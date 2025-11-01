Delabs Games (DELABS) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Delabs Games за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне DELABS през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

2026 $ 0.006668 5.00%

2027 $ 0.007001 10.25%

2028 $ 0.007352 15.76%

2029 $ 0.007719 21.55%

2030 $ 0.008105 27.63%

2031 $ 0.008510 34.01%

2032 $ 0.008936 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.009383 47.75%

2034 $ 0.009852 55.13%

2035 $ 0.010345 62.89%

2036 $ 0.010862 71.03%

2037 $ 0.011405 79.59%

2038 $ 0.011975 88.56%

2039 $ 0.012574 97.99%

2040 $ 0.013203 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Delabs Games за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.006351 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.006351 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.006357 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.006377 0.41% Прогноза за цената на Delabs Games (DELABS) за деня Прогнозната цена за DELABS на November 1, 2025(Днес) е $0.006351 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Delabs Games (DELABS) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за DELABS, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.006351 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Delabs Games (DELABS) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за DELABS, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.006357 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Delabs Games (DELABS) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за DELABS е $0.006377 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Delabs Games Текуща цена $ 0.006351$ 0.006351 $ 0.006351 Промяна в цената (24 часа) -1.96% Пазарна капитализация $ 4.76M$ 4.76M $ 4.76M Циркулиращо предлагане 750.30M 750.30M 750.30M Обем (24 часа) $ 54.38K$ 54.38K $ 54.38K Обем (24 часа) -- Последната цена на DELABS е $ 0.006351. Има 24-часова промяна от -1.96%, с 24-часов обем на търговия от $ 54.38K. Освен това DELABS има предлагане в обръщение от 750.30M и обща пазарна капитализация от $ 4.76M. Преглед на цената на DELABS на живо

Как да купя Delabs Games (DELABS) Опитвате се да купите DELABS? Вече можете да пазарувате DELABS с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите Delabs Games и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите DELABS сега

Историческа цена на Delabs Games Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Delabs Games, текущата цена на Delabs Games е 0.00635USD. Циркулиращото предлагане на Delabs Games(DELABS) е 0.00 DELABS , което дава пазарна капитализация от $4.76M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.02% $ -0.000184 $ 0.006539 $ 0.006327

7 дни -0.11% $ -0.000820 $ 0.007509 $ 0.006327

30 дни -0.17% $ -0.001327 $ 0.009436 $ 0.006327 24-часово представяне През последните 24 часа за Delabs Games имаше движение в цената от $-0.000184 , което представлява -0.02% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Delabs Games се търгуваше при най-висока стойност от $0.007509 и съответно при най-ниска стойност от $0.006327 . Имаше промяна в цената от -0.11% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на DELABS за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Delabs Games бе предмет на промяна от -0.17% , което отразява приблизително $-0.001327 към стойността. Това указва, че за DELABS в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Delabs Games за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на DELABS

Как работи модулът за прогноза за цената на Delabs Games (DELABS)? Модулът за прогноза за цената на Delabs Games е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на DELABS на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Delabs Games през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на DELABS и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Delabs Games. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на DELABS. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на DELABS, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Delabs Games.

Защо е важна прогнозата за цената на DELABS?

Прогнозните цени на DELABS са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в DELABS сега? Според вашите прогнози, DELABS ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на DELABS през следващия месец? Според Delabs Games (DELABS) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната DELABS цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 DELABS през 2026 г.? Цената на 1 Delabs Games (DELABS) днес е $0.006351 . Според горния модул за прогнози DELABS ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на DELABS през 2027 г.? Delabs Games (DELABS) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 DELABS до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на DELABSпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Delabs Games (DELABS) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на DELABSпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Delabs Games (DELABS) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 DELABS през 2030 г.? Цената на 1 Delabs Games (DELABS) днес е $0.006351 . Според горния модул за прогнози DELABS ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на DELABS през 2040 г.? Delabs Games (DELABS) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 DELABS до 2040 г.