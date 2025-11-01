Robinhood xStock (HOODX) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Robinhood xStock за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне HOODX през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на HOODX

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Robinhood xStock % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $147.82 $147.82 $147.82 +0.05% USD Действително Прогноза Robinhood xStock Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Robinhood xStock (HOODX) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Robinhood xStock може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 147.82. Robinhood xStock (HOODX) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Robinhood xStock може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 155.211. Robinhood xStock (HOODX) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на HOODX е $ 162.9715 с темп на растеж 10.25%. Robinhood xStock (HOODX) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на HOODX е $ 171.1201 с темп на растеж 15.76%. Robinhood xStock (HOODX) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от HOODX за 2029 г. е $ 179.6761 заедно с темп на растеж 21.55%. Robinhood xStock (HOODX) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от HOODX за 2030 г. е $ 188.6599 заедно с темп на растеж 27.63%. Robinhood xStock (HOODX) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Robinhood xStock може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 307.3071. Robinhood xStock (HOODX) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Robinhood xStock може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 500.5709. Година Цена Растеж 2025 $ 147.82 0.00%

2026 $ 155.211 5.00%

2027 $ 162.9715 10.25%

2028 $ 171.1201 15.76%

2029 $ 179.6761 21.55%

2030 $ 188.6599 27.63%

2031 $ 198.0929 34.01%

2032 $ 207.9975 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 218.3974 47.75%

2034 $ 229.3173 55.13%

2035 $ 240.7832 62.89%

2036 $ 252.8223 71.03%

2037 $ 265.4634 79.59%

2038 $ 278.7366 88.56%

2039 $ 292.6734 97.99%

2040 $ 307.3071 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Robinhood xStock за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 147.82 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 147.8402 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 147.9617 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 148.4274 0.41% Прогноза за цената на Robinhood xStock (HOODX) за деня Прогнозната цена за HOODX на November 1, 2025(Днес) е $147.82 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Robinhood xStock (HOODX) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за HOODX, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $147.8402 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Robinhood xStock (HOODX) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за HOODX, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $147.9617 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Robinhood xStock (HOODX) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за HOODX е $148.4274 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Robinhood xStock Текуща цена $ 147.82$ 147.82 $ 147.82 Промяна в цената (24 часа) +0.05% Пазарна капитализация $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M Циркулиращо предлагане 31.00K 31.00K 31.00K Обем (24 часа) $ 58.08K$ 58.08K $ 58.08K Обем (24 часа) -- Последната цена на HOODX е $ 147.82. Има 24-часова промяна от +0.05%, с 24-часов обем на търговия от $ 58.08K. Освен това HOODX има предлагане в обръщение от 31.00K и обща пазарна капитализация от $ 4.58M. Преглед на цената на HOODX на живо

Как да купя Robinhood xStock (HOODX) Опитвате се да купите HOODX? Вече можете да пазарувате HOODX с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите Robinhood xStock и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите HOODX сега

Историческа цена на Robinhood xStock Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Robinhood xStock, текущата цена на Robinhood xStock е 147.75USD. Циркулиращото предлагане на Robinhood xStock(HOODX) е 0.00 HOODX , което дава пазарна капитализация от $4.58M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.04% $ 6.2000 $ 150.2 $ 140.74

7 дни 0.06% $ 8.0099 $ 150.2 $ 137.61

30 дни 0.06% $ 7.7700 $ 153.83 $ 121.34 24-часово представяне През последните 24 часа за Robinhood xStock имаше движение в цената от $6.2000 , което представлява 0.04% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Robinhood xStock се търгуваше при най-висока стойност от $150.2 и съответно при най-ниска стойност от $137.61 . Имаше промяна в цената от 0.06% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на HOODX за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Robinhood xStock бе предмет на промяна от 0.06% , което отразява приблизително $7.7700 към стойността. Това указва, че за HOODX в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Robinhood xStock за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на HOODX

Как работи модулът за прогноза за цената на Robinhood xStock (HOODX)? Модулът за прогноза за цената на Robinhood xStock е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на HOODX на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Robinhood xStock през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на HOODX и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Robinhood xStock. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на HOODX. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на HOODX, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Robinhood xStock.

Защо е важна прогнозата за цената на HOODX?

Прогнозните цени на HOODX са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в HOODX сега? Според вашите прогнози, HOODX ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на HOODX през следващия месец? Според Robinhood xStock (HOODX) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната HOODX цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 HOODX през 2026 г.? Цената на 1 Robinhood xStock (HOODX) днес е $147.82 . Според горния модул за прогнози HOODX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на HOODX през 2027 г.? Robinhood xStock (HOODX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 HOODX до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на HOODXпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Robinhood xStock (HOODX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на HOODXпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Robinhood xStock (HOODX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 HOODX през 2030 г.? Цената на 1 Robinhood xStock (HOODX) днес е $147.82 . Според горния модул за прогнози HOODX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на HOODX през 2040 г.? Robinhood xStock (HOODX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 HOODX до 2040 г. Регистрирайте се сега