Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Lit Protocol % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.145 $0.145 $0.145 +7.40% USD Действително Прогноза Lit Protocol Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Lit Protocol (LITKEY) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Lit Protocol може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.145. Lit Protocol (LITKEY) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Lit Protocol може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.15225. Lit Protocol (LITKEY) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на LITKEY е $ 0.159862 с темп на растеж 10.25%. Lit Protocol (LITKEY) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на LITKEY е $ 0.167855 с темп на растеж 15.76%. Lit Protocol (LITKEY) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от LITKEY за 2029 г. е $ 0.176248 заедно с темп на растеж 21.55%. Lit Protocol (LITKEY) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от LITKEY за 2030 г. е $ 0.185060 заедно с темп на растеж 27.63%. Lit Protocol (LITKEY) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Lit Protocol може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.301444. Lit Protocol (LITKEY) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Lit Protocol може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.491021. Година Цена Растеж 2025 $ 0.145 0.00%

2026 $ 0.15225 5.00%

2027 $ 0.159862 10.25%

2028 $ 0.167855 15.76%

2029 $ 0.176248 21.55%

2030 $ 0.185060 27.63%

2031 $ 0.194313 34.01%

2032 $ 0.204029 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.214231 47.75%

2034 $ 0.224942 55.13%

2035 $ 0.236189 62.89%

2036 $ 0.247999 71.03%

2037 $ 0.260399 79.59%

2038 $ 0.273419 88.56%

2039 $ 0.287090 97.99%

2040 $ 0.301444 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Lit Protocol за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.145 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.145019 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.145139 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.145595 0.41% Прогноза за цената на Lit Protocol (LITKEY) за деня Прогнозната цена за LITKEY на November 1, 2025(Днес) е $0.145 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Lit Protocol (LITKEY) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за LITKEY, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.145019 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Lit Protocol (LITKEY) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за LITKEY, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.145139 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Lit Protocol (LITKEY) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за LITKEY е $0.145595 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Lit Protocol Текуща цена $ 0.145$ 0.145 $ 0.145 Промяна в цената (24 часа) +7.40% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 82.82K$ 82.82K $ 82.82K Обем (24 часа) -- Последната цена на LITKEY е $ 0.145. Има 24-часова промяна от +7.40%, с 24-часов обем на търговия от $ 82.82K. Освен това LITKEY има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на LITKEY на живо

Историческа цена на Lit Protocol Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Lit Protocol, текущата цена на Lit Protocol е 0.145USD. Циркулиращото предлагане на Lit Protocol(LITKEY) е 0.00 LITKEY , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.26% $ 0.030100 $ 0.1589 $ 0.111

7 дни 1.90% $ 0.094800 $ 0.8 $ 0.05

30 дни 1.90% $ 0.094800 $ 0.8 $ 0.05 24-часово представяне През последните 24 часа за Lit Protocol имаше движение в цената от $0.030100 , което представлява 0.26% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Lit Protocol се търгуваше при най-висока стойност от $0.8 и съответно при най-ниска стойност от $0.05 . Имаше промяна в цената от 1.90% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на LITKEY за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Lit Protocol бе предмет на промяна от 1.90% , което отразява приблизително $0.094800 към стойността. Това указва, че за LITKEY в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Lit Protocol за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на LITKEY

Как работи модулът за прогноза за цената на Lit Protocol (LITKEY)? Модулът за прогноза за цената на Lit Protocol е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на LITKEY на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Lit Protocol през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на LITKEY и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Lit Protocol. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на LITKEY. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на LITKEY, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Lit Protocol.

Защо е важна прогнозата за цената на LITKEY?

Прогнозните цени на LITKEY са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в LITKEY сега? Според вашите прогнози, LITKEY ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на LITKEY през следващия месец? Според Lit Protocol (LITKEY) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната LITKEY цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 LITKEY през 2026 г.? Цената на 1 Lit Protocol (LITKEY) днес е $0.145 . Според горния модул за прогнози LITKEY ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на LITKEY през 2027 г.? Lit Protocol (LITKEY) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 LITKEY до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на LITKEYпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Lit Protocol (LITKEY) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на LITKEYпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Lit Protocol (LITKEY) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 LITKEY през 2030 г.? Цената на 1 Lit Protocol (LITKEY) днес е $0.145 . Според горния модул за прогнози LITKEY ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на LITKEY през 2040 г.? Lit Protocol (LITKEY) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 LITKEY до 2040 г.