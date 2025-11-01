EVAA Protocol (EVAA) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на EVAA Protocol за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне EVAA през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на EVAA Protocol % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $9.41 $9.41 $9.41 -3.60% USD Действително Прогноза EVAA Protocol Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) EVAA Protocol (EVAA) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, EVAA Protocol може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 9.41. EVAA Protocol (EVAA) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, EVAA Protocol може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 9.8805. EVAA Protocol (EVAA) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на EVAA е $ 10.3745 с темп на растеж 10.25%. EVAA Protocol (EVAA) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на EVAA е $ 10.8932 с темп на растеж 15.76%. EVAA Protocol (EVAA) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от EVAA за 2029 г. е $ 11.4379 заедно с темп на растеж 21.55%. EVAA Protocol (EVAA) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от EVAA за 2030 г. е $ 12.0098 заедно с темп на растеж 27.63%. EVAA Protocol (EVAA) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на EVAA Protocol може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 19.5627. EVAA Protocol (EVAA) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на EVAA Protocol може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 31.8655. Година Цена Растеж 2025 $ 9.41 0.00%

2026 $ 9.8805 5.00%

2027 $ 10.3745 10.25%

2028 $ 10.8932 15.76%

2029 $ 11.4379 21.55%

2030 $ 12.0098 27.63%

2031 $ 12.6102 34.01%

2032 $ 13.2408 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 13.9028 47.75%

2034 $ 14.5979 55.13%

2035 $ 15.3278 62.89%

2036 $ 16.0942 71.03%

2037 $ 16.8990 79.59%

2038 $ 17.7439 88.56%

2039 $ 18.6311 97.99%

2040 $ 19.5627 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на EVAA Protocol за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 9.41 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 9.4112 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 9.4190 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 9.4486 0.41% Прогноза за цената на EVAA Protocol (EVAA) за деня Прогнозната цена за EVAA на November 1, 2025(Днес) е $9.41 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на EVAA Protocol (EVAA) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за EVAA, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $9.4112 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. EVAA Protocol (EVAA) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за EVAA, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $9.4190 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. EVAA Protocol (EVAA) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за EVAA е $9.4486 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на EVAA Protocol Текуща цена $ 9.41$ 9.41 $ 9.41 Промяна в цената (24 часа) -3.59% Пазарна капитализация $ 62.10M$ 62.10M $ 62.10M Циркулиращо предлагане 6.62M 6.62M 6.62M Обем (24 часа) $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Обем (24 часа) -- Последната цена на EVAA е $ 9.41. Има 24-часова промяна от -3.60%, с 24-часов обем на търговия от $ 1.84M. Освен това EVAA има предлагане в обръщение от 6.62M и обща пазарна капитализация от $ 62.10M. Преглед на цената на EVAA на живо

Историческа цена на EVAA Protocol Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на EVAA Protocol, текущата цена на EVAA Protocol е 9.383USD. Циркулиращото предлагане на EVAA Protocol(EVAA) е 0.00 EVAA , което дава пазарна капитализация от $62.10M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.04% $ -0.407000 $ 10.542 $ 8.268

7 дни -0.07% $ -0.794000 $ 13.706 $ 8.268

30 дни 3.69% $ 7.3829 $ 13.706 $ 0.7 24-часово представяне През последните 24 часа за EVAA Protocol имаше движение в цената от $-0.407000 , което представлява -0.04% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни EVAA Protocol се търгуваше при най-висока стойност от $13.706 и съответно при най-ниска стойност от $8.268 . Имаше промяна в цената от -0.07% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на EVAA за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец EVAA Protocol бе предмет на промяна от 3.69% , което отразява приблизително $7.3829 към стойността. Това указва, че за EVAA в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на EVAA Protocol за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на EVAA

Как работи модулът за прогноза за цената на EVAA Protocol (EVAA)? Модулът за прогноза за цената на EVAA Protocol е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на EVAA на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за EVAA Protocol през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на EVAA и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на EVAA Protocol. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на EVAA. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на EVAA, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на EVAA Protocol.

Защо е важна прогнозата за цената на EVAA?

Прогнозните цени на EVAA са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в EVAA сега? Според вашите прогнози, EVAA ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на EVAA през следващия месец? Според EVAA Protocol (EVAA) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната EVAA цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 EVAA през 2026 г.? Цената на 1 EVAA Protocol (EVAA) днес е $9.41 . Според горния модул за прогнози EVAA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на EVAA през 2027 г.? EVAA Protocol (EVAA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 EVAA до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на EVAAпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, EVAA Protocol (EVAA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на EVAAпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, EVAA Protocol (EVAA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 EVAA през 2030 г.? Цената на 1 EVAA Protocol (EVAA) днес е $9.41 . Според горния модул за прогнози EVAA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на EVAA през 2040 г.? EVAA Protocol (EVAA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 EVAA до 2040 г.