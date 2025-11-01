KoKoK The Roach (KOKOK) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на KoKoK The Roach за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне KOKOK през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на KoKoK The Roach % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.01851 $0.01851 $0.01851 +0.32% USD Действително Прогноза KoKoK The Roach Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) KoKoK The Roach (KOKOK) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, KoKoK The Roach може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.01851. KoKoK The Roach (KOKOK) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, KoKoK The Roach може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.019435. KoKoK The Roach (KOKOK) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на KOKOK е $ 0.020407 с темп на растеж 10.25%. KoKoK The Roach (KOKOK) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на KOKOK е $ 0.021427 с темп на растеж 15.76%. KoKoK The Roach (KOKOK) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от KOKOK за 2029 г. е $ 0.022499 заедно с темп на растеж 21.55%. KoKoK The Roach (KOKOK) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от KOKOK за 2030 г. е $ 0.023623 заедно с темп на растеж 27.63%. KoKoK The Roach (KOKOK) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на KoKoK The Roach може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.038480. KoKoK The Roach (KOKOK) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на KoKoK The Roach може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.062681. Година Цена Растеж 2025 $ 0.01851 0.00%

Текуща статистика на цените на KoKoK The Roach Текуща цена $ 0.01851$ 0.01851 $ 0.01851 Промяна в цената (24 часа) +0.32% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 56.86K$ 56.86K $ 56.86K Обем (24 часа) -- Последната цена на KOKOK е $ 0.01851. Има 24-часова промяна от +0.32%, с 24-часов обем на търговия от $ 56.86K. Освен това KOKOK има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на KOKOK на живо

Как да купя KoKoK The Roach (KOKOK) Опитвате се да купите KOKOK? Вече можете да пазарувате KOKOK с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите KoKoK The Roach и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите KOKOK сега

Историческа цена на KoKoK The Roach Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на KoKoK The Roach, текущата цена на KoKoK The Roach е 0.01847USD. Циркулиращото предлагане на KoKoK The Roach(KOKOK) е 0.00 KOKOK , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.01% $ 0.000189 $ 0.01854 $ 0.01706

7 дни 0.03% $ 0.000560 $ 0.02149 $ 0.01706

30 дни -0.37% $ -0.01114 $ 0.03613 $ 0.0145 24-часово представяне През последните 24 часа за KoKoK The Roach имаше движение в цената от $0.000189 , което представлява 0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни KoKoK The Roach се търгуваше при най-висока стойност от $0.02149 и съответно при най-ниска стойност от $0.01706 . Имаше промяна в цената от 0.03% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на KOKOK за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец KoKoK The Roach бе предмет на промяна от -0.37% , което отразява приблизително $-0.01114 към стойността. Това указва, че за KOKOK в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на KoKoK The Roach за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на KOKOK

Как работи модулът за прогноза за цената на KoKoK The Roach (KOKOK)? Модулът за прогноза за цената на KoKoK The Roach е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на KOKOK на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за KoKoK The Roach през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на KOKOK и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на KoKoK The Roach. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на KOKOK. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на KOKOK, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на KoKoK The Roach.

Защо е важна прогнозата за цената на KOKOK?

Прогнозните цени на KOKOK са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в KOKOK сега? Според вашите прогнози, KOKOK ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на KOKOK през следващия месец? Според KoKoK The Roach (KOKOK) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната KOKOK цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 KOKOK през 2026 г.? Цената на 1 KoKoK The Roach (KOKOK) днес е $0.01851 . Според горния модул за прогнози KOKOK ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на KOKOK през 2027 г.? KoKoK The Roach (KOKOK) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 KOKOK до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на KOKOKпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, KoKoK The Roach (KOKOK) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на KOKOKпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, KoKoK The Roach (KOKOK) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 KOKOK през 2030 г.? Цената на 1 KoKoK The Roach (KOKOK) днес е $0.01851 . Според горния модул за прогнози KOKOK ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на KOKOK през 2040 г.? KoKoK The Roach (KOKOK) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 KOKOK до 2040 г.