KLK Foundation (KLK) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на KLK Foundation за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне KLK през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на KLK Foundation % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.4651 $0.4651 $0.4651 -0.47% USD Действително Прогноза KLK Foundation Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) KLK Foundation (KLK) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, KLK Foundation може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.4651. KLK Foundation (KLK) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, KLK Foundation може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.488355. KLK Foundation (KLK) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на KLK е $ 0.512772 с темп на растеж 10.25%. KLK Foundation (KLK) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на KLK е $ 0.538411 с темп на растеж 15.76%. KLK Foundation (KLK) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от KLK за 2029 г. е $ 0.565331 заедно с темп на растеж 21.55%. KLK Foundation (KLK) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от KLK за 2030 г. е $ 0.593598 заедно с темп на растеж 27.63%. KLK Foundation (KLK) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на KLK Foundation може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.966909. KLK Foundation (KLK) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на KLK Foundation може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 1.5749.

2040 $ 0.966909 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на KLK Foundation за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.4651 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.465163 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.465545 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.467011 0.41% Прогноза за цената на KLK Foundation (KLK) за деня Прогнозната цена за KLK на November 1, 2025(Днес) е $0.4651 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на KLK Foundation (KLK) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за KLK, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.465163 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. KLK Foundation (KLK) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за KLK, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.465545 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. KLK Foundation (KLK) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за KLK е $0.467011 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на KLK Foundation Текуща цена $ 0.4651$ 0.4651 $ 0.4651 Промяна в цената (24 часа) -0.47% Пазарна капитализация $ 46.49M$ 46.49M $ 46.49M Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Обем (24 часа) $ 378.32K$ 378.32K $ 378.32K Обем (24 часа) -- Последната цена на KLK е $ 0.4651. Има 24-часова промяна от -0.47%, с 24-часов обем на търговия от $ 378.32K. Освен това KLK има предлагане в обръщение от 100.00M и обща пазарна капитализация от $ 46.49M. Преглед на цената на KLK на живо

Историческа цена на KLK Foundation Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на KLK Foundation, текущата цена на KLK Foundation е 0.4649USD. Циркулиращото предлагане на KLK Foundation(KLK) е 0.00 KLK , което дава пазарна капитализация от $46.49M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.00% $ -0.003800 $ 0.4764 $ 0.4613

7 дни -0.02% $ -0.010400 $ 0.5 $ 0.4613

30 дни -0.00% $ -0.000900 $ 0.5 $ 0.4398 24-часово представяне През последните 24 часа за KLK Foundation имаше движение в цената от $-0.003800 , което представлява -0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни KLK Foundation се търгуваше при най-висока стойност от $0.5 и съответно при най-ниска стойност от $0.4613 . Имаше промяна в цената от -0.02% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на KLK за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец KLK Foundation бе предмет на промяна от -0.00% , което отразява приблизително $-0.000900 към стойността. Това указва, че за KLK в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на KLK Foundation за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на KLK

Как работи модулът за прогноза за цената на KLK Foundation (KLK)? Модулът за прогноза за цената на KLK Foundation е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на KLK на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за KLK Foundation през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на KLK и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на KLK Foundation. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на KLK. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на KLK, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на KLK Foundation.

Защо е важна прогнозата за цената на KLK?

Прогнозните цени на KLK са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

