Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на MultiBank Group % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.7813 $0.7813 $0.7813 +51.79% USD Действително Прогноза MultiBank Group Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) MultiBank Group (MBG) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, MultiBank Group може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.7813. MultiBank Group (MBG) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, MultiBank Group може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.820365. MultiBank Group (MBG) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MBG е $ 0.861383 с темп на растеж 10.25%. MultiBank Group (MBG) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MBG е $ 0.904452 с темп на растеж 15.76%. MultiBank Group (MBG) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MBG за 2029 г. е $ 0.949675 заедно с темп на растеж 21.55%. MultiBank Group (MBG) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MBG за 2030 г. е $ 0.997158 заедно с темп на растеж 27.63%. MultiBank Group (MBG) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на MultiBank Group може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 1.6242. MultiBank Group (MBG) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на MultiBank Group може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 2.6457.

Текуща статистика на цените на MultiBank Group Текуща цена $ 0.7813$ 0.7813 $ 0.7813 Промяна в цената (24 часа) +51.79% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 8.26M$ 8.26M $ 8.26M Обем (24 часа) -- Последната цена на MBG е $ 0.7813. Има 24-часова промяна от +51.79%, с 24-часов обем на търговия от $ 8.26M. Освен това MBG има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на MBG на живо

Историческа цена на MultiBank Group Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на MultiBank Group, текущата цена на MultiBank Group е 0.7813USD. Циркулиращото предлагане на MultiBank Group(MBG) е 0.00 MBG , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.10% $ 0.068199 $ 0.82 $ 0.4857

7 дни 0.20% $ 0.127899 $ 0.82 $ 0.4851

30 дни -0.27% $ -0.302800 $ 1.0996 $ 0.475 24-часово представяне През последните 24 часа за MultiBank Group имаше движение в цената от $0.068199 , което представлява 0.10% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни MultiBank Group се търгуваше при най-висока стойност от $0.82 и съответно при най-ниска стойност от $0.4851 . Имаше промяна в цената от 0.20% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MBG за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец MultiBank Group бе предмет на промяна от -0.27% , което отразява приблизително $-0.302800 към стойността. Това указва, че за MBG в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на MultiBank Group за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на MBG

Как работи модулът за прогноза за цената на MultiBank Group (MBG)? Модулът за прогноза за цената на MultiBank Group е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MBG на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за MultiBank Group през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MBG и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на MultiBank Group. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MBG. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MBG, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на MultiBank Group.

Защо е важна прогнозата за цената на MBG?

Прогнозните цени на MBG са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в MBG сега? Според вашите прогнози, MBG ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на MBG през следващия месец? Според MultiBank Group (MBG) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната MBG цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 MBG през 2026 г.? Цената на 1 MultiBank Group (MBG) днес е $0.7813 . Според горния модул за прогнози MBG ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на MBG през 2027 г.? MultiBank Group (MBG) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MBG до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на MBGпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, MultiBank Group (MBG) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на MBGпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, MultiBank Group (MBG) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 MBG през 2030 г.? Цената на 1 MultiBank Group (MBG) днес е $0.7813 . Според горния модул за прогнози MBG ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на MBG през 2040 г.? MultiBank Group (MBG) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MBG до 2040 г. Регистрирайте се сега