Alphabet Class A Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Alphabet Class A (GOOGLON) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Alphabet Class A може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 280.93. Alphabet Class A (GOOGLON) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Alphabet Class A може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 294.9765. Alphabet Class A (GOOGLON) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на GOOGLON е $ 309.7253 с темп на растеж 10.25%. Alphabet Class A (GOOGLON) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на GOOGLON е $ 325.2115 с темп на растеж 15.76%. Alphabet Class A (GOOGLON) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от GOOGLON за 2029 г. е $ 341.4721 заедно с темп на растеж 21.55%. Alphabet Class A (GOOGLON) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от GOOGLON за 2030 г. е $ 358.5457 заедно с темп на растеж 27.63%. Alphabet Class A (GOOGLON) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Alphabet Class A може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 584.0332. Alphabet Class A (GOOGLON) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Alphabet Class A може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 951.3286.

Текуща статистика на цените на Alphabet Class A Текуща цена $ 280.93$ 280.93 $ 280.93 Промяна в цената (24 часа) +0.15% Пазарна капитализация $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Циркулиращо предлагане 8.28K 8.28K 8.28K Обем (24 часа) $ 59.72K$ 59.72K $ 59.72K Обем (24 часа) -- Последната цена на GOOGLON е $ 280.93. Има 24-часова промяна от +0.15%, с 24-часов обем на търговия от $ 59.72K. Освен това GOOGLON има предлагане в обръщение от 8.28K и обща пазарна капитализация от $ 2.33M. Преглед на цената на GOOGLON на живо

Историческа цена на Alphabet Class A Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Alphabet Class A, текущата цена на Alphabet Class A е 280.87USD. Циркулиращото предлагане на Alphabet Class A(GOOGLON) е 0.00 GOOGLON , което дава пазарна капитализация от $2.33M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.01% $ -4.4400 $ 294.8 $ 275.86

7 дни 0.08% $ 21.1499 $ 299.5 $ 254.61

30 дни 0.14% $ 35.4799 $ 299.5 $ 228.07 24-часово представяне През последните 24 часа за Alphabet Class A имаше движение в цената от $-4.4400 , което представлява -0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Alphabet Class A се търгуваше при най-висока стойност от $299.5 и съответно при най-ниска стойност от $254.61 . Имаше промяна в цената от 0.08% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на GOOGLON за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Alphabet Class A бе предмет на промяна от 0.14% , което отразява приблизително $35.4799 към стойността. Това указва, че за GOOGLON в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Alphabet Class A за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на GOOGLON

Как работи модулът за прогноза за цената на Alphabet Class A (GOOGLON)? Модулът за прогноза за цената на Alphabet Class A е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на GOOGLON на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Alphabet Class A през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на GOOGLON и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Alphabet Class A. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на GOOGLON. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на GOOGLON, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Alphabet Class A.

Защо е важна прогнозата за цената на GOOGLON?

Прогнозните цени на GOOGLON са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в GOOGLON сега? Според вашите прогнози, GOOGLON ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на GOOGLON през следващия месец? Според Alphabet Class A (GOOGLON) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната GOOGLON цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 GOOGLON през 2026 г.? Цената на 1 Alphabet Class A (GOOGLON) днес е $280.93 . Според горния модул за прогнози GOOGLON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на GOOGLON през 2027 г.? Alphabet Class A (GOOGLON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 GOOGLON до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на GOOGLONпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Alphabet Class A (GOOGLON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на GOOGLONпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Alphabet Class A (GOOGLON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 GOOGLON през 2030 г.? Цената на 1 Alphabet Class A (GOOGLON) днес е $280.93 . Според горния модул за прогнози GOOGLON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на GOOGLON през 2040 г.? Alphabet Class A (GOOGLON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 GOOGLON до 2040 г. Регистрирайте се сега