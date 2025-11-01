Exotic Markets (EXO) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Exotic Markets за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне EXO през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на EXO

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Exotic Markets % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.7585 $0.7585 $0.7585 -8.03% USD Действително Прогноза Exotic Markets Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Exotic Markets (EXO) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Exotic Markets може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.7585. Exotic Markets (EXO) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Exotic Markets може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.796424. Exotic Markets (EXO) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на EXO е $ 0.836246 с темп на растеж 10.25%. Exotic Markets (EXO) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на EXO е $ 0.878058 с темп на растеж 15.76%. Exotic Markets (EXO) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от EXO за 2029 г. е $ 0.921961 заедно с темп на растеж 21.55%. Exotic Markets (EXO) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от EXO за 2030 г. е $ 0.968059 заедно с темп на растеж 27.63%. Exotic Markets (EXO) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Exotic Markets може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 1.5768. Exotic Markets (EXO) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Exotic Markets може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 2.5685. Година Цена Растеж 2025 $ 0.7585 0.00%

2026 $ 0.796424 5.00%

2027 $ 0.836246 10.25%

2028 $ 0.878058 15.76%

2029 $ 0.921961 21.55%

2030 $ 0.968059 27.63%

2031 $ 1.0164 34.01%

2032 $ 1.0672 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 1.1206 47.75%

2034 $ 1.1766 55.13%

2035 $ 1.2355 62.89%

2036 $ 1.2972 71.03%

2037 $ 1.3621 79.59%

2038 $ 1.4302 88.56%

2039 $ 1.5017 97.99%

2040 $ 1.5768 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Exotic Markets за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.7585 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.758603 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.759227 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.761617 0.41% Прогноза за цената на Exotic Markets (EXO) за деня Прогнозната цена за EXO на November 1, 2025(Днес) е $0.7585 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Exotic Markets (EXO) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за EXO, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.758603 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Exotic Markets (EXO) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за EXO, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.759227 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Exotic Markets (EXO) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за EXO е $0.761617 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Exotic Markets Текуща цена $ 0.7585$ 0.7585 $ 0.7585 Промяна в цената (24 часа) -8.03% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 56.07K$ 56.07K $ 56.07K Обем (24 часа) -- Последната цена на EXO е $ 0.7585. Има 24-часова промяна от -8.03%, с 24-часов обем на търговия от $ 56.07K. Освен това EXO има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на EXO на живо

Как да купя Exotic Markets (EXO) Опитвате се да купите EXO? Вече можете да пазарувате EXO с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите Exotic Markets и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите EXO сега

Историческа цена на Exotic Markets Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Exotic Markets, текущата цена на Exotic Markets е 0.7586USD. Циркулиращото предлагане на Exotic Markets(EXO) е 0.00 EXO , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.06% $ 0.043600 $ 0.8401 $ 0.7136

7 дни -0.43% $ -0.588399 $ 1.4 $ 0.7027

30 дни -0.76% $ -2.4634 $ 5.31 $ 0.7027 24-часово представяне През последните 24 часа за Exotic Markets имаше движение в цената от $0.043600 , което представлява 0.06% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Exotic Markets се търгуваше при най-висока стойност от $1.4 и съответно при най-ниска стойност от $0.7027 . Имаше промяна в цената от -0.43% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на EXO за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Exotic Markets бе предмет на промяна от -0.76% , което отразява приблизително $-2.4634 към стойността. Това указва, че за EXO в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Exotic Markets за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на EXO

Как работи модулът за прогноза за цената на Exotic Markets (EXO)? Модулът за прогноза за цената на Exotic Markets е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на EXO на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Exotic Markets през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на EXO и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Exotic Markets. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на EXO. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на EXO, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Exotic Markets.

Защо е важна прогнозата за цената на EXO?

Прогнозните цени на EXO са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в EXO сега? Според вашите прогнози, EXO ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на EXO през следващия месец? Според Exotic Markets (EXO) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната EXO цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 EXO през 2026 г.? Цената на 1 Exotic Markets (EXO) днес е $0.7585 . Според горния модул за прогнози EXO ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на EXO през 2027 г.? Exotic Markets (EXO) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 EXO до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на EXOпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Exotic Markets (EXO) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на EXOпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Exotic Markets (EXO) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 EXO през 2030 г.? Цената на 1 Exotic Markets (EXO) днес е $0.7585 . Според горния модул за прогнози EXO ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на EXO през 2040 г.? Exotic Markets (EXO) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 EXO до 2040 г. Регистрирайте се сега