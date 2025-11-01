Lunch Protocol (LUNCH) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Lunch Protocol за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне LUNCH през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Lunch Protocol % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.000555 $0.000555 $0.000555 +5.11% USD Действително Прогноза Lunch Protocol Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Lunch Protocol (LUNCH) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Lunch Protocol може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000555. Lunch Protocol (LUNCH) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Lunch Protocol може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000582. Lunch Protocol (LUNCH) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на LUNCH е $ 0.000611 с темп на растеж 10.25%. Lunch Protocol (LUNCH) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на LUNCH е $ 0.000642 с темп на растеж 15.76%. Lunch Protocol (LUNCH) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от LUNCH за 2029 г. е $ 0.000674 заедно с темп на растеж 21.55%. Lunch Protocol (LUNCH) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от LUNCH за 2030 г. е $ 0.000708 заедно с темп на растеж 27.63%. Lunch Protocol (LUNCH) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Lunch Protocol може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001153. Lunch Protocol (LUNCH) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Lunch Protocol може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001879. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000555 0.00%

2026 $ 0.000582 5.00%

2027 $ 0.000611 10.25%

2028 $ 0.000642 15.76%

2029 $ 0.000674 21.55%

2030 $ 0.000708 27.63%

2031 $ 0.000743 34.01%

2032 $ 0.000780 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000819 47.75%

2034 $ 0.000860 55.13%

2035 $ 0.000904 62.89%

2036 $ 0.000949 71.03%

2037 $ 0.000996 79.59%

2038 $ 0.001046 88.56%

2039 $ 0.001098 97.99%

2040 $ 0.001153 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Lunch Protocol за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000555 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000555 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000555 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000557 0.41% Прогноза за цената на Lunch Protocol (LUNCH) за деня Прогнозната цена за LUNCH на November 1, 2025(Днес) е $0.000555 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Lunch Protocol (LUNCH) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за LUNCH, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000555 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Lunch Protocol (LUNCH) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за LUNCH, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000555 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Lunch Protocol (LUNCH) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за LUNCH е $0.000557 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Lunch Protocol Текуща цена $ 0.000555$ 0.000555 $ 0.000555 Промяна в цената (24 часа) +5.11% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 9.23K$ 9.23K $ 9.23K Обем (24 часа) -- Последната цена на LUNCH е $ 0.000555. Има 24-часова промяна от +5.11%, с 24-часов обем на търговия от $ 9.23K. Освен това LUNCH има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на LUNCH на живо

Историческа цена на Lunch Protocol Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Lunch Protocol, текущата цена на Lunch Protocol е 0.000555USD. Циркулиращото предлагане на Lunch Protocol(LUNCH) е 0.00 LUNCH , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.06% $ 0.000029 $ 0.000562 $ 0.000519

7 дни 0.09% $ 0.000046 $ 0.000594 $ 0.000484

30 дни -0.18% $ -0.000123 $ 0.000698 $ 0.000484 24-часово представяне През последните 24 часа за Lunch Protocol имаше движение в цената от $0.000029 , което представлява 0.06% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Lunch Protocol се търгуваше при най-висока стойност от $0.000594 и съответно при най-ниска стойност от $0.000484 . Имаше промяна в цената от 0.09% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на LUNCH за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Lunch Protocol бе предмет на промяна от -0.18% , което отразява приблизително $-0.000123 към стойността. Това указва, че за LUNCH в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Lunch Protocol за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на LUNCH

Как работи модулът за прогноза за цената на Lunch Protocol (LUNCH)? Модулът за прогноза за цената на Lunch Protocol е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на LUNCH на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Lunch Protocol през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на LUNCH и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Lunch Protocol. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на LUNCH. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на LUNCH, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Lunch Protocol.

Защо е важна прогнозата за цената на LUNCH?

Прогнозните цени на LUNCH са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в LUNCH сега? Според вашите прогнози, LUNCH ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на LUNCH през следващия месец? Според Lunch Protocol (LUNCH) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната LUNCH цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 LUNCH през 2026 г.? Цената на 1 Lunch Protocol (LUNCH) днес е $0.000555 . Според горния модул за прогнози LUNCH ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на LUNCH през 2027 г.? Lunch Protocol (LUNCH) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 LUNCH до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на LUNCHпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Lunch Protocol (LUNCH) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на LUNCHпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Lunch Protocol (LUNCH) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 LUNCH през 2030 г.? Цената на 1 Lunch Protocol (LUNCH) днес е $0.000555 . Според горния модул за прогнози LUNCH ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на LUNCH през 2040 г.? Lunch Protocol (LUNCH) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 LUNCH до 2040 г. Регистрирайте се сега