Получете прогнози за цената на IShares Gold Trust за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне IAUON през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на IShares Gold Trust % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $76.18 $76.18 $76.18 +0.75% USD Действително Прогноза IShares Gold Trust Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) IShares Gold Trust (IAUON) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, IShares Gold Trust може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 76.18. IShares Gold Trust (IAUON) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, IShares Gold Trust може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 79.989. IShares Gold Trust (IAUON) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на IAUON е $ 83.9884 с темп на растеж 10.25%. IShares Gold Trust (IAUON) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на IAUON е $ 88.1878 с темп на растеж 15.76%. IShares Gold Trust (IAUON) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от IAUON за 2029 г. е $ 92.5972 заедно с темп на растеж 21.55%. IShares Gold Trust (IAUON) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от IAUON за 2030 г. е $ 97.2271 заедно с темп на растеж 27.63%. IShares Gold Trust (IAUON) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на IShares Gold Trust може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 158.3727. IShares Gold Trust (IAUON) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на IShares Gold Trust може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 257.9725. Година Цена Растеж 2025 $ 76.18 0.00%

2026 $ 79.989 5.00%

2027 $ 83.9884 10.25%

2028 $ 88.1878 15.76%

2029 $ 92.5972 21.55%

2030 $ 97.2271 27.63%

2031 $ 102.0884 34.01%

2032 $ 107.1929 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 112.5525 47.75%

2034 $ 118.1801 55.13%

2035 $ 124.0891 62.89%

2036 $ 130.2936 71.03%

2037 $ 136.8083 79.59%

2038 $ 143.6487 88.56%

2039 $ 150.8311 97.99%

2040 $ 158.3727 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на IShares Gold Trust за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 76.18 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 76.1904 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 76.2530 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 76.4930 0.41% Прогноза за цената на IShares Gold Trust (IAUON) за деня Прогнозната цена за IAUON на November 1, 2025(Днес) е $76.18 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на IShares Gold Trust (IAUON) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за IAUON, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $76.1904 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. IShares Gold Trust (IAUON) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за IAUON, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $76.2530 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. IShares Gold Trust (IAUON) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за IAUON е $76.4930 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на IShares Gold Trust Текуща цена $ 76.18$ 76.18 $ 76.18 Промяна в цената (24 часа) +0.75% Пазарна капитализация $ 8.96M$ 8.96M $ 8.96M Циркулиращо предлагане 119.51K 119.51K 119.51K Обем (24 часа) $ 55.25K$ 55.25K $ 55.25K Обем (24 часа) -- Последната цена на IAUON е $ 76.18. Има 24-часова промяна от +0.75%, с 24-часов обем на търговия от $ 55.25K. Освен това IAUON има предлагане в обръщение от 119.51K и обща пазарна капитализация от $ 8.96M. Преглед на цената на IAUON на живо

Историческа цена на IShares Gold Trust Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на IShares Gold Trust, текущата цена на IShares Gold Trust е 74.97USD. Циркулиращото предлагане на IShares Gold Trust(IAUON) е 0.00 IAUON , което дава пазарна капитализация от $8.96M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.00% $ -0.75 $ 76.24 $ 74.89

7 дни -0.04% $ -3.3700 $ 79.74 $ 73.23

30 дни 0.03% $ 2.1700 $ 82.59 $ 71.96 24-часово представяне През последните 24 часа за IShares Gold Trust имаше движение в цената от $-0.75 , което представлява -0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни IShares Gold Trust се търгуваше при най-висока стойност от $79.74 и съответно при най-ниска стойност от $73.23 . Имаше промяна в цената от -0.04% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на IAUON за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец IShares Gold Trust бе предмет на промяна от 0.03% , което отразява приблизително $2.1700 към стойността. Това указва, че за IAUON в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на IShares Gold Trust за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на IAUON

Как работи модулът за прогноза за цената на IShares Gold Trust (IAUON)? Модулът за прогноза за цената на IShares Gold Trust е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на IAUON на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за IShares Gold Trust през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на IAUON и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на IShares Gold Trust. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на IAUON. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на IAUON, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на IShares Gold Trust.

Защо е важна прогнозата за цената на IAUON?

Прогнозните цени на IAUON са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

