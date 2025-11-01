Everlyn AI (LYN) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Everlyn AI за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне LYN през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на LYN

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Everlyn AI % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.1172 $0.1172 $0.1172 -1.92% USD Действително Прогноза Everlyn AI Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Everlyn AI (LYN) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Everlyn AI може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.1172. Everlyn AI (LYN) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Everlyn AI може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.12306. Everlyn AI (LYN) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на LYN е $ 0.129213 с темп на растеж 10.25%. Everlyn AI (LYN) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на LYN е $ 0.135673 с темп на растеж 15.76%. Everlyn AI (LYN) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от LYN за 2029 г. е $ 0.142457 заедно с темп на растеж 21.55%. Everlyn AI (LYN) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от LYN за 2030 г. е $ 0.149580 заедно с темп на растеж 27.63%. Everlyn AI (LYN) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Everlyn AI може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.243650. Everlyn AI (LYN) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Everlyn AI може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.396880. Година Цена Растеж 2025 $ 0.1172 0.00%

2026 $ 0.12306 5.00%

2027 $ 0.129213 10.25%

2028 $ 0.135673 15.76%

2029 $ 0.142457 21.55%

2030 $ 0.149580 27.63%

2031 $ 0.157059 34.01%

2032 $ 0.164912 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.173157 47.75%

2034 $ 0.181815 55.13%

2035 $ 0.190906 62.89%

2036 $ 0.200451 71.03%

2037 $ 0.210474 79.59%

2038 $ 0.220998 88.56%

2039 $ 0.232047 97.99%

2040 $ 0.243650 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Everlyn AI за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.1172 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.117216 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.117312 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.117681 0.41% Прогноза за цената на Everlyn AI (LYN) за деня Прогнозната цена за LYN на November 1, 2025(Днес) е $0.1172 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Everlyn AI (LYN) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за LYN, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.117216 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Everlyn AI (LYN) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за LYN, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.117312 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Everlyn AI (LYN) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за LYN е $0.117681 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Everlyn AI Текуща цена $ 0.1172$ 0.1172 $ 0.1172 Промяна в цената (24 часа) -1.92% Пазарна капитализация $ 29.96M$ 29.96M $ 29.96M Циркулиращо предлагане 255.64M 255.64M 255.64M Обем (24 часа) $ 771.19K$ 771.19K $ 771.19K Обем (24 часа) -- Последната цена на LYN е $ 0.1172. Има 24-часова промяна от -1.92%, с 24-часов обем на търговия от $ 771.19K. Освен това LYN има предлагане в обръщение от 255.64M и обща пазарна капитализация от $ 29.96M. Преглед на цената на LYN на живо

Как да купя Everlyn AI (LYN) Опитвате се да купите LYN? Вече можете да пазарувате LYN с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите Everlyn AI и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите LYN сега

Историческа цена на Everlyn AI Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Everlyn AI, текущата цена на Everlyn AI е 0.1172USD. Циркулиращото предлагане на Everlyn AI(LYN) е 0.00 LYN , което дава пазарна капитализация от $29.96M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.10% $ 0.010700 $ 0.1324 $ 0.1055

7 дни -0.24% $ -0.037599 $ 0.1775 $ 0.0982

30 дни 0.17% $ 0.017199 $ 1.2824 $ 0.0848 24-часово представяне През последните 24 часа за Everlyn AI имаше движение в цената от $0.010700 , което представлява 0.10% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Everlyn AI се търгуваше при най-висока стойност от $0.1775 и съответно при най-ниска стойност от $0.0982 . Имаше промяна в цената от -0.24% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на LYN за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Everlyn AI бе предмет на промяна от 0.17% , което отразява приблизително $0.017199 към стойността. Това указва, че за LYN в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Everlyn AI за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на LYN

Как работи модулът за прогноза за цената на Everlyn AI (LYN)? Модулът за прогноза за цената на Everlyn AI е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на LYN на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Everlyn AI през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на LYN и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Everlyn AI. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на LYN. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на LYN, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Everlyn AI.

Защо е важна прогнозата за цената на LYN?

Прогнозните цени на LYN са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в LYN сега? Според вашите прогнози, LYN ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на LYN през следващия месец? Според Everlyn AI (LYN) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната LYN цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 LYN през 2026 г.? Цената на 1 Everlyn AI (LYN) днес е $0.1172 . Според горния модул за прогнози LYN ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на LYN през 2027 г.? Everlyn AI (LYN) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 LYN до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на LYNпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Everlyn AI (LYN) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на LYNпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Everlyn AI (LYN) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 LYN през 2030 г.? Цената на 1 Everlyn AI (LYN) днес е $0.1172 . Според горния модул за прогнози LYN ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на LYN през 2040 г.? Everlyn AI (LYN) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 LYN до 2040 г. Регистрирайте се сега