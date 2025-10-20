Just Memecoin (MEMECOIN) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Just Memecoin за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне MEMECOIN през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на MEMECOIN

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Just Memecoin % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.0004815 $0.0004815 $0.0004815 -4.93% USD Действително Прогноза Just Memecoin Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Just Memecoin (MEMECOIN) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Just Memecoin може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000481. Just Memecoin (MEMECOIN) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Just Memecoin може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000505. Just Memecoin (MEMECOIN) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MEMECOIN е $ 0.000530 с темп на растеж 10.25%. Just Memecoin (MEMECOIN) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MEMECOIN е $ 0.000557 с темп на растеж 15.76%. Just Memecoin (MEMECOIN) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MEMECOIN за 2029 г. е $ 0.000585 заедно с темп на растеж 21.55%. Just Memecoin (MEMECOIN) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MEMECOIN за 2030 г. е $ 0.000614 заедно с темп на растеж 27.63%. Just Memecoin (MEMECOIN) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Just Memecoin може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001001. Just Memecoin (MEMECOIN) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Just Memecoin може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001630. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000481 0.00%

2026 $ 0.000505 5.00%

2027 $ 0.000530 10.25%

2028 $ 0.000557 15.76%

2029 $ 0.000585 21.55%

2030 $ 0.000614 27.63%

2031 $ 0.000645 34.01%

2032 $ 0.000677 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000711 47.75%

2034 $ 0.000746 55.13%

2035 $ 0.000784 62.89%

2036 $ 0.000823 71.03%

2037 $ 0.000864 79.59%

2038 $ 0.000907 88.56%

2039 $ 0.000953 97.99%

2040 $ 0.001001 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Just Memecoin за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж October 20, 2025(Днес) $ 0.000481 0.00%

October 21, 2025(Утре) $ 0.000481 0.01%

October 27, 2025(Тази седмица) $ 0.000481 0.10%

November 19, 2025(30 дни) $ 0.000483 0.41% Прогноза за цената на Just Memecoin (MEMECOIN) за деня Прогнозната цена за MEMECOIN на October 20, 2025(Днес) е $0.000481 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Just Memecoin (MEMECOIN) за утре За October 21, 2025(Утре) прогнозата за цената за MEMECOIN, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000481 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Just Memecoin (MEMECOIN) Прогноза за цената за тази седмица Към October 27, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MEMECOIN, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000481 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Just Memecoin (MEMECOIN) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MEMECOIN е $0.000483 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Just Memecoin Текуща цена $ 0.0004815$ 0.0004815 $ 0.0004815 Промяна в цената (24 часа) -4.93% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 55.43K$ 55.43K $ 55.43K Обем (24 часа) -- Последната цена на MEMECOIN е $ 0.0004815. Има 24-часова промяна от -4.93%, с 24-часов обем на търговия от $ 55.43K. Освен това MEMECOIN има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на MEMECOIN на живо

Как да купя Just Memecoin (MEMECOIN) Опитвате се да купите MEMECOIN? Вече можете да пазарувате MEMECOIN с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите Just Memecoin и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите MEMECOIN сега

Историческа цена на Just Memecoin Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Just Memecoin, текущата цена на Just Memecoin е 0.000481USD. Циркулиращото предлагане на Just Memecoin(MEMECOIN) е 0.00 MEMECOIN , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.01% $ -0.000009 $ 0.000531 $ 0.000464

7 дни -0.39% $ -0.000318 $ 0.000936 $ 0.000428

30 дни -0.77% $ -0.001632 $ 0.002296 $ 0.000428 24-часово представяне През последните 24 часа за Just Memecoin имаше движение в цената от $-0.000009 , което представлява -0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Just Memecoin се търгуваше при най-висока стойност от $0.000936 и съответно при най-ниска стойност от $0.000428 . Имаше промяна в цената от -0.39% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MEMECOIN за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Just Memecoin бе предмет на промяна от -0.77% , което отразява приблизително $-0.001632 към стойността. Това указва, че за MEMECOIN в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Just Memecoin за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на MEMECOIN

Как работи модулът за прогноза за цената на Just Memecoin (MEMECOIN)? Модулът за прогноза за цената на Just Memecoin е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MEMECOIN на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Just Memecoin през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MEMECOIN и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Just Memecoin. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MEMECOIN. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MEMECOIN, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Just Memecoin.

Защо е важна прогнозата за цената на MEMECOIN?

Прогнозните цени на MEMECOIN са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в MEMECOIN сега? Според вашите прогнози, MEMECOIN ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на MEMECOIN през следващия месец? Според Just Memecoin (MEMECOIN) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната MEMECOIN цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 MEMECOIN през 2026 г.? Цената на 1 Just Memecoin (MEMECOIN) днес е $0.000481 . Според горния модул за прогнози MEMECOIN ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на MEMECOIN през 2027 г.? Just Memecoin (MEMECOIN) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MEMECOIN до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на MEMECOINпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Just Memecoin (MEMECOIN) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на MEMECOINпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Just Memecoin (MEMECOIN) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 MEMECOIN през 2030 г.? Цената на 1 Just Memecoin (MEMECOIN) днес е $0.000481 . Според горния модул за прогнози MEMECOIN ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на MEMECOIN през 2040 г.? Just Memecoin (MEMECOIN) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MEMECOIN до 2040 г. Регистрирайте се сега