за цената на Mia Ko (MIA) за 2028 (след 2 години) Според модела за прогноза за цената се очаква MIA да достигне $ 0.003219 през 2028, което представлява ръст от 10.25%. Прогноза за цената на Mia Ko (MIA) за 2029 (след 3 години) Според модела за прогноза за цената се очаква MIA да достигне $ 0.003380 през 2029, което представлява ръст от 15.76%. Прогноза за цената на Mia Ko (MIA) за 2030 (след 4 години) Според горепосочения модел за прогноза за цената целевата цена на MIA през 2030 е $ 0.003549, като очакваният ръст е 21.55%. Прогноза за цената на Mia Ko (MIA) за 2040 (след 14 години) През 2040 цената на Mia Ko може да отбележи ръст от 97.99%. Може да достигне търговска цена от $ 0.005781. Прогноза за цената на Mia Ko (MIA) за 2050 (след 24 години) През 2050 цената на Mia Ko може да отбележи ръст от 222.51%. Може да достигне търговска цена от $ 0.009417. Година Цена Растеж 2026 $ 0.00292 0.00%

2027 $ 0.003066 5.00%

2028 $ 0.003219 10.25%

2029 $ 0.003380 15.76%

2030 $ 0.003549 21.55%

2031 $ 0.003726 27.63%

2032 $ 0.003913 34.01%

2033 $ 0.004108 40.71% Година Цена Растеж 2034 $ 0.004314 47.75%

2035 $ 0.004529 55.13%

2036 $ 0.004756 62.89%

2037 $ 0.004994 71.03%

2038 $ 0.005243 79.59%

2039 $ 0.005506 88.56%

2040 $ 0.005781 97.99%

2050 $ 0.009417 222.51% Краткосрочна прогноза за цената на Mia Ko за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж January 23, 2026(Днес) $ 0.00292 0.00%

January 24, 2026(Утре) $ 0.002920 0.01%

January 30, 2026(Тази седмица) $ 0.002922 0.10%

February 22, 2026(30 дни) $ 0.002931 0.41% Прогноза за цената на Mia Ko (MIA) за деня Прогнозната цена за MIA на January 23, 2026(Днес) е $0.00292 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Mia Ko (MIA) за утре За January 24, 2026(Утре) прогнозата за цената за MIA, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.002920 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Mia Ko (MIA) Прогноза за цената за тази седмица Към January 30, 2026(Тази седмица) прогнозата за цената за MIA, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.002922 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Mia Ko (MIA) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MIA е $0.002931 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Mia Ko Текуща цена $ 0.00292$ 0.00292 $ 0.00292 Промяна в цената (24 часа) -2.11% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 53.89K$ 53.89K $ 53.89K Обем (24 часа) -- Последната цена на MIA е $ 0.00292. Има 24-часова промяна от -2.11%, с 24-часов обем на търговия от $ 53.89K. Освен това MIA има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на MIA на живо

Как да купя Mia Ko (MIA) Опитвате се да купите MIA? Вече можете да пазарувате MIA с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите Mia Ko и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите MIA сега

Историческа цена на Mia Ko Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Mia Ko, текущата цена на Mia Ko е 0.00292USD. Циркулиращото предлагане на Mia Ko(MIA) е 0.00 MIA , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.14% $ -0.00051 $ 0.003676 $ 0.002649

7 дни -0.04% $ -0.000128 $ 0.004573 $ 0.001853

30 дни 1.90% $ 0.001899 $ 0.007025 $ 0.001 24-часово представяне През последните 24 часа за Mia Ko имаше движение в цената от $-0.00051 , което представлява -0.14% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Mia Ko се търгуваше при най-висока стойност от $0.004573 и съответно при най-ниска стойност от $0.001853 . Имаше промяна в цената от -0.04% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MIA за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Mia Ko бе предмет на промяна от 1.90% , което отразява приблизително $0.001899 към стойността. Това указва, че за MIA в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Mia Ko за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на MIA

Как работи модулът за прогноза за цената на Mia Ko (MIA)? Модулът за прогноза за цената на Mia Ko е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MIA на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Mia Ko през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MIA и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Mia Ko. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MIA. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MIA, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Mia Ko.

Защо е важна прогнозата за цената на MIA?

Прогнозните цени на MIA са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в MIA сега? Според вашите прогнози, MIA ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на MIA през следващия месец? Според Mia Ko (MIA) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната MIA цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 MIA през 2027? Текущата цена на 1 Mia Ko (MIA) е $0.00292 . Въз основа на горепосочения модел за прогноза се очаква MIA да се увеличи до 0.00% , като ще достигне -- през 2027. Каква е прогнозираната цена на MIA през 2028? Mia Ko (MIA) се предвижда да нараства с до 0.00% всяка година, като ще достигне цена от -- за MIA до 2028. Каква е очакваната целева цена на MIA през 2029? Въз основа на въведените от вас данни за прогноза за цената се очаква Mia Ko (MIA) да нарасне с до 0.00% , с очаквана целева цена от -- през 2029. Каква е очакваната целева цена на MIA през 2030? Въз основа на въведените от вас данни за прогноза за цената се очаква Mia Ko (MIA) да нарасне с до 0.00% , с очаквана целева цена от -- през 2030. Каква е прогнозата за цената на MIA през 2040 г.? Mia Ko (MIA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MIA до 2040 г. Регистрирайте се сега