Получете прогнози за цената на Yooldo Games за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне ESPORTS през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Yooldo Games % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.23246 $0.23246 $0.23246 +2.09% USD Действително Прогноза Yooldo Games Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Yooldo Games (ESPORTS) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Yooldo Games може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.23246. Yooldo Games (ESPORTS) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Yooldo Games може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.244083. Yooldo Games (ESPORTS) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ESPORTS е $ 0.256287 с темп на растеж 10.25%. Yooldo Games (ESPORTS) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ESPORTS е $ 0.269101 с темп на растеж 15.76%. Yooldo Games (ESPORTS) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ESPORTS за 2029 г. е $ 0.282556 заедно с темп на растеж 21.55%. Yooldo Games (ESPORTS) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ESPORTS за 2030 г. е $ 0.296684 заедно с темп на растеж 27.63%. Yooldo Games (ESPORTS) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Yooldo Games може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.483267. Yooldo Games (ESPORTS) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Yooldo Games може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.787192. Година Цена Растеж 2025 $ 0.23246 0.00%

2026 $ 0.244083 5.00%

2027 $ 0.256287 10.25%

2028 $ 0.269101 15.76%

2029 $ 0.282556 21.55%

2030 $ 0.296684 27.63%

2031 $ 0.311518 34.01%

2032 $ 0.327094 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.343449 47.75%

2034 $ 0.360621 55.13%

2035 $ 0.378652 62.89%

2036 $ 0.397585 71.03%

2037 $ 0.417464 79.59%

2038 $ 0.438337 88.56%

2039 $ 0.460254 97.99%

2040 $ 0.483267 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Yooldo Games за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.23246 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.232491 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.232682 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.233415 0.41% Прогноза за цената на Yooldo Games (ESPORTS) за деня Прогнозната цена за ESPORTS на November 1, 2025(Днес) е $0.23246 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Yooldo Games (ESPORTS) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за ESPORTS, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.232491 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Yooldo Games (ESPORTS) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ESPORTS, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.232682 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Yooldo Games (ESPORTS) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ESPORTS е $0.233415 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Yooldo Games Текуща цена $ 0.23246$ 0.23246 $ 0.23246 Промяна в цената (24 часа) +2.09% Пазарна капитализация $ 29.37M$ 29.37M $ 29.37M Циркулиращо предлагане 126.35M 126.35M 126.35M Обем (24 часа) $ 106.40K$ 106.40K $ 106.40K Обем (24 часа) -- Последната цена на ESPORTS е $ 0.23246. Има 24-часова промяна от +2.09%, с 24-часов обем на търговия от $ 106.40K. Освен това ESPORTS има предлагане в обръщение от 126.35M и обща пазарна капитализация от $ 29.37M. Преглед на цената на ESPORTS на живо

Историческа цена на Yooldo Games Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Yooldo Games, текущата цена на Yooldo Games е 0.23246USD. Циркулиращото предлагане на Yooldo Games(ESPORTS) е 0.00 ESPORTS , което дава пазарна капитализация от $29.37M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.06% $ 0.013279 $ 0.23534 $ 0.21505

7 дни 0.16% $ 0.032120 $ 0.23534 $ 0.19833

30 дни 0.35% $ 0.060489 $ 0.24358 $ 0.07393 24-часово представяне През последните 24 часа за Yooldo Games имаше движение в цената от $0.013279 , което представлява 0.06% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Yooldo Games се търгуваше при най-висока стойност от $0.23534 и съответно при най-ниска стойност от $0.19833 . Имаше промяна в цената от 0.16% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ESPORTS за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Yooldo Games бе предмет на промяна от 0.35% , което отразява приблизително $0.060489 към стойността. Това указва, че за ESPORTS в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Yooldo Games за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на ESPORTS

Как работи модулът за прогноза за цената на Yooldo Games (ESPORTS)? Модулът за прогноза за цената на Yooldo Games е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ESPORTS на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Yooldo Games през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ESPORTS и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Yooldo Games. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ESPORTS. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ESPORTS, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Yooldo Games.

Защо е важна прогнозата за цената на ESPORTS?

Прогнозните цени на ESPORTS са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в ESPORTS сега? Според вашите прогнози, ESPORTS ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на ESPORTS през следващия месец? Според Yooldo Games (ESPORTS) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната ESPORTS цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 ESPORTS през 2026 г.? Цената на 1 Yooldo Games (ESPORTS) днес е $0.23246 . Според горния модул за прогнози ESPORTS ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на ESPORTS през 2027 г.? Yooldo Games (ESPORTS) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ESPORTS до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на ESPORTSпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Yooldo Games (ESPORTS) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на ESPORTSпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Yooldo Games (ESPORTS) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 ESPORTS през 2030 г.? Цената на 1 Yooldo Games (ESPORTS) днес е $0.23246 . Според горния модул за прогнози ESPORTS ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на ESPORTS през 2040 г.? Yooldo Games (ESPORTS) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ESPORTS до 2040 г.