Alphabet xStock (GOOGLX) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Alphabet xStock за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне GOOGLX през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Alphabet xStock % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $279.61 $279.61 $279.61 -0.26% USD Действително Прогноза Alphabet xStock Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Alphabet xStock (GOOGLX) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Alphabet xStock може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 279.61. Alphabet xStock (GOOGLX) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Alphabet xStock може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 293.5905. Alphabet xStock (GOOGLX) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на GOOGLX е $ 308.2700 с темп на растеж 10.25%. Alphabet xStock (GOOGLX) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на GOOGLX е $ 323.6835 с темп на растеж 15.76%. Alphabet xStock (GOOGLX) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от GOOGLX за 2029 г. е $ 339.8677 заедно с темп на растеж 21.55%. Alphabet xStock (GOOGLX) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от GOOGLX за 2030 г. е $ 356.8610 заедно с темп на растеж 27.63%. Alphabet xStock (GOOGLX) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Alphabet xStock може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 581.2891. Alphabet xStock (GOOGLX) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Alphabet xStock може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 946.8587. Година Цена Растеж 2025 $ 279.61 0.00%

2026 $ 293.5905 5.00%

2027 $ 308.2700 10.25%

2028 $ 323.6835 15.76%

2029 $ 339.8677 21.55%

2030 $ 356.8610 27.63%

2031 $ 374.7041 34.01%

2032 $ 393.4393 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 413.1113 47.75%

2034 $ 433.7668 55.13%

2035 $ 455.4552 62.89%

2036 $ 478.2279 71.03%

2037 $ 502.1393 79.59%

2038 $ 527.2463 88.56%

2039 $ 553.6086 97.99%

2040 $ 581.2891 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Alphabet xStock за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 279.61 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 279.6483 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 279.8781 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 280.7590 0.41% Прогноза за цената на Alphabet xStock (GOOGLX) за деня Прогнозната цена за GOOGLX на November 1, 2025(Днес) е $279.61 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Alphabet xStock (GOOGLX) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за GOOGLX, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $279.6483 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Alphabet xStock (GOOGLX) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за GOOGLX, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $279.8781 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Alphabet xStock (GOOGLX) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за GOOGLX е $280.7590 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Alphabet xStock Текуща цена $ 279.61$ 279.61 $ 279.61 Промяна в цената (24 часа) -0.26% Пазарна капитализация $ 6.32M$ 6.32M $ 6.32M Циркулиращо предлагане 22.60K 22.60K 22.60K Обем (24 часа) $ 57.33K$ 57.33K $ 57.33K Обем (24 часа) -- Последната цена на GOOGLX е $ 279.61. Има 24-часова промяна от -0.26%, с 24-часов обем на търговия от $ 57.33K. Освен това GOOGLX има предлагане в обръщение от 22.60K и обща пазарна капитализация от $ 6.32M. Преглед на цената на GOOGLX на живо

Историческа цена на Alphabet xStock Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Alphabet xStock, текущата цена на Alphabet xStock е 279.61USD. Циркулиращото предлагане на Alphabet xStock(GOOGLX) е 0.00 GOOGLX , което дава пазарна капитализация от $6.32M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.01% $ -3.4499 $ 284 $ 274.9

7 дни 0.08% $ 19.7800 $ 297.29 $ 259.37

30 дни 0.14% $ 34.1000 $ 297.29 $ 224.84 24-часово представяне През последните 24 часа за Alphabet xStock имаше движение в цената от $-3.4499 , което представлява -0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Alphabet xStock се търгуваше при най-висока стойност от $297.29 и съответно при най-ниска стойност от $259.37 . Имаше промяна в цената от 0.08% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на GOOGLX за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Alphabet xStock бе предмет на промяна от 0.14% , което отразява приблизително $34.1000 към стойността. Това указва, че за GOOGLX в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Alphabet xStock за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на GOOGLX

Как работи модулът за прогноза за цената на Alphabet xStock (GOOGLX)? Модулът за прогноза за цената на Alphabet xStock е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на GOOGLX на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Alphabet xStock през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на GOOGLX и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Alphabet xStock. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на GOOGLX. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на GOOGLX, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Alphabet xStock.

Защо е важна прогнозата за цената на GOOGLX?

Прогнозните цени на GOOGLX са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

