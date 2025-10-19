SQUID MEME (GAME) Прогноза за цената (USD)

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на SQUID MEME % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $39.2686 $39.2686 $39.2686 -2.83% USD Действително Прогноза SQUID MEME Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) SQUID MEME (GAME) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, SQUID MEME може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 39.2686. SQUID MEME (GAME) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, SQUID MEME може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 41.2320. SQUID MEME (GAME) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на GAME е $ 43.2936 с темп на растеж 10.25%. SQUID MEME (GAME) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на GAME е $ 45.4583 с темп на растеж 15.76%. SQUID MEME (GAME) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от GAME за 2029 г. е $ 47.7312 заедно с темп на растеж 21.55%. SQUID MEME (GAME) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от GAME за 2030 г. е $ 50.1177 заедно с темп на растеж 27.63%. SQUID MEME (GAME) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на SQUID MEME може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 81.6365. SQUID MEME (GAME) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на SQUID MEME може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 132.9774. Година Цена Растеж 2025 $ 39.2686 0.00%

2026 $ 41.2320 5.00%

2027 $ 43.2936 10.25%

2028 $ 45.4583 15.76%

2029 $ 47.7312 21.55%

2030 $ 50.1177 27.63%

2031 $ 52.6236 34.01%

2032 $ 55.2548 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 58.0176 47.75%

2034 $ 60.9184 55.13%

2035 $ 63.9644 62.89%

2036 $ 67.1626 71.03%

2037 $ 70.5207 79.59%

2038 $ 74.0468 88.56%

2039 $ 77.7491 97.99%

2040 $ 81.6365 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на SQUID MEME за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж October 19, 2025(Днес) $ 39.2686 0.00%

October 20, 2025(Утре) $ 39.2739 0.01%

October 26, 2025(Тази седмица) $ 39.3062 0.10%

November 18, 2025(30 дни) $ 39.4299 0.41% Прогноза за цената на SQUID MEME (GAME) за деня Прогнозната цена за GAME на October 19, 2025(Днес) е $39.2686 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на SQUID MEME (GAME) за утре За October 20, 2025(Утре) прогнозата за цената за GAME, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $39.2739 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. SQUID MEME (GAME) Прогноза за цената за тази седмица Към October 26, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за GAME, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $39.3062 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. SQUID MEME (GAME) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за GAME е $39.4299 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на SQUID MEME Текуща цена $ 39.2686$ 39.2686 $ 39.2686 Промяна в цената (24 часа) -2.83% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 518.12K$ 518.12K $ 518.12K Обем (24 часа) -- Последната цена на GAME е $ 39.2686. Има 24-часова промяна от -2.83%, с 24-часов обем на търговия от $ 518.12K. Освен това GAME има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на GAME на живо

Историческа цена на SQUID MEME Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на SQUID MEME, текущата цена на SQUID MEME е 39.2686USD. Циркулиращото предлагане на SQUID MEME(GAME) е 0.00 GAME , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.01% $ -0.557099 $ 42.9931 $ 38.7

7 дни -0.02% $ -0.936599 $ 42.9931 $ 36.4961

30 дни 0.37% $ 10.5438 $ 42.9931 $ 25.9075 24-часово представяне През последните 24 часа за SQUID MEME имаше движение в цената от $-0.557099 , което представлява -0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни SQUID MEME се търгуваше при най-висока стойност от $42.9931 и съответно при най-ниска стойност от $36.4961 . Имаше промяна в цената от -0.02% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на GAME за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец SQUID MEME бе предмет на промяна от 0.37% , което отразява приблизително $10.5438 към стойността. Това указва, че за GAME в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на SQUID MEME за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на GAME

Как работи модулът за прогноза за цената на SQUID MEME (GAME)? Модулът за прогноза за цената на SQUID MEME е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на GAME на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за SQUID MEME през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на GAME и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на SQUID MEME. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на GAME. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на GAME, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на SQUID MEME.

Защо е важна прогнозата за цената на GAME?

Прогнозните цени на GAME са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в GAME сега? Според вашите прогнози, GAME ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на GAME през следващия месец? Според SQUID MEME (GAME) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната GAME цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 GAME през 2026 г.? Цената на 1 SQUID MEME (GAME) днес е $39.2686 . Според горния модул за прогнози GAME ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на GAME през 2027 г.? SQUID MEME (GAME) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 GAME до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на GAMEпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, SQUID MEME (GAME) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на GAMEпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, SQUID MEME (GAME) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 GAME през 2030 г.? Цената на 1 SQUID MEME (GAME) днес е $39.2686 . Според горния модул за прогнози GAME ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на GAME през 2040 г.? SQUID MEME (GAME) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 GAME до 2040 г.