Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Futu Holdings % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $196.53 $196.53 $196.53 -1.29% USD Действително Прогноза Futu Holdings Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Futu Holdings (FUTUON) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Futu Holdings може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 196.53. Futu Holdings (FUTUON) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Futu Holdings може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 206.3565. Futu Holdings (FUTUON) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на FUTUON е $ 216.6743 с темп на растеж 10.25%. Futu Holdings (FUTUON) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на FUTUON е $ 227.5080 с темп на растеж 15.76%. Futu Holdings (FUTUON) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от FUTUON за 2029 г. е $ 238.8834 заедно с темп на растеж 21.55%. Futu Holdings (FUTUON) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от FUTUON за 2030 г. е $ 250.8276 заедно с темп на растеж 27.63%. Futu Holdings (FUTUON) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Futu Holdings може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 408.5717. Futu Holdings (FUTUON) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Futu Holdings може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 665.5203. Година Цена Растеж 2025 $ 196.53 0.00%

2026 $ 206.3565 5.00%

2027 $ 216.6743 10.25%

2028 $ 227.5080 15.76%

2029 $ 238.8834 21.55%

2030 $ 250.8276 27.63%

2031 $ 263.3689 34.01%

2032 $ 276.5374 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 290.3643 47.75%

2034 $ 304.8825 55.13%

2035 $ 320.1266 62.89%

2036 $ 336.1329 71.03%

2037 $ 352.9396 79.59%

2038 $ 370.5866 88.56%

2039 $ 389.1159 97.99%

2040 $ 408.5717 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Futu Holdings за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 196.53 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 196.5569 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 196.7184 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 197.3376 0.41% Прогноза за цената на Futu Holdings (FUTUON) за деня Прогнозната цена за FUTUON на November 1, 2025(Днес) е $196.53 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Futu Holdings (FUTUON) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за FUTUON, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $196.5569 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Futu Holdings (FUTUON) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за FUTUON, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $196.7184 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Futu Holdings (FUTUON) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за FUTUON е $197.3376 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Futu Holdings Текуща цена $ 196.53$ 196.53 $ 196.53 Промяна в цената (24 часа) -1.29% Пазарна капитализация $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Циркулиращо предлагане 6.75K 6.75K 6.75K Обем (24 часа) $ 55.14K$ 55.14K $ 55.14K Обем (24 часа) -- Последната цена на FUTUON е $ 196.53. Има 24-часова промяна от -1.29%, с 24-часов обем на търговия от $ 55.14K. Освен това FUTUON има предлагане в обръщение от 6.75K и обща пазарна капитализация от $ 1.33M. Преглед на цената на FUTUON на живо

Историческа цена на Futu Holdings Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Futu Holdings, текущата цена на Futu Holdings е 196.53USD. Циркулиращото предлагане на Futu Holdings(FUTUON) е 0.00 FUTUON , което дава пазарна капитализация от $1.33M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.03% $ 5.9000 $ 201.33 $ 189.86

7 дни 0.09% $ 16.7899 $ 201.33 $ 177.98

30 дни 0.10% $ 18.1200 $ 201.33 $ 150.29 24-часово представяне През последните 24 часа за Futu Holdings имаше движение в цената от $5.9000 , което представлява 0.03% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Futu Holdings се търгуваше при най-висока стойност от $201.33 и съответно при най-ниска стойност от $177.98 . Имаше промяна в цената от 0.09% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на FUTUON за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Futu Holdings бе предмет на промяна от 0.10% , което отразява приблизително $18.1200 към стойността. Това указва, че за FUTUON в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Futu Holdings за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на FUTUON

Как работи модулът за прогноза за цената на Futu Holdings (FUTUON)? Модулът за прогноза за цената на Futu Holdings е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на FUTUON на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Futu Holdings през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на FUTUON и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Futu Holdings. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на FUTUON. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на FUTUON, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Futu Holdings.

Защо е важна прогнозата за цената на FUTUON?

Прогнозните цени на FUTUON са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в FUTUON сега? Според вашите прогнози, FUTUON ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на FUTUON през следващия месец? Според Futu Holdings (FUTUON) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната FUTUON цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 FUTUON през 2026 г.? Цената на 1 Futu Holdings (FUTUON) днес е $196.53 . Според горния модул за прогнози FUTUON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на FUTUON през 2027 г.? Futu Holdings (FUTUON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 FUTUON до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на FUTUONпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Futu Holdings (FUTUON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на FUTUONпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Futu Holdings (FUTUON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 FUTUON през 2030 г.? Цената на 1 Futu Holdings (FUTUON) днес е $196.53 . Според горния модул за прогнози FUTUON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на FUTUON през 2040 г.? Futu Holdings (FUTUON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 FUTUON до 2040 г.