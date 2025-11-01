DOLLO ALL IN (DOLLO) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на DOLLO ALL IN за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне DOLLO през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на DOLLO ALL IN % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.0007316 $0.0007316 $0.0007316 -1.25% USD Действително Прогноза DOLLO ALL IN Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) DOLLO ALL IN (DOLLO) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, DOLLO ALL IN може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000731. DOLLO ALL IN (DOLLO) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, DOLLO ALL IN може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000768. DOLLO ALL IN (DOLLO) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на DOLLO е $ 0.000806 с темп на растеж 10.25%. DOLLO ALL IN (DOLLO) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на DOLLO е $ 0.000846 с темп на растеж 15.76%. DOLLO ALL IN (DOLLO) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от DOLLO за 2029 г. е $ 0.000889 заедно с темп на растеж 21.55%. DOLLO ALL IN (DOLLO) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от DOLLO за 2030 г. е $ 0.000933 заедно с темп на растеж 27.63%. DOLLO ALL IN (DOLLO) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на DOLLO ALL IN може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001520. DOLLO ALL IN (DOLLO) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на DOLLO ALL IN може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.002477. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000731 0.00%

Текуща статистика на цените на DOLLO ALL IN Текуща цена $ 0.0007316$ 0.0007316 $ 0.0007316 Промяна в цената (24 часа) -1.25% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 54.68K$ 54.68K $ 54.68K Обем (24 часа) -- Последната цена на DOLLO е $ 0.0007316. Има 24-часова промяна от -1.25%, с 24-часов обем на търговия от $ 54.68K. Освен това DOLLO има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на DOLLO на живо

Историческа цена на DOLLO ALL IN Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на DOLLO ALL IN, текущата цена на DOLLO ALL IN е 0.000731USD. Циркулиращото предлагане на DOLLO ALL IN(DOLLO) е 0.00 DOLLO , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.04% $ 0.000027 $ 0.000762 $ 0.000680

7 дни 0.49% $ 0.000242 $ 0.001389 $ 0.000481

30 дни -0.66% $ -0.001459 $ 0.002975 $ 0.000481 24-часово представяне През последните 24 часа за DOLLO ALL IN имаше движение в цената от $0.000027 , което представлява 0.04% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни DOLLO ALL IN се търгуваше при най-висока стойност от $0.001389 и съответно при най-ниска стойност от $0.000481 . Имаше промяна в цената от 0.49% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на DOLLO за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец DOLLO ALL IN бе предмет на промяна от -0.66% , което отразява приблизително $-0.001459 към стойността. Това указва, че за DOLLO в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на DOLLO ALL IN за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на DOLLO

Как работи модулът за прогноза за цената на DOLLO ALL IN (DOLLO)? Модулът за прогноза за цената на DOLLO ALL IN е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на DOLLO на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за DOLLO ALL IN през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на DOLLO и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на DOLLO ALL IN. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на DOLLO. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на DOLLO, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на DOLLO ALL IN.

Защо е важна прогнозата за цената на DOLLO?

Прогнозните цени на DOLLO са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

