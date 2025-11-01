Robinhood Markets (HOODON) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Robinhood Markets за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне HOODON през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Robinhood Markets Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Robinhood Markets (HOODON) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Robinhood Markets може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 147.24. Robinhood Markets (HOODON) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Robinhood Markets може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 154.602. Robinhood Markets (HOODON) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на HOODON е $ 162.3321 с темп на растеж 10.25%. Robinhood Markets (HOODON) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на HOODON е $ 170.4487 с темп на растеж 15.76%. Robinhood Markets (HOODON) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от HOODON за 2029 г. е $ 178.9711 заедно с темп на растеж 21.55%. Robinhood Markets (HOODON) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от HOODON за 2030 г. е $ 187.9196 заедно с темп на растеж 27.63%. Robinhood Markets (HOODON) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Robinhood Markets може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 306.1013. Robinhood Markets (HOODON) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Robinhood Markets може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 498.6069. Година Цена Растеж 2025 $ 147.24 0.00%

2026 $ 154.602 5.00%

2027 $ 162.3321 10.25%

2028 $ 170.4487 15.76%

2029 $ 178.9711 21.55%

2030 $ 187.9196 27.63%

2031 $ 197.3156 34.01%

2032 $ 207.1814 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 217.5405 47.75%

2034 $ 228.4175 55.13%

2035 $ 239.8384 62.89%

2036 $ 251.8303 71.03%

2037 $ 264.4218 79.59%

2038 $ 277.6429 88.56%

2039 $ 291.5251 97.99%

2040 $ 306.1013 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Robinhood Markets за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 147.24 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 147.2601 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 147.3811 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 147.8450 0.41% Прогноза за цената на Robinhood Markets (HOODON) за деня Прогнозната цена за HOODON на November 1, 2025(Днес) е $147.24 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Robinhood Markets (HOODON) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за HOODON, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $147.2601 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Robinhood Markets (HOODON) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за HOODON, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $147.3811 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Robinhood Markets (HOODON) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за HOODON е $147.8450 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Robinhood Markets Текуща цена $ 147.24$ 147.24 $ 147.24 Промяна в цената (24 часа) -0.38% Пазарна капитализация $ 479.87K$ 479.87K $ 479.87K Циркулиращо предлагане 3.24K 3.24K 3.24K Обем (24 часа) $ 61.95K$ 61.95K $ 61.95K Обем (24 часа) -- Последната цена на HOODON е $ 147.24. Има 24-часова промяна от -0.38%, с 24-часов обем на търговия от $ 61.95K. Освен това HOODON има предлагане в обръщение от 3.24K и обща пазарна капитализация от $ 479.87K. Преглед на цената на HOODON на живо

Историческа цена на Robinhood Markets Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Robinhood Markets, текущата цена на Robinhood Markets е 147.94USD. Циркулиращото предлагане на Robinhood Markets(HOODON) е 0.00 HOODON , което дава пазарна капитализация от $479.87K . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.04% $ 6.2400 $ 151.44 $ 140.65

7 дни 0.05% $ 6.8400 $ 151.44 $ 135.62

30 дни 0.06% $ 8.3499 $ 153.93 $ 121.23 24-часово представяне През последните 24 часа за Robinhood Markets имаше движение в цената от $6.2400 , което представлява 0.04% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Robinhood Markets се търгуваше при най-висока стойност от $151.44 и съответно при най-ниска стойност от $135.62 . Имаше промяна в цената от 0.05% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на HOODON за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Robinhood Markets бе предмет на промяна от 0.06% , което отразява приблизително $8.3499 към стойността. Това указва, че за HOODON в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Robinhood Markets за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на HOODON

Как работи модулът за прогноза за цената на Robinhood Markets (HOODON)? Модулът за прогноза за цената на Robinhood Markets е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на HOODON на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Robinhood Markets през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на HOODON и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Robinhood Markets. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на HOODON. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на HOODON, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Robinhood Markets.

Защо е важна прогнозата за цената на HOODON?

Прогнозните цени на HOODON са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в HOODON сега? Според вашите прогнози, HOODON ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на HOODON през следващия месец? Според Robinhood Markets (HOODON) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната HOODON цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 HOODON през 2026 г.? Цената на 1 Robinhood Markets (HOODON) днес е $147.24 . Според горния модул за прогнози HOODON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на HOODON през 2027 г.? Robinhood Markets (HOODON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 HOODON до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на HOODONпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Robinhood Markets (HOODON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на HOODONпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Robinhood Markets (HOODON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 HOODON през 2030 г.? Цената на 1 Robinhood Markets (HOODON) днес е $147.24 . Според горния модул за прогнози HOODON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на HOODON през 2040 г.? Robinhood Markets (HOODON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 HOODON до 2040 г.