Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Delusional Coin % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.00011801 $0.00011801 $0.00011801 +6.82% USD Действително Прогноза Delusional Coin Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Delusional Coin (DELULU) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Delusional Coin може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000118. Delusional Coin (DELULU) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Delusional Coin може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000123. Delusional Coin (DELULU) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на DELULU е $ 0.000130 с темп на растеж 10.25%. Delusional Coin (DELULU) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на DELULU е $ 0.000136 с темп на растеж 15.76%. Delusional Coin (DELULU) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от DELULU за 2029 г. е $ 0.000143 заедно с темп на растеж 21.55%. Delusional Coin (DELULU) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от DELULU за 2030 г. е $ 0.000150 заедно с темп на растеж 27.63%. Delusional Coin (DELULU) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Delusional Coin може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000245. Delusional Coin (DELULU) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Delusional Coin може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000399. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000118 0.00%

2026 $ 0.000123 5.00%

2027 $ 0.000130 10.25%

2028 $ 0.000136 15.76%

2029 $ 0.000143 21.55%

2030 $ 0.000150 27.63%

2031 $ 0.000158 34.01%

2032 $ 0.000166 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000174 47.75%

2034 $ 0.000183 55.13%

2035 $ 0.000192 62.89%

2036 $ 0.000201 71.03%

2037 $ 0.000211 79.59%

2038 $ 0.000222 88.56%

2039 $ 0.000233 97.99%

2040 $ 0.000245 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Delusional Coin за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000118 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000118 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000118 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000118 0.41% Прогноза за цената на Delusional Coin (DELULU) за деня Прогнозната цена за DELULU на November 1, 2025(Днес) е $0.000118 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Delusional Coin (DELULU) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за DELULU, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000118 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Delusional Coin (DELULU) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за DELULU, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000118 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Delusional Coin (DELULU) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за DELULU е $0.000118 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Delusional Coin Текуща цена $ 0.00011801$ 0.00011801 $ 0.00011801 Промяна в цената (24 часа) +6.82% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 52.57K$ 52.57K $ 52.57K Обем (24 часа) -- Последната цена на DELULU е $ 0.00011801. Има 24-часова промяна от +6.82%, с 24-часов обем на търговия от $ 52.57K. Освен това DELULU има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на DELULU на живо

Историческа цена на Delusional Coin Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Delusional Coin, текущата цена на Delusional Coin е 0.000118USD. Циркулиращото предлагане на Delusional Coin(DELULU) е 0.00 DELULU , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.09% $ 0.000009 $ 0.000132 $ 0.000108

7 дни -0.33% $ -0.000058 $ 0.000182 $ 0.000103

30 дни -0.07% $ -0.000009 $ 0.000282 $ 0.000042 24-часово представяне През последните 24 часа за Delusional Coin имаше движение в цената от $0.000009 , което представлява 0.09% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Delusional Coin се търгуваше при най-висока стойност от $0.000182 и съответно при най-ниска стойност от $0.000103 . Имаше промяна в цената от -0.33% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на DELULU за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Delusional Coin бе предмет на промяна от -0.07% , което отразява приблизително $-0.000009 към стойността. Това указва, че за DELULU в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Delusional Coin за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на DELULU

Как работи модулът за прогноза за цената на Delusional Coin (DELULU)? Модулът за прогноза за цената на Delusional Coin е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на DELULU на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Delusional Coin през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на DELULU и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Delusional Coin. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на DELULU. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на DELULU, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Delusional Coin.

Защо е важна прогнозата за цената на DELULU?

Прогнозните цени на DELULU са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в DELULU сега? Според вашите прогнози, DELULU ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на DELULU през следващия месец? Според Delusional Coin (DELULU) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната DELULU цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 DELULU през 2026 г.? Цената на 1 Delusional Coin (DELULU) днес е $0.000118 . Според горния модул за прогнози DELULU ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на DELULU през 2027 г.? Delusional Coin (DELULU) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 DELULU до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на DELULUпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Delusional Coin (DELULU) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на DELULUпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Delusional Coin (DELULU) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 DELULU през 2030 г.? Цената на 1 Delusional Coin (DELULU) днес е $0.000118 . Според горния модул за прогнози DELULU ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на DELULU през 2040 г.? Delusional Coin (DELULU) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 DELULU до 2040 г.